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Fußball-WM

WM 2026: El Tri, Bafana und Co - Spitznamen der Nationalteams

Bezeichnungen der Nationalmannschaften:Warum das DFB-Team als einziges keinen Spitznamen mehr hat

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"Three Lions", "La Celeste", "Die Elefanten" und Co. Vor allem Farben und Tiere prägen die Spitznamen der Nationalteams. Das DFB-Team dagegen hat seinen Namen 2022 abgelegt.

USA, FIFA Weltmeisterschaft, Deutschland vs Curacao, Houston, 14.06.2026

Seit 2022 nutzt das DFB-Team den Slogan "Die Mannschaft" nicht mehr.

Quelle: Eibner-Pressefoto

"Bafana Bafana", "El Tri" und "Blue Samurai" seit WM-Beginn hören und lesen wir immer wieder kurze Abkürzungen für die Namen der Nationalmannschaften. Abgesehen vom DFB-Team haben alle 47 anderen Länder bei diesem Turnier einen Spitznamen.

Der deutsche Nationalspieler Felix Nmecha jubelt nach seinem Treffer zum 1:0 gegen Curaçao

Das DFB-Team hat den WM-Neuling aus Curaçao nur kurz von der Sensation träumen lassen, dann drehte Deutschland auf und hat das Weiterkommen in der Gruppe E damit bereits so gut wie sicher.

14.06.2026 | 10:45 min

Wegen Kritik: DFB-Team heißt nicht mehr "Die Mannschaft"

Lange Zeit wurde das DFB-Team als "Die Mannschaft" bezeichnet. Nach reichlich öffentlicher Kritik entschied der DFB im Juli 2022, den Marketingslogan nicht mehr zu nutzen. Bei der WM in Katar lief das Team zwar noch mit dem Begriff auf den Trikots auf, danach war dieser Geschichte.

Nach dem WM-Triumph 2014 wurde "Die Mannschaft" ab 2015 verwendet. Oliver Bierhoff gilt als Schöpfer des Slogans. "Dieser Begriff ist mir zu abgehoben", sagte DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke, er sei "respektlos gegenüber allen anderen erfolgreichen Mannschaften". Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus meinte: "'Die Mannschaft' muss weg!"

Im Duell: Alan Franco (Ecuador, l.) und Bazoumana Touré (Elfenbeinküste, r.).

Die Elfenbeinküste und Ecuador sind die nächsten Gegner des DFB-Teams. Im direkten Duell entscheidet ein später Treffer die Partie.

15.06.2026 | 8:07 min

Tiere und Farbkombinationen unter den Spitznamen

Einige Nationalmannschaften haben auch mehrere Spitznamen. So werden die Franzosen neben "Les Bleus" auch als "Équipe Tricolore", die Niederlande als "Oranje" und "Elftal" und Österreich als "Das Team" und "Die Burschen" bezeichnet.

Am häufigsten kommen aber Tiernamen vor, vor allem bei afrikanischen Ländern: "Die Elefanten" (Elfenbeinküste), "Die Leoparden" (DR Kongo) oder "Die Blauen Haie" (Kap Verde). Auch Farbkombinationen gibt es auch noch weitere: "Blågult" (Die Blaugelben, Schweden), "La Albirroja" (Die Weiß-Roten, Paraguay) und "La Albiceleste" (Die Weiß-Himmelblauen, Argentinien).

Namensgeber sind außerdem geschichtliche und kulturelle Motive: "Blue Samurai" (Japan), "Adler von Karthago" (Tunesien) und "Los Cafeteros" (Die Kaffeebauern, Kolumbien).

Alle Spitznamen im Überblick

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