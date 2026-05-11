Update am Abend: Frieden zwei Unterschriften näher, Druck auf Nato

Guten Abend,

die USA fordern von den Partnern in der Nato mal wieder, mehr Geld für Verteidigung auszugeben. Früher als angenommen haben US-Präsident Trump und Irans Präsident Peseschkian ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges unterzeichnet. Und: Die Hitze kommt - was jetzt wichtig ist.

Vereinbarung zwischen USA und Iran

Das ist passiert: Donald Trump und Massud Peseschkian haben zwei Tage früher als ursprünglich geplant ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs unterzeichnet. Trump setzte seine Unterschrift im Schloss von Versailles auf das Schriftstück - im Beisein von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dessen Frau Brigitte. Peseschkian unterzeichnete seinerseits in Teheran.

Donald Trump und Massud Peseschkian haben zwei Tage früher als ursprünglich geplant ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs unterzeichnet. Trump setzte seine Unterschrift im Schloss von Versailles auf das Schriftstück - im Beisein von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dessen Frau Brigitte. Peseschkian unterzeichnete seinerseits in Teheran. Das ist der Hintergrund: Die geschlossene Vereinbarung (engl. "Memorandum of Understanding") ist eine völkerrechtlich unverbindliche Absichtserklärung. Wichtigster Punkt ist die "unverzügliche und dauerhafte Beendigung militärischer Aktivitäten an allen Fronten, einschließlich im Libanon". Von einem finalen Vertrag sind beide Länder aber noch ein gutes Stück entfernt - der soll innerhalb von 60 Tagen fertiggestellt werden. Die Inhalte der Vereinbarung im FAQ.

Die geschlossene Vereinbarung (engl. "Memorandum of Understanding") ist eine völkerrechtlich unverbindliche Absichtserklärung. Wichtigster Punkt ist die "unverzügliche und dauerhafte Beendigung militärischer Aktivitäten an allen Fronten, einschließlich im Libanon". Von einem finalen Vertrag sind beide Länder aber noch ein gutes Stück entfernt - der soll innerhalb von 60 Tagen fertiggestellt werden. Die Inhalte der Vereinbarung im FAQ. Das sagt ZDF-Korrespondent Carsten Rüger: "In Teheran wird das Ganze als großer Sieg gefeiert. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Baghaei sagte, Iran hat zwei große Atommächte besiegt, die USA und Israel."

ZDF-Mittagsmagazin, 18.06.2026, 12:00 Uhr 18.06.2026 | 2:46 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Hegseth kritisiert Nato-Partner

Das ist passiert: US-Verteidigungsminister Pete Hegseth kritisiert einige Nato-Mitglieder wegen ihrer Militärausgaben und ihrer Haltung zum Iran-Krieg. Zudem kündigt er eine Überprüfung der US-Truppenpräsenz in Europa an.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth kritisiert einige Nato-Mitglieder wegen ihrer Militärausgaben und ihrer Haltung zum Iran-Krieg. Zudem kündigt er eine Überprüfung der US-Truppenpräsenz in Europa an. Das sagt Hegseth: "Einige der größten Volkswirtschaften der Nato, einige unserer reichsten Länder, Verbündete, die am liebsten über die regelbasierte internationale Ordnung und das Zusammenstehen von Mittelmächten sprechen, scheinen immer noch zu glauben, dass die Ära des Trittbrettfahrens weitergeht."

"Einige der größten Volkswirtschaften der Nato, einige unserer reichsten Länder, Verbündete, die am liebsten über die regelbasierte internationale Ordnung und das Zusammenstehen von Mittelmächten sprechen, scheinen immer noch zu glauben, dass die Ära des Trittbrettfahrens weitergeht." Das ist der Hintergrund: Die Alliierten hatten Trump im vergangenen Jahr zugesagt, spätestens ab 2035 jährlich fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung und Sicherheit zu investieren. Bisher lag das Ziel bei zwei Prozent. Hegseth drohte damit, die US-Beiträge zur Finanzierung der Nato zu kürzen, sollten nicht alle Verbündeten ihre Verpflichtungen einhalten.

