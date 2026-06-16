WM 2026: El Tri, Bafana und Co - Spitznamen der Nationalteams

"Three Lions", "La Celeste", "Die Elefanten" und Co. Vor allem Farben und Tiere prägen die Spitznamen der Nationalteams. Das DFB-Team dagegen hat seinen Namen 2022 abgelegt.

Warum das DFB-Team als einziges keinen Spitznamen mehr hat

Seit 2022 nutzt das DFB-Team den Slogan "Die Mannschaft" nicht mehr. Quelle: Eibner-Pressefoto

"Bafana Bafana", "El Tri" und "Blue Samurai" seit WM-Beginn hören und lesen wir immer wieder kurze Abkürzungen für die Namen der Nationalmannschaften. Abgesehen vom DFB-Team haben alle 47 anderen Länder bei diesem Turnier einen Spitznamen.

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Wegen Kritik: DFB-Team heißt nicht mehr "Die Mannschaft"

Lange Zeit wurde das DFB-Team als "Die Mannschaft" bezeichnet. Nach reichlich öffentlicher Kritik entschied der DFB im Juli 2022, den Marketingslogan nicht mehr zu nutzen. Bei der WM in Katar lief das Team zwar noch mit dem Begriff auf den Trikots auf, danach war dieser Geschichte.

Nach dem WM-Triumph 2014 wurde "Die Mannschaft" ab 2015 verwendet. Oliver Bierhoff gilt als Schöpfer des Slogans. "Dieser Begriff ist mir zu abgehoben", sagte DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke, er sei "respektlos gegenüber allen anderen erfolgreichen Mannschaften". Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus meinte: "'Die Mannschaft' muss weg!"

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Tiere und Farbkombinationen unter den Spitznamen

Einige Nationalmannschaften haben auch mehrere Spitznamen. So werden die Franzosen neben "Les Bleus" auch als "Équipe Tricolore", die Niederlande als "Oranje" und "Elftal" und Österreich als "Das Team" und "Die Burschen" bezeichnet.

Am häufigsten kommen aber Tiernamen vor, vor allem bei afrikanischen Ländern: "Die Elefanten" (Elfenbeinküste), "Die Leoparden" (DR Kongo) oder "Die Blauen Haie" (Kap Verde). Auch Farbkombinationen gibt es auch noch weitere: "Blågult" (Die Blaugelben, Schweden), "La Albirroja" (Die Weiß-Roten, Paraguay) und "La Albiceleste" (Die Weiß-Himmelblauen, Argentinien).

Namensgeber sind außerdem geschichtliche und kulturelle Motive: "Blue Samurai" (Japan), "Adler von Karthago" (Tunesien) und "Los Cafeteros" (Die Kaffeebauern, Kolumbien).

Alle Spitznamen im Überblick

Europa Belgien = "Die Roten Teufel"

Bosnien-Herzegowina = "Die Drachen"

England = "Three Lions"

Frankreich = "Les Bleus"

Schottland = "Bravehearts" (Tapfere Herzen)

Kroatien = "Die Karierten"

Niederlande = "Oranje" und "Elftal"

Norwegen = "Landslaget"

Österreich = "Das Team" und "die Burschen"

Portugal = "Selecao das Quinas"

Schweden = "Blagult"

Schweiz = "Nati"

Spanien = "La Roja"

Tschechien = "Nasi"

Türkei = "Ay-Yildizlilar" (Mond-Sterne) Nord- und Südamerika Argentinien = "La Albiceleste" (Die Weiß-Blauen)

Brasilien = "Die Selecao" (Die Auswahl)

Curacao = "Die Blaue Welle"

Ecuador = "La Tri" (Die Dreifarbigen)

Haiti = "Les Grenadieres" (Die Elitekämpfer)

Kanada = "Ahornblätter"

Kolumbien = "Los Cafeteros"

Mexiko = "El Tri" (Die Dreifarbigen)

Panama = "Los Canaleros" (Die Kanalarbeiter)

Paraguay = "La Albirroja" (Die Weiß-Roten)

Uruguay = "La Celeste" (Die Himmelblauen)

USA = "Stars and Stripes" (Sterne und Streifen) Afrika Ägypten = "Die Pharaonen"

Algerien = "Die Wüstenfüchse"

DR Kongo = "Die Leoparden"

Elfenbeinküste = "Die Elefanten"

Ghana = "Black Stars"

Kap Verde = "Die Blauen Haie"

Marokko = "Atlas-Löwen"

Senegal = "Löwen von Teranga"

Südafrika = "Bafana Bafana" (Die Jungs, die Jungs)

Tunesien = "Adler von Karthago" Asien und Ozeanien Australien = "Socceroos"

Irak = "Tiger von Mesopotamien"

Iran = "Team Melli" (Nationalteam)

Jordanien = "Nashama" (Die Mutigen)

Japan = "Blue Samurai"

Katar = "Al-Annabi" (Die Weinroten)

Neuseeland = "All Whites"

Saudi-Arabien = "Die Grünen Falken"

Südkorea = "Tigers of Asia"

Usbekistan = "Die Weißen Wölfe"

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Quelle: ZDF