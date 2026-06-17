Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Newsletter zur Fußball-WM:Das ist in der WM-Nacht passiert und das steht heute an
Topstars, Favoritensiege und Rekorde: Die Highlights einer besonderen WM-Nacht, in der Lionel Messi alle überstrahlt.
Guten Morgen liebe Fußball-Fans,
das WM-Turnier erlebt eine Nacht der Superstars - und die liefern allesamt ab. Zuerst führen Kylian Mbappé und Erling Haaland ihre Teams jeweils mit einem Doppelpack zum Auftaktsieg. Dann setzt Lionel Messi beim ersten Auftritt von Titelverteidiger Argentinien noch einen drauf.
Beim 3:0 gegen Algerien stiehlt der fast 39-Jährige einmal mehr allen die Show, erzielt alle drei Tore und schreibt gleich mehrfach Fußball-Geschichte. Mit nun 16 Treffern bei Endrunden stellt Messi den Torrekord von Miroslav Klose ein. Zudem ist der Südamerikaner der erste Spieler, der bei sechs Weltmeisterschaften zum Einsatz kam. Insgesamt steht Messi nun bei 27 WM-Einsätzen - auch das ist eine Bestmarke.
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Das ist in der Nacht passiert
Die französische Nationalmannschaft, einer der großen Turnierfavoriten, tut sich zum Auftakt gegen den Senegal zunächst schwer. In der zweiten Halbzeit dreht die Equipe Tricolore aber auf. Angeführt von Kylian Mbappé und Michael Olise schießen die Franzosen einen 3:1-Erfolg heraus.
Norwegen feiert beim Sieg gegen den Irak ein erfolgreiches WM-Comeback. Angeführt vom zweifachen Torschützen Erling Haaland gewinnen die hoch gehandelten Skandinavier am Ende recht ungefährdet.
Von wegen Altstar: Ein überragender Lionel Messi führt Titelverteidiger Argentinien zu einem Auftaktsieg gegen Algerien. Beim 3:0-Erfolg erzielt Messi alle drei Tore und fügt seiner außergewöhnlichen Karriere weitere Meilensteine hinzu.
Diese Spiele stehen an
Österreich mit dem deutschen Teamchef Ralf Rangnick will auch bei der WM seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Vor zwei Jahren ließen die Alpenkicker bei der EM die Schwergewichte Frankreich und die Niederlande in der Gruppenphase hinter sich, schieden dann aber im Achtelfinale aus.
Cristiano Ronaldo geht in seine sechste WM. Die Portugiesen, im vergangenen Jahr Nations-League-Sieger bei der Endrunde in Deutschland, gelten als Mitfavorit. Gegen Außenseiter Kongo, der letztmals 1974 unter dem Namen Zaire dabei war, ist ein Sieg Pflicht.
60 Jahre nach dem WM-Triumph daheim in England wollen die Three Lions endlich wieder Weltmeister werden. Der Kader um Kapitän Harry Kane ist exzellent besetzt, Trainer Thomas Tuchel steht unter Erfolgsdruck. Zum Auftakt gibt es gleich einen Gradmesser, auch wenn bei Kroatien die goldene Generation um Luka Modric in die Jahre gekommen ist.
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