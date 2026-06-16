WM 2026: Kimmich warnt vor Gegnern und lobt Leroy Sané

"Einen saufen?" - eher nicht:Kimmich warnt vor Gegnern und lobt Leroy Sané
DFB-Kapitän Joshua Kimmich spricht bei der Pressekonferenz über den Fortschritt beim Teambuilding während der WM, die Kritik an Leroy Sané und den kommenden Gegner Elfenbeinküste.
An seinem freien Tag bat Joshua Kimmich die Journalisten scherzhaft um Freizeittipps für den Abend - mehr als die Empfehlung für ein indisches Restaurant in der Nähe kam dabei aber nicht herum. Ohnehin denkt der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft schon einige Tage weiter: Er sprach unterhaltsam über das Geheimnis des Teambuildings, und er warnte vor dem nächsten WM-Gegner Elfenbeinküste und vor Bundesliga-Star Yan Diomande im Besonderen.
Kimmich warnt vor den kommenden Gegnern
"Er hat eine brutale Entwicklung genommen, den hat vor einem Jahr kaum jemand gekannt. Er hat eine überragende Saison gespielt, obwohl RB Leipzig ein paar Probleme hatte", sagte Kimmich vor dem zweiten WM-Gruppenspiel am Samstag (22 Uhr MESZ/ZDF) in der kanadischen Metropole Toronto. "Er hat sehr spektakuläre Leistungen gezeigt, seine Dribblings sind außergewöhnlich, ein bisschen wie früher Kingsley Coman. Ein sehr, sehr guter Spieler."
Nach dem berauschenden 7:1 gegen Curacao zum Start erwartet der Bayern-Profi von der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) und dem dritten Gegner Ecuador deutlich mehr Gegenwehr. "Wir haben ihr Spiel nicht gesehen, weil wir im Flugzeug waren. Aber beide Mannschaften sind physisch sehr stark", sagte Kimmich. "Ecuador verteidigt sehr gut, die Elfenbeinküste hat spektakuläre Spieler in der Offensive."
Kimmich findet Kritik an Sané "nicht verständlich"
Zudem verteidigte Kimmich seinen Nationalmannschaftskollegen Leroy Sané energisch gegen die aufgekommene Kritik. "Ich finde das nicht verständlich. Er war extrem engagiert, er hat mich auf unserer Seite nie alleine gelassen, ist immer zurückgesprintet", sagte Kimmich.
Sané hatte beim 7:1 gegen Curacao zum WM-Auftakt zwei Großchancen vergeben. Ja, er habe "kein Tor gemacht, daran wirst du dann von außen immer gemessen. Wichtig ist, dass wir das intern als Mannschaft und mit dem Trainer nicht nur daran bemessen", betonte Kimmich. "Cool, wenn er jedes Spiel drei Tore macht, aber er hat auch andere Aufgaben. Das hat er sehr gut gemacht. Daher verstehe ich die Kritik nicht, schon gar nicht nach einem 7:1."
Zusammen "einen saufen" - davon hält Kimmich nichts
Die Mannschaft entwickle einen guten Teamgeist, berichtete Kimmich: "Wir sind auf einem guten Weg, eine Familie zu werden." Viele Experten sagten, "sie waren früher mal zusammen einen saufen, dann war danach alles super. Daran glaube ich nicht. Das gute Gefühl entsteht auf dem Platz. Aber wenn du auf dem Platz zusammen alles reinhaust, kannst du das schon verstärken, indem du abends mal ein stilles Wasser zusammen trinkst."
Am Mittwoch nimmt die Nationalmannschaft nach dem freien Dienstag die Vorbereitung auf ihr zweites WM-Spiel auf. Am Freitagmorgen Ortszeit wird sie das Abschlusstraining noch in Winston-Salem absolvieren und dann nach Kanada fliegen.
Am Freitag geht es nach Toronto
Auch die physischen Herausforderungen würden sich in der Partie wie zum Gruppenabschluss gegen Ecuador am 25. Juni in East Rutherford verändern. Dennoch geht Kimmich die Aufgaben positiv an. Die DFB-Auswahl nimmt nach einem freien Tag mit Familienbesuch am Mittwoch wieder das Training in Winston-Salem auf.
Am Freitag geht es zum Spielort nach Toronto in Kanada. Mit einem Sieg gegen die Elfenbeinküste wäre der Einzug in die K.o.-Runde bei der WM mit 48 Teams sicher.
Bezeichnungen der Nationalmannschaften:Warum das DFB-Team als einziges keinen Spitznamen mehr hat
ZDFsportstudio Update:Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren!
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Sport:Schland in Sicht!
Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026
sportstudio Fußball-Dokus
Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026
WM-Qualifikation und TestspieleMehr
Mehr zur WM
Zwölf Gruppen mit je vier Teams:Spielplan, Ergebnisse und Tabellen
- FAQ
Turnier in USA, Kanada und Mexiko:Tickets, Zeiten, Spielorte: Alles Wichtigevon Ralf Lorenzenmit Video2:13
Von Atlanta bis Vancouver:Die Stadien
Newsletter abonnieren:ZDFsportstudio Update Fußball-WM 2026