ZDFheute Xpress, 18.06.2026, 13:15 Uhr 18.06.2026 | 0:26 min

Start der Hitzewelle

Das passiert: Über Deutschland rollt eine Hitzewelle hinweg. Der Deutsche Wetterdienst erwartet bis in die nächste Woche hinein Temperaturen bis zu schwülheißen 38 Grad. Wo genau vor Hitze gewarnt wird, erfahren Sie in unserem Grafik-Artikel.

Über Deutschland rollt eine Hitzewelle hinweg. Der Deutsche Wetterdienst erwartet bis in die nächste Woche hinein Temperaturen bis zu schwülheißen 38 Grad. Wo genau vor Hitze gewarnt wird, erfahren Sie in unserem Grafik-Artikel. Was gilt es zu beachten? Besonders gefährdet sind chronisch Kranke, Übergewichtige, Ältere sowie Babys und Kinder. Generell sollte man ausreichend trinken und eher auf leichte Mahlzeiten setzen. Auch salzhaltige Kost ist ratsam.

Besonders gefährdet sind chronisch Kranke, Übergewichtige, Ältere sowie Babys und Kinder. Generell sollte man ausreichend trinken und eher auf leichte Mahlzeiten setzen. Auch salzhaltige Kost ist ratsam. Was hilft gegen Hitze? Ein feuchtes Tuch im Nacken oder um Arme und Beine kann den Körper gut kühlen. Für den Schutz der Wohnung sind außen angebrachte Jalousien oder Rollläden ideal. Lüften am besten zwischen Abend und Morgen - tagsüber sollten Fenster und Türen eher geschlossen bleiben.

ZDF-Mittagsmagazin, 18.06.2026, 12:00 Uhr 18.06.2026 | 2:33 min

Grafik des Tages

Ratgeber: Insektenschutz im Sommer

Fenster auf, frische Luft rein - doch mit der Wärme kommen Mücken und Fliegen in die Wohnung. Welche Fliegengitter zuverlässig schützen und was beim Anbringen zu beachten ist.

Volle Kanne, 06.06.2026, 09:05 Uhr 04.06.2026 | 6:00 min

Fußball-WM 2026

"No Scotland, no party!": Schottlands Fußballer sind nach 28 Jahren wieder bei einer WM - und mit ihnen auch die Tartan Army. Die berühmten Fans begeistern Boston mit Kilts und Kulturgut.

"Three Lions" besiegen Kroatien: Nach dem erfolgreichen 4:2-Start in die Titelmission steht der neue Offensivgeist der Engländer im Fokus. Trainer Tuchel muss seine Spieler darin aber erst bestärken.

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Schlagzeilen

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Karlsruher Radfahrer fährt zwei Jahre zur WM: Jakob Alberti ist 26.000 Kilometer mit dem Fahrrad zur Fußball-WM geradelt. Knapp zwei Jahre war er unterwegs und erreichte kurz vor dem ersten deutschen Gruppenspiel sein Ziel.

ZDFheute Xpress, 18.06.2026, 09:42 Uhr 18.06.2026 | 1:09 min

Streaming-Tipps für den Abend

Behindert sein und ein Start-up gründen? Das ist für Anna Hörster, Jona Reckers und Jan Bres kein Widerspruch. Sie haben bewusst das Risiko gewählt und sind heute ihre eigenen Chefs. "Start up mit Behinderung", drei Folgen je 15 Minuten.

16.06.2026 | 15:00 min

Tipp für den Garten: So bleiben Rosen blühfreudig

Rosen sind echte Klassiker im Garten. Sie blühen üppiger, wenn Pflege und Begleiter stimmen. Welche Pflanzen harmonieren und wie Rosen gesund bleiben, erklärt Gartenexpertin Anja Koenzen:

Volle Kanne, 18.06.2026, 09:05 Uhr 18.06.2026 | 7:55 min

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