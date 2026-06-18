USA und Iran unterzeichnen ein Abkommen zum Kriegsende – Israel könnte zum Risiko werden. Netanjahu hält an seiner Politik im Libanon und der Stationierung seiner Armee fest – ZDFheute live.

Live: Was das Abkommen für Israel bedeutet

US-Präsident Trump und der iranische Präsident Peseschkian haben am Mittwochabend überraschend ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs unterzeichnet. ZDFheute live ordnet ein, was das bedeutet.

Das Abkommen soll mit sofortiger Wirkung in Kraft treten. Die Vereinbarung umfasst unter anderem die sofortige Öffnung der Straße von Hormus und ein Ende der Kampfhandlungen an allen Fronten, auch zwischen Israel und dem Libanon.

Wird Israel zum Unsicherheitsfaktor für das Abkommen? Und halten sich die USA und Iran tatsächlich an die getroffenen Vereinbarungen?

Darüber spricht Sara Bildau bei ZDFheute live mit ZDF-Korrespondent Thomas Reichart in Tel Aviv, Washington-Korrespondent Elmar Theveßen und dem Nahost-Experten Bauke Baumann von der Heinrich-Böll-Stiftung.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 14:10 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.