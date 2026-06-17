Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Topstars, Favoritensiege und Rekorde: Die Highlights einer besonderen WM-Nacht, in der Lionel Messi alle überstrahlt.

Das ist in der WM-Nacht passiert und das steht heute an

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026 Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

das WM-Turnier erlebt eine Nacht der Superstars - und die liefern allesamt ab. Zuerst führen Kylian Mbappé und Erling Haaland ihre Teams jeweils mit einem Doppelpack zum Auftaktsieg. Dann setzt Lionel Messi beim ersten Auftritt von Titelverteidiger Argentinien noch einen drauf.

Beim 3:0 gegen Algerien stiehlt der fast 39-Jährige einmal mehr allen die Show, erzielt alle drei Tore und schreibt gleich mehrfach Fußball-Geschichte. Mit nun 16 Treffern bei Endrunden stellt Messi den Torrekord von Miroslav Klose ein. Zudem ist der Südamerikaner der erste Spieler, der bei sechs Weltmeisterschaften zum Einsatz kam. Insgesamt steht Messi nun bei 27 WM-Einsätzen - auch das ist eine Bestmarke.

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Das ist in der Nacht passiert

Die französische Nationalmannschaft, einer der großen Turnierfavoriten, tut sich zum Auftakt gegen den Senegal zunächst schwer. In der zweiten Halbzeit dreht die Equipe Tricolore aber auf. Angeführt von Kylian Mbappé und Michael Olise schießen die Franzosen einen 3:1-Erfolg heraus.

45 Minuten lang tut sich Frankreich gegen Senegal schwer. Nach dem Seitenwechsel spielen Mbappe und Co. ihre Qualität aber voll aus. 16.06.2026 | 7:56 min

Norwegen feiert beim Sieg gegen den Irak ein erfolgreiches WM-Comeback. Angeführt vom zweifachen Torschützen Erling Haaland gewinnen die hoch gehandelten Skandinavier am Ende recht ungefährdet.

Der Irak hält gegen Norwegen über weite Strecken gut mit. Der Außenseiter bringt sich durch groteske Patzer aber selbst ins Hintertreffen. 17.06.2026 | 7:55 min

Von wegen Altstar: Ein überragender Lionel Messi führt Titelverteidiger Argentinien zu einem Auftaktsieg gegen Algerien. Beim 3:0-Erfolg erzielt Messi alle drei Tore und fügt seiner außergewöhnlichen Karriere weitere Meilensteine hinzu.

Auch mit fast 39 Jahren ist Lionel Messi für Argentinien Gold wert. Gegen Algerien in seinem 200. Länderspiel holte Messi mit drei Treffern den WM-Rekordtorschützen Miroslav Klose ein. 17.06.2026 | 6:51 min

Diese Spiele stehen an

Österreich mit dem deutschen Teamchef Ralf Rangnick will auch bei der WM seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Vor zwei Jahren ließen die Alpenkicker bei der EM die Schwergewichte Frankreich und die Niederlande in der Gruppenphase hinter sich, schieden dann aber im Achtelfinale aus.

Cristiano Ronaldo geht in seine sechste WM. Die Portugiesen, im vergangenen Jahr Nations-League-Sieger bei der Endrunde in Deutschland, gelten als Mitfavorit. Gegen Außenseiter Kongo, der letztmals 1974 unter dem Namen Zaire dabei war, ist ein Sieg Pflicht.

60 Jahre nach dem WM-Triumph daheim in England wollen die Three Lions endlich wieder Weltmeister werden. Der Kader um Kapitän Harry Kane ist exzellent besetzt, Trainer Thomas Tuchel steht unter Erfolgsdruck. Zum Auftakt gibt es gleich einen Gradmesser, auch wenn bei Kroatien die goldene Generation um Luka Modric in die Jahre gekommen ist.

Hintergründe

Hingucker

Von einem gigantischen WM-Pokal in Kolumbien bis zur Drohnenshow neben Seattles Wahrzeichen Space Needle: Die WM inspiriert auf der ganzen Welt zu besonderen Ideen.

09.06.2026 | 0:40 min

Spruch des Tages

Als Kind hätte ich mir nie vorstellen können, was ich alles erleben würde. Ich habe alles erreicht und noch mehr - und ich genieße es. „ Lionel Messi

Sportliche Grüße von der

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