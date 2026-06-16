  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

WM 2026: Kimmich warnt vor Gegnern und lobt Leroy Sané

"Einen saufen?" - eher nicht:Kimmich warnt vor Gegnern und lobt Leroy Sané

|

DFB-Kapitän Joshua Kimmich spricht bei der Pressekonferenz über den Fortschritt beim Teambuilding während der WM, die Kritik an Leroy Sané und den kommenden Gegner Elfenbeinküste.

WM 2026 - Deutschland Pressekonferenz, Joshua Kimmich

DFB-Kapitän Joshua Kimmich wundert sich auf der Pressekonferenz in Winston-Salem über eine Reporterfrage.

Quelle: dpa

An seinem freien Tag bat Joshua Kimmich die Journalisten scherzhaft um Freizeittipps für den Abend - mehr als die Empfehlung für ein indisches Restaurant in der Nähe kam dabei aber nicht herum. Ohnehin denkt der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft schon einige Tage weiter: Er sprach unterhaltsam über das Geheimnis des Teambuildings, und er warnte vor dem nächsten WM-Gegner Elfenbeinküste und vor Bundesliga-Star Yan Diomande im Besonderen.

Kimmich warnt vor den kommenden Gegnern

"Er hat eine brutale Entwicklung genommen, den hat vor einem Jahr kaum jemand gekannt. Er hat eine überragende Saison gespielt, obwohl RB Leipzig ein paar Probleme hatte", sagte Kimmich vor dem zweiten WM-Gruppenspiel am Samstag (22 Uhr MESZ/ZDF) in der kanadischen Metropole Toronto. "Er hat sehr spektakuläre Leistungen gezeigt, seine Dribblings sind außergewöhnlich, ein bisschen wie früher Kingsley Coman. Ein sehr, sehr guter Spieler."

eine Kleiderpuppe mit dem Heim-Trikot der Deutschen Nationalmannschaft von Adidas. Detail Bundesadler DFB-Logo, 4 Sterne

Wie ist die Stimmung im Team nach dem Auftaktsieg und welche Lehren zieht die Mannschaft mit Blick auf die Defensive? Die DFB-Pressekonferenz aus Winston-Salem mit Joshua Kimmich. Live im Stream.

16.06.2026 | 40:44 min

Nach dem berauschenden 7:1 gegen Curacao zum Start erwartet der Bayern-Profi von der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) und dem dritten Gegner Ecuador deutlich mehr Gegenwehr. "Wir haben ihr Spiel nicht gesehen, weil wir im Flugzeug waren. Aber beide Mannschaften sind physisch sehr stark", sagte Kimmich. "Ecuador verteidigt sehr gut, die Elfenbeinküste hat spektakuläre Spieler in der Offensive."

Aber wir haben die Stärken, um beiden Teams wehzutun.

Kimmich findet Kritik an Sané "nicht verständlich"

Zudem verteidigte Kimmich seinen Nationalmannschaftskollegen Leroy Sané energisch gegen die aufgekommene Kritik. "Ich finde das nicht verständlich. Er war extrem engagiert, er hat mich auf unserer Seite nie alleine gelassen, ist immer zurückgesprintet", sagte Kimmich.

Nationalspieler und Kaptitän Josuah Kimmich in einem Fußballstadion mit Fans, von denen einige Deutschlandfahnen auf den Tribünen schwenken

Joshua Kimmich steht als Kapitän wie kein anderer für die deutsche Nationalmannschaft. Die Dokumentation liefert intime Einblicke in das Leben des Fußballers und Familienvaters.

09.06.2026 | 101:52 min

Sané hatte beim 7:1 gegen Curacao zum WM-Auftakt zwei Großchancen vergeben. Ja, er habe "kein Tor gemacht, daran wirst du dann von außen immer gemessen. Wichtig ist, dass wir das intern als Mannschaft und mit dem Trainer nicht nur daran bemessen", betonte Kimmich. "Cool, wenn er jedes Spiel drei Tore macht, aber er hat auch andere Aufgaben. Das hat er sehr gut gemacht. Daher verstehe ich die Kritik nicht, schon gar nicht nach einem 7:1."

Zusammen "einen saufen" - davon hält Kimmich nichts

Die Mannschaft entwickle einen guten Teamgeist, berichtete Kimmich: "Wir sind auf einem guten Weg, eine Familie zu werden." Viele Experten sagten, "sie waren früher mal zusammen einen saufen, dann war danach alles super. Daran glaube ich nicht. Das gute Gefühl entsteht auf dem Platz. Aber wenn du auf dem Platz zusammen alles reinhaust, kannst du das schon verstärken, indem du abends mal ein stilles Wasser zusammen trinkst."

Fußball-WM 2026
:Im Liveticker: Deutschland gegen Elfenbeinküste

Spannung bei der WM 2026: Deutschland spielt gegen Elfenbeinküste in Toronto (Toronto-Stadion). Anpfiff ist am 20.06.2026 um 22:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Eröffnungsspiel: Gruppe E Deutschland – Elfenbeinküste

Am Mittwoch nimmt die Nationalmannschaft nach dem freien Dienstag die Vorbereitung auf ihr zweites WM-Spiel auf. Am Freitagmorgen Ortszeit wird sie das Abschlusstraining noch in Winston-Salem absolvieren und dann nach Kanada fliegen.

Nils Knaben im WM-Quartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in North Coralina.

Nils Kaben berichtet über die Stimmung im DFB-Camp nach dem fulminanten 7:1 Sieg gegen die WM-Neulinge aus Curaçao.

16.06.2026 | 2:18 min

Am Freitag geht es nach Toronto

Auch die physischen Herausforderungen würden sich in der Partie wie zum Gruppenabschluss gegen Ecuador am 25. Juni in East Rutherford verändern. Dennoch geht Kimmich die Aufgaben positiv an. Die DFB-Auswahl nimmt nach einem freien Tag mit Familienbesuch am Mittwoch wieder das Training in Winston-Salem auf.

Am Freitag geht es zum Spielort nach Toronto in Kanada. Mit einem Sieg gegen die Elfenbeinküste wäre der Einzug in die K.o.-Runde bei der WM mit 48 Teams sicher.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

ZDFsportstudio Update:Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026

Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren!
Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.
Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale)

ZDFheute Infografik

Ein Klick für den Datenschutz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Sport
:Schland in Sicht!

Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.
Mission Sommermärchen
Quelle: SID, dpa
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
Themen
SportFußball-WM

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

sportstudio Fußball-Dokus

Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026

WM-Qualifikation und Testspiele

Mehr

Mehr zur WM

  1. sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

    Zwölf Gruppen mit je vier Teams:Spielplan, Ergebnisse und Tabellen

  2. Fußbälle der Marke adidas liegen auf einem Fußballrasen am 10.10.2025.
    FAQ

    Turnier in USA, Kanada und Mexiko:Tickets, Zeiten, Spielorte: Alles Wichtige

    von Ralf Lorenzen
    mit Video2:13
  3. Das BC Place Stadium in Toronto.

    Von Atlanta bis Vancouver:Die Stadien

  4. sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

    Newsletter abonnieren:ZDFsportstudio Update Fußball-WM 2026