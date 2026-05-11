Update am Abend: Kiews Strategie, Leihmutterschaft und Wärmepumpe

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Angriff ist die beste Verteidigung: Für die Ukraine scheint diese Strategie aufzugehen. Unterdessen hat Spahns Rücktritt eine neue Debatte über Leihmütter ins Rollen gebracht. Und für Wärmepumpen gelten neue Förderregeln.

Kiews Strategie: Gegenangriffe auf Russland

Das ist passiert: Nach vier Jahren Krieg mit der Ukraine bekommen nun auch die Zivilisten in Russland diesen deutlicher zu spüren. Militärexperte Nico Lange sagt, dass Kiews Strategie der Gegenangriffe aufgehe. Russland gerate unter Druck.

Nach vier Jahren Krieg mit der Ukraine bekommen nun auch die Zivilisten in Russland diesen deutlicher zu spüren. Militärexperte Nico Lange sagt, dass Kiews Strategie der Gegenangriffe aufgehe. Russland gerate unter Druck. Das ist der Hintergrund: Die gegenseitigen Angriffe zwischen Russland und der Ukraine haben in den vergangenen Tagen wieder zugenommen. Schläge tief nach Russland hinein, mit selbst entwickelten Drohnen und mit Raketen - Präsident Putin habe im russischen TV zugeben müssen, dass es Probleme gebe, sagt Lange.

Die gegenseitigen Angriffe zwischen Russland und der Ukraine haben in den vergangenen Tagen wieder zugenommen. Schläge tief nach Russland hinein, mit selbst entwickelten Drohnen und mit Raketen - Präsident Putin habe im russischen TV zugeben müssen, dass es Probleme gebe, sagt Lange. Das sagt Lange konkret: Es sei ukrainische Strategie, "den Krieg nach Russland zu tragen, die Menschen betroffen zu machen (...). Und es wirkt, muss man sagen." Für viele Russen sei der Krieg bislang "irgendwo" passiert und habe die Ukrainer getroffen. "Aber wenn sie selbst betroffen sind, ändert sich die Meinung."

ZDF Morgenmagazin, 21.07.2026, 05:30 Uhr 21.07.2026 | 5:33 min

Weitere News-Updates zur Lage erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Krieg in der Ukraine. Alle Berichte rund um die Ukraine finden Sie auf unserer Themenseite.

Debatte über Leihmutterschaft gefordert

Das ist passiert: Durch den Rücktritt von Jens Spahn ist auch das Thema Leihmutterschaft wieder virulent geworden. Die Rufe nach einer neuen Debatte werden lauter.

Durch den Rücktritt von Jens Spahn ist auch das Thema Leihmutterschaft wieder virulent geworden. Die Rufe nach einer neuen Debatte werden lauter. Das ist der Hintergrund: Eine Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Eltern, die sie im Ausland in Anspruch nehmen, machen sich aber nicht strafbar. Der Deutsche Ethikrat spricht deshalb von einer Doppelmoral in der Gesellschaft.

Eine Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Eltern, die sie im Ausland in Anspruch nehmen, machen sich aber nicht strafbar. Der Deutsche Ethikrat spricht deshalb von einer Doppelmoral in der Gesellschaft. Das sagt der Deutsche Ethikrat: Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Helmut Frister, betont, dass ein unerfüllter Kinderwunsch für viele existenziell sein könne. Aber auch potenzielle Leihmütter müssten geschützt werden und die Bedeutung für das Kindeswohl abgewogen werden. Deshalb sei eine offene gesellschaftliche Debatte über das Thema so wichtig. Aktuell sei es ein bisschen so, "dass die gesamte Gesellschaft da das Problem ins Ausland verlagert".

Wärmepumpen werden wieder gefördert

Das ist passiert: Seit heute läuft die KfW-Förderung für Wärmepumpen wieder an. Der Förderhöchstbetrag für die erste Wohneinheit eines Hauses sinkt aber von bislang 30.000 auf 28.000 Euro.

Seit heute läuft die KfW-Förderung für Wärmepumpen wieder an. Der Förderhöchstbetrag für die erste Wohneinheit eines Hauses sinkt aber von bislang 30.000 auf 28.000 Euro. Das ist der Hintergrund: Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat Anfang Juli die Leitlinien für eine Reform der Förderbedingungen vorgegeben: Sie sollen sozialer gestaffelt und das Programm über die Zeit finanziell entlastet werden.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat Anfang Juli die Leitlinien für eine Reform der Förderbedingungen vorgegeben: Sie sollen sozialer gestaffelt und das Programm über die Zeit finanziell entlastet werden. Das sagt Mario Shabaviz vom ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen: Trotz des Wegfalls einiger Boni seien die Förderbedingungen für einkommensschwächere Haushalte und Familien verbessert worden. Shabaviz betont auch: "Wer den Heizungstausch ohnehin plant, dürfte von den jetzigen Förderbedingungen eher profitieren als von späteren." Verunsicherung herrsche dagegen beim Handwerk.

