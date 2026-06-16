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Iran gegen Neuseeland: Regime geht gegen protestierende Fans vor

Nach WM-Spiel gegen Neuseeland:Iran will gegen protestierende Fans vorgehen

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Auch im Stadion hält die Kritik an: Während des WM-Auftakts gegen Neuseeland protestierten Oppositionelle gegen das Regime. Einige von ihnen will Iran nun identifiziert haben.

Iranische Fans protestieren während der Nationalhymne vor dem WM-Spiel gegen Neuseeland in Los Angeles.

Das WM-Spiel zwischen Iran und Neuseeland sorgt für gemischte Reaktionen auf den Tribünen: Regimekritische Exil-Iraner protestieren, während andere ihr Team trotz der politischen Spannungen anfeuern.

16.06.2026 | 1:28 min

Irans Justiz will gegen die iranischen Fußball-Fans rechtlich vorgehen, die beim WM-Spiel gegen Neuseeland die Nationalhymne missachtet und kritische Slogans gerufen haben. Nach Angaben des dem Sicherheitsrat nahestehenden Nachrichtenportals Nour News wurden viele von ihnen bereits identifiziert.

Ihnen droht die Beschlagnahmung ihrer Vermögenswerte im Iran. Auch bei den nächsten beiden WM-Spielen der iranischen Nationalmannschaft will die Justiz gegen die "Störenfriede" rechtliche Schritte einleiten und ähnliche Strafen verhängen.

Iran war in der deutschen Nacht zum Dienstag im kalifornischen Inglewood mit einem 2:2 gegen Neuseeland in die WM gestartet. Dabei waren vor und in dem riesigen Stadion immer wieder Botschaften im Zusammenhang mit dem monatelangen Krieg der USA und Israels gegen Iran kundgetan worden. Im Stadion versammelten sich Anhänger und Gegner des Kurses Teherans.

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Iran und Neuseeland haben sich in Gruppe G ein packendes Spiel geliefert. Das 2:2 geht in Ordnung, die Partie hatte keinen Verlierer verdient.

16.06.2026 | 8:18 min

Irans WM-Auftakt: Ordner kassierten Protestflaggen ein

Zu sehen waren sowohl die aktuelle iranische Fahne als auch die ältere aus der Zeit vor der Islamischen Revolution. Letztere wird als Symbol der Opposition angesehen, die in der südkalifornischen Diaspora viele Anhängerinnen und Anhänger hat. In der Arena hatte der Weltverband FIFA per Gerichtbeschluss das Recht, die sogenannte "Löwe-und-Sonne"-Flagge einzukassieren - immer wieder waren Ordner bei entsprechenden Maßnahmen zu sehen.

Oft fotografiert wurde zudem ein Banner mit der Aufschrift "42.000 #IranMassacre". Die Botschaft wurde als Hinweis auf die gewaltsame Niederschlagung der Proteste in Teheran Anfang des Jahres mit Tausenden Opfern verstanden. Eine andere Kleingruppe zeigte ein Plakat mit der Aufschrift "Minab168".

Damit spielten sie auf die 168 Menschen an, die bei einem Bombenangriff auf eine Mädchenschule im Süden Irans am 28. Februar ums Leben kamen, darunter zahlreiche Schülerinnen zwischen sieben und zwölf Jahren sowie viele Lehrerinnen und Eltern. Medienberichten zufolge sollen US-Streitkräfte für den Angriff verantwortlich sein.

US President Donald Trump clenches his fist as he makes his way to board Air Force One before departing Joint Base Andrews in Maryland on June 15, 2026, to attend the G7 summit in the French town of Evian-les-Bains near Switzerland. Trump is heading to Evian, France to attend the G7 Summit. Allies from the G7 group of leading powers will seek common ground with US President at a summit in France that gets underway hours after the US and Iran agreed a deal to end the Middle East war.

Wenig ist bekannt rund um die Rahmenvereinbarung, auf die sich USA und Iran verständigt haben. Und es gibt weiterhin viele Unklarheiten – zum Beispiel zum Atomprogramm des Iran.

15.06.2026 | 1:17 min

Iran bei der WM: Pfiffe gegen das Regime

Während der iranischen Nationalhymne, eigentlich ein Moment der Andacht bei Fußballspielen, waren laute Pfiffe zu hören. Die iranischen Spieler standen geschlossen am Mittelkreis und hielten sich jeweils die Hand auf die Brust.

"Ich freue mich, hier die Menschen im Iran zu unterstützen, ich unterstütze nicht das Regime", hatte ein Fan vor dem Los-Angeles-Stadion der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Die iranischen Tore wurden im Stadion lautstark bejubelt.

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Quelle: dpa
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