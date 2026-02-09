Update am Morgen: Eine Woche im Zeichen der Sicherheit

Guten Morgen,

wie ist Deutschland gewappnet, wie aufgestellt im Kampf gegen den Terror - von innen und von außen? Darum geht es heute Nachmittag, wenn Bundesjustizministerin Stefanie Hubig mit ihrem Kabinettskollegen, Innenminister Alexander Dobrindt, das Terrorismusabwehrzentrum in Berlin besucht. Was braucht es noch an Material und Ausstattung? Wie ist es um die Personallage bestellt? Wie sind die rechtlichen Möglichkeiten? Verteidigungsfähigkeit und Sicherheit - in Zeiten wie diesen haben sie oberste Priorität.

Apropos Sicherheit. Da lohnt dann auch der Blick in die Woche. Am Freitag beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz. Schon im Vorfeld ist klar: Die alte, uns so vertraute Weltordnung, ist aus den Fugen geraten. Die USA sind nicht mehr der unumstrittene und verlässliche Schutzpatron westlicher Werte und westlicher Staaten. Auf Europa wird es ankommen - auf eine starke, selbstbewusste europäische Allianz.

Über die Münchner Sicherheitskonferenz und die Teilnahme der AfD berichtete ZDFheute Xpress am 07.02.2026 um 12:29 Uhr. 07.02.2026 | 0:24 min

Die braucht es auch bei der zivilen und militärischen Unterstützung der Ukraine. Trotz aller Vermittlungsversuche: Wladimir Putin und seine Generäle nutzen derzeit den Winter, um die schon lange notleidende ukrainische Bevölkerung weiter zu drangsalieren. Angriffe speziell auf die Energieversorgung in bitterkalten Zeiten - blanker Terror gegen Kinder, Frauen, Alte.

Kommen Sie gut durch die Woche,

Andreas Huppert, ZDF-Hauptstadtkorrespondent

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Zwei Festnahmen in Moskau: Nach den Schüssen auf den russischen Geheimdienst-General Alexejew wurden zwei Verdächtige festgenommen.

Selenskyj wirft Russland häufigere und brutalere Angriffe vor: Laut dem ukrainischen Präsidenten hat Russland allein in der vergangenen Woche mehr als 2.000 Kampfdrohnen, 1.200 Gleitbomben sowie 116 Raketen und Marschflugkörper gegen die Ukraine eingesetzt.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

08.02.2026 | 1:04 min

Jimmy Lai zu 20 Jahren Haft verurteilt : Ein weiterer Rückschlag für die Pressefreiheit in Hongkong: Ein Gericht in der chinesischen Sonderverwaltungszone hat den Demokratie-Aktivisten und Verleger Jimmy Lai zu einer Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt. Lai habe zwei Jahre bereits abgesessen und werde 18 weitere Jahre verbüßen müssen, urteilten die Richter. Menschenrechtsgruppen und die Familie des 78-Jährigen verurteilten das hohe Strafmaß.

Seattle Seahawks gewinnen den Super Bowl: Die Seattle Seahawks setzen sich mit 29:13 gegen die New England Patriots durch. Für die Seahawks ist es der zweite Super Bowl-Titel. Am 2. Februar 2014 gewannen sie mit 43:8 gegen die Denver Broncos.

BSW stellt Wahlprüfungsbeschwerde vor: Das bei der Bundestagswahl vor rund einem Jahr knapp an der Fünfprozenthürde gescheiterte Bündnis Sahra Wagenknecht will heute seine geplante Wahlprüfungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht vorstellen. Dazu ist eine Pressekonferenz mit der Parteigründerin Sahra Wagenknecht und den beiden BSW-Bundesvorsitzenden Amira Mohamed Ali und Fabio De Masi in Berlin angesetzt.

Prinz William besucht Saudi-Arabien: Der Prinz von Wales wird auf Wunsch der britischen Regierung zum ersten Mal nach Saudi-Arabien reisen. Mit der Reise wollen die beiden Länder auf fast ein Jahrhundert diplomatischer Beziehungen zurückblicken.

