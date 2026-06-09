Fußball-WM: DFB-Elf im WM-Camp und Kimmich enthüllt PSG-Poker

Während die DFB-Elf in Winston-Salem feierlich empfangen wird, zeigt die neue Kimmich-Doku, wie nah sein Abschied vom FC Bayern wirklich war. Alles zur WM im Überblick.

Alles zum Turnier und darüber hinaus

Alle Spiele und Tore der Fußball-WM gibt's kurz nach Abpfiff im ZDF. Quelle: ZDF/motor

Liebe Fußball-Fans,

"the Eagle has landed", die deutsche Nationalmannschaft ist am Montag in ihrem Quartier in Winston-Salem angekommen. Nach dem gelungen WM-Test gegen die USA richtet sich der Fokus nun voll auf den Turnierstart.

Wie präsentiert sich das Team? Wer überzeugt im Training? Und welche Entscheidungen trifft Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem ersten Spiel? Hier bekommt ihr alle wichtigen Infos und Hintergründe zur WM.

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Es gibt nur einen Rudi Völler - und der hat alles erlebt

Begleitet wird das WM-Projekt von einem, der große Turniere selbst erlebt und geprägt hat: DFB-Sportchef Rudi Völler. Terra X History zeichnet den Weg der Fußball-Legende nach: von den Anfängen in Hanau über große Erfolge in Bremen und Italien bis hin zum WM-Titel 1990. Weggefährten und Mitspieler erzählen von besonderen Momenten - persönlich, emotional und absolut sehenswert.

Er ist populär wie kaum ein anderer deutscher Fußballer: Rudi Völler, gefeiert als Stürmer, Trainer oder Manager. Selbst Ausraster verzeiht man ihm. "Terra X History" zeigt ein Porträt. 07.06.2026 | 44:36 min

Wie viel Politik steckt in der WM?

Auch legendär, aber auf eine ganz andere Art: das Wirken von FIFA-Chef Gianni Infantino. Und hier besonders sein Zusammenspiel mit US-Präsident Donald Trump.

Welche Rolle spielt die Männerfreundschaft? Darüber sprechen Host Helene Reiner, heute-journal-Moderatorin Marietta Slomka, ZDF-Korrespondent David Sauer und ZDF-Sportreporter Nils Kaben hier im Podcast - absolut hörenswert.

Couch statt Kneipe: WM mit angezogener Handbremse

Public Viewing, volle Kneipen, Ausnahmezustand - eigentlich gehört das zur Fußball-WM dazu. Wegen der späten Anstoßzeiten werden viele Fans diesmal eher auf der heimischen Couch jubeln statt beim gemeinsamen Mitfiebern vor der Leinwand. Für die Gastronomie bedeutet das: weniger Umsatz.

Leere Kneipen, volle Sammelalben

Laut Institut der deutschen Wirtschaft spült die WM zwar 67,4 Millionen Euro extra in die Kassen. Bei Anpfiff um 19 Uhr wären es allerdings fast 103 Millionen gewesen. Die eigentlichen Verlierer der WM? Vielleicht die Zapfhähne.

Zeitverschiebung bis zu neun Stunden : Was machen die späten WM-Spiele mit der Gastronomie? Mehr als die Hälfte der Weltmeisterschafts-Partien beginnen erst nach Mitternacht. Das bedeutet auch: Weniger Umsatz für die deutsche Gastronomie, so eine Studie des IW-Köln. mit Video 1:37

Im Geschäft mit den Sammelalben sprudeln dagegen die Einnahmen. Aus dem simplen Sammelhobby von früher ist inzwischen ein milliardenschwerer Wachstumsmarkt rund um Trading Cards geworden - international organisiert, digital vermarktet und wirtschaftlich hochprofitabel.

Die anstehende Fußball-WM verspricht neue Rekorde. Doch es gibt auch Kritik. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Kimmich-Doku enthüllt PSG-Poker

In der neuen ZDF-Doku über Joshua Kimmich kommen überraschende Details ans Licht: Der Mittelfeldchef des FC Bayern München stand kurz vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain.

Kimmich spricht offen über intensive Gespräche, eine lukrative Offerte aus Paris und die Zweifel an seiner Zukunft in München. Warum er sich am Ende doch für Bayern entschied und welche Rolle Trainer Vincent Kompany dabei spielte, könnt ihr ab sofort im ZDF streamen.

Sport : Kapitän Kimmich Joshua Kimmich steht als Kapitän wie kein anderer für die deutsche Nationalmannschaft. Die Dokumentation liefert intime Einblicke in das Leben des Fußballers und Familienvaters.

DFB-Frauen live im ZDF

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion

Quelle: ZDF