Vergessen? Kleinkind stirbt in Auto - Ermittlungen gegen Mutter

Bei Stuttgart ist ein Kleinkind gestorben - die Mutter hatte es stundenlang im Auto vergessen. Eine Obduktion soll nun Klärung bringen, es wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Ein 20 Monate altes Mädchen ist in einem überhitzten Auto gestorben. Die Mutter soll es über Stunden im Wagen vergessen haben. Gegen die 44-Jährige laufen Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung. 18.06.2026 | 0:54 min

Nach dem Tod eines Kleinkinds in einem Auto im baden-württembergischen Schorndorf wird gegen dessen Mutter ermittelt. Es sei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Stuttgart mit.

Die Frau soll das etwa 20 Monate alte Mädchen über Stunden im Wagen vergessen haben. Erst am Nachmittag entdeckte die 44-Jährige ihre leblose Tochter. Nach Polizeiangaben hatten ein Notarzt und der Rettungsdienst unverzüglich versucht, das Kind wiederzubeleben. Das Mädchen starb dennoch noch vor Ort.

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Obduktion soll Todesumstände klären

Eine Obduktion des toten Babys soll den Ermittlern zufolge genauere Erkenntnisse zu den Todesumständen bringen. Geklärt werden muss unter anderem, inwiefern die Hitze eine Rolle gespielt haben könnte oder ob eventuell andere gesundheitliche Gründe zum Tod des Mädchens geführt haben könnten. Ermittelt werden muss darüber hinaus, warum die Frau ihr Kind im Auto über so lange Zeit vergaß.

Die Stadt Schorndorf mit etwa 42.000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt im Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg. Dort hatten am Mittwoch hochsommerliche Temperaturen von um die 30 Grad geherrscht.

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