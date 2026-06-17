Fußball-WM: Große Messi-Show bei Argentiniens Auftaktsieg

Titelverteidiger schlägt Algerien:Große Messi-Show bei Argentiniens Auftaktsieg
Lionel Messi ist immer noch eine Klasse für sich. Beim 3:0 seiner Argentinier gegen Algerien erzielt er alle drei Tore und zieht in der ewigen Bestenliste mit Miro Klose gleich.
Ein Torrekord, ein Jubiläum und ein Traumstart in die Mission Titelverteidigung: Superstar Lionel Messi hat bei seinem ersten Auftritt bei der Fußball-WM brilliert und gleich doppelt Geschichte geschrieben. In seinem 200. Länderspiel führte der achtmalige Weltfußballer Argentinien mit einem Dreierpack zum 3:0 (1:0) gegen Algerien und fügte seiner außergewöhnlichen Karriere weitere Meilensteine hinzu.
Messi jetzt wie Klose bei 16 WM-Toren
Messi ist der erste Fußballer, der bei sechs Weltmeisterschaften zum Einsatz gekommen ist. Dauerrivale Cristiano Ronaldo (Portugal) dürfte am Abend nachziehen. Zudem egalisierte der 38-Jährige genau 20 Jahre nach seinem WM-Debüt und seinem ersten WM-Tor mit seinem Kunstschuss zur Führung (17.) und den weiteren Treffern (60., 76.) den WM-Torrekord von Miroslav Klose (16 Treffer). Insgesamt steht Messi nun bei 27 WM-Einsätzen - auch das ist eine Bestmarke.
Messi, der nach auskurierten Oberschenkelproblemen in der Startelf stand, hätte beinahe sogar vier Tore erzielt. "La Pulgas" früher Treffer (5.) wurde wegen einer Abseitsstellung aber aberkannt. Auch Eintracht Frankfurts Fares Chaibi (8.) stand bei Algeriens vermeintlicher Führung im Abseits.
Messi trifft sehenswert aus der Distanz
Die mutige Startphase des Außenseiters beendete Messi dann mit einem Geniestreich. Nach starkem Zuspiel von Rodrigo de Paul, seinem Teamkollegen bei Inter Miami, traf Argentiniens Kapitän sehenswert aus der Distanz. Zinedine Zidanes Sohn Luca im Tor machte vor den Augen seines Vaters auf der Tribüne dabei allerdings nicht die beste Figur.
Der Favorit kontrollierte in der Folge das Geschehen, ohne dabei allzu große Gefahr auszustrahlen. Lautaro Martínez, der im Sturm den Vorzug vor Julián Álvarez erhalten hatte, war weitgehend abgemeldet.
ZDFsportstudio Update:Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren!
Argentinien kontrolliert die Partie
Algerien wurde erst vor der Pause wieder etwas stärker. Nach dem Seitenwechsel blieb das immer spielfreudigere Argentinien die dominante Mannschaft - und Messi der Fixpunkt in der Offensive. Sein Steckpass setzte Martínez (53.) in Szene, der aus spitzem Winkel jedoch scheiterte.
Wenig später staubte Messi gedankenschnell nach einem Weitschuss von Alexis Mac Allister ab. Zidane verhinderte Messis Dreierpack zunächst (66.), zehn Minuten später war dieser besiegelt.
Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026
sportstudio Fußball-Dokus
Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026
WM-Qualifikation und TestspieleMehr
Mehr zur WM
Zwölf Gruppen mit je vier Teams:Spielplan, Ergebnisse und Tabellen
- FAQ
Turnier in USA, Kanada und Mexiko:Tickets, Zeiten, Spielorte: Alles Wichtigevon Ralf Lorenzenmit Video2:13
Von Atlanta bis Vancouver:Die Stadien
Newsletter abonnieren:ZDFsportstudio Update Fußball-WM 2026