ZDF Morgenmagazin, 21.07.2026, 05:30 Uhr 21.07.2026 | 2:31 min

Grafik des Tages

Quelle: ZDF/Getty Images

Neuer Premier, neues Team: Andy Burnham hat kurz nach seiner Ernennung das britische Kabinett neu aufgestellt.

Ratgeber: Darauf sollten WhatsApp-User achten

WhatsApp ermöglicht künftig Benutzernamen statt sichtbarer Telefonnummern. Verbraucherschützer sehen Vorteile, weisen aber auch auf neue Risiken hin. So befürchten Sicherheitsfachleute, dass die Funktion Online-Betrug, Phishing, Erpressung durch falsche Behörden und Identitätsdiebstahl begünstigen könnte.

ZDF, Volle Kanne, 09.07.2026, 09:05 Uhr 09.07.2026 | 0:41 min

Der sportliche Tag

DFB-Aus, Superbowlisierung und Trump: Selten wurde im Vorfeld einer Fußball-WM so kontrovers über deren Chancen und Risiken diskutiert. Was ist so gekommen, was nicht? Welche Highlights, welche Tiefschläge gab es?

ZDF Sportstudio, 20.07.2026, 20:17 Uhr 20.07.2026 | 13:30 min

Letzte Woche der Tour de France: Tadej Pogacars vierter Gesamtsieg bei der Tour de France gilt als quasi sicher. Dahinter aber kämpfen mit Evenepoel, Del Toro, Seixas, Lipowitz und Ayuso fünf Fahrer ums Podest.

ZDF Morgenmagazin, 21.07.2026, 05:30 Uhr 21.07.2026 | 1:35 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Ein 100. Geburtstag im ZDF und eine Kontroverse: Heute wird die Satire-Sendung "Die Anstalt" zum 100. Mal ausgestrahlt. Das Thema: Antifaschismus. Nicht dabei: die Musiker Danger Dan und Igor Levit. Im ZDF-Morgenmagazin berichten die Kabarettisten Maike Kühl und Max Uthoff ganz offen, wie sich diese Ausladung für sie angefühlt hat.

ZDF Morgenmagazin, 21.07.2026, 05:30 Uhr 21.07.2026 | 10:36 min

Ein Lichtblick

Ein Tanz auf den Wellen: Beim Windsurf-Weltcup haben spektakuläre Sprünge die Kielerin Lisa Kloster auf den dritten Platz gehoben. Den Sieg holt sich Sarah-Quita Offringa aus Aruba mit sicheren Landungen im schweren Wellengang.

ZDFheute Xpress, 21.07.2026, 14:04 Uhr 21.07.2026 | 1:21 min

Streaming-Tipps für den Abend

Zug verspätet, falsches Gleis, Ausreden ohne Ende: Dunja Hayali blickt für "Am Puls" hinter die Kulissen der Bahn. In der Doku wird deutlich: Haarsträubende Sicherheitsmängel und Uralt-Technik bringen Mitarbeitende in Not und sorgen für Chaos bei den Kunden. Auf der Suche nach Gründen für die Verspätungen erfährt Hayali, woran es hapert - und wie es auch anders gehen könnte.

ZDF am puls, 19.07.2026, 08:00 Uhr 19.07.2026 | 43:30 min

Die dreiteilige Doku-Serie "Im Schatten des Krieges" rekonstruiert den Kampf um die Zukunft Irans zwischen Geheimdienstoperationen, brutaler Unterdrückung und militärischer Eskalation seit dem ersten Angriff von Israel im Juni 2025. Die erste Folge erzählt von einem jungen Iraner, der sich nach der Festnahme seiner Schwester gegen das Mullah-Regime wendet und sich vom Mossad anwerben lässt.

ZDF Dokumentation, 21.07.2026, 08:00 Uhr 21.07.2026 | 23:16 min

Rezept des Tages: Geeiste Tomatensuppe mit Melone

ZDF, Volle Kanne, 21.07.2026, 09:05 Uhr 21.07.2026 | 10:25 min

Fruchtig, frisch und ideal für heiße Tage: TV-Koch Armin Roßmeier kombiniert gebratene Melonenwürfel mit einer veganen Tomatensuppe und serviert dazu cremigen Hummus auf Ciabatta. Hier finden Sie den Download zum Rezept.

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