Generalstreik der spanischen Lokführer: Nach den tödlichen Zugunglücken in Spanien im Januar haben die Lokführer zu einem dreitägigen Streik aufgerufen, der heute beginnt. Sie beklagen mangelnde Prävention und Investitionen in Instandhaltung und langfristige Sicherheit.

Ausführlich informiert

ZDFheute live: Viele deutsche Synchronsprecher boykottieren Netflix wegen einer KI-Klausel in neuen Verträgen. ZDFheute live erklärt, worum es in dem Streit geht - und was auf dem Spiel steht. (9 Min.)

08.02.2026 | 9:00 min

Olympische Winterspiele

Nach dem schweren Sturz von Lindsey Vonn bei der Abfahrt geht es heute unter anderem mit diesen Wettbewerben weiter:

Hoffen auf den Überraschungseffekt: In der alpinen Team-Kombination (ab 10:20 Uhr live im ZDF streamen) gehen Simon Jocher und Linus Straßer für Deutschland an den Start. Die Chancen auf Edelmetall gelten als eher gering, doch vielleicht wirkt die Silbermedaille von Emma Aicher in der Abfahrt vom Sonntag als zusätzlicher Motivationsschub.

Medaillenkampf auf der Normalschanze: Am Abend steht das Skispringen von der Normalschanze an (ab 18:50 Uhr live im ZDF streamen). Domen Prevc aus Slowenien gilt als Topfavorit. Die deutschen Springer hoffen auf eine Medaille - mit starken Trainingssprüngen von Philipp Raimund und Felix Hoffmann sowie einem formverbesserten Andreas Wellinger.

Ergebnisse, Ankündigungen, Reaktionen und weitere News-Updates finden Sie jederzeit auch in unserem Olympia-Ticker.

Highlights der Fußball-Bundesliga

Der FC Bayern hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze behauptet. Die Münchner zeigten der zuletzt formstarken TSG Hoffenheim die Grenzen auf und haben nach dem 5:1-Heimsieg weiterhin sechs Zähler mehr als Verfolger Borussia Dortmund. Die Höhepunkte dieses Spiels und aller weiteren Partien finden Sie im ZDF-Streamingportal.

09.02.2026 | 12:37 min

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Sport : Bundesliga Montags ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga.

Zahl des Tages

8.000 - so viele Menschen waren mindestens an der Produktion der Halbzeit-Show beim Super Bowl in der vergangenen Nacht beteiligt. Das berichtete der "San Francisco Chronicle". Dazu zählten Bühnenarbeiter, Beleuchter, das Performance-Team auf dem Spielfeld, das gemeinsam mit Bad Bunny auftrat und viele weitere.

Gesagt

Alles, was ich höre, ist alt. Ich bin Mitte - ähh - Anfang 40. Gefühlte, knappe Anfang, Mitte 30. Und immer noch fitter als die ganzen 20-Jährigen hier. „ Christoph Maria Herbst als Bernd Stromberg

Christoph Maria Herbst wird heute 60 Jahre alt. Quelle: ddp/Revierfoto

Christoph Maria Herbst feiert heute seinen 60. Geburtstag. In seiner Paraderolle als Bernd Stromberg in der gleichnamigen Serie hatte der Schauspieler mit dem Altern aber offenbar größere Probleme als in der Realität. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er vor seinem heutigen Geburtstag: "Zahlen sind für mich Schall und Rauch. Es passierte schon nichts, als ich 40 wurde. Ich fand schon 30 nicht schlimm. Ich dachte auch nicht mit 50: 'Oh Gott, jetzt geht die Welt unter'."

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Sport gegen Krebs: Neue Forschung zeigt, wie gezieltes Training helfen kann - die Wissens-Kolumne von NANO und Terra X.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 08.02.2026 | 1:57 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Der Montag wird trüb, stellenweise gibt's dichten Nebel und Sprühregen, im Nordosten und Osten auch Schneegriesel. Auflockerungen nur im Westen und an den Alpen. Im Nordosten leichter Dauerfrost und weiter Glätte durch Schnee oder gefrierenden Regen. Sonst bis 5 Grad, im Westen bis 9 Grad. Ab Dienstag kommt von Westen wieder Regen.

Quelle: ZDF

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Zusammengestellt von Oliver Klein und Torben Heine.