Update am Abend: Erfolg für Kiew und Trauer um einen Kämpfer

gute Nachrichten aus der Ukraine sind selten geworden - ein US-Institut hat sie uns heute geliefert: Kiew hat einen gewaltigen Erfolg bei der Rückgewinnung von Gelände zu verbuchen. "Schaue niemals auf jemanden herab - es sei denn, du willst ihm aufhelfen", hat US-Bürgerrechtler Jesse Jackson einmal gesagt. Heute ist der Politiker gestorben. Wie wichtig seine Arbeit war, zeigt auch die Schließung einer Sklavenausstellung als vermutliche Folge eines Trump-Dekrets. Eine Richterin ist dagegen vorgegangen.

Ukraine verbucht Erfolg bei Rückgewinnen von Gelände

Das ist passiert: Kiews Armee hat in kürzester Zeit offenbar so viel Gelände zurückgewinnen können wie seit Juni 2023 nicht. Das zeigt die Analyse eines US-Instituts.

Das ist der Hintergrund: Die ukrainischen Truppen haben einer Datenauswertung zufolge zwischen Mittwoch und Sonntag 201 Quadratkilometer eigenes Staatsgebiet von der russischen Armee zurückerobert. Diese Fläche entspreche fast den Eroberungen Russlands im gesamten Dezember (244 Quadratkilometer), wie eine Analyse des US-Institute for the Study of War (ISW) zeigt.

Das sagt unser Korrespondent: Die jüngsten Erfolge der Ukraine - vor allem in der Region Saporischschja - seien wohl vor allem auf den Ausfall der Starlink-Geräte zurückzuführen, schätzt Ukraine-Korrespondent Henner Hebestreit. Elon Musk hatte sein Satelliten-Internet in der vergangenen Woche für Russland gesperrt. Und auch die Telegram-Kanäle seien reduziert worden, sagt Hebestreit. Kommunikation und Orientierung seien deshalb für die russischen Truppen massiv erschwert. "Die Ukrainer haben das geschickt ausgenutzt", sagt Hebestreit.

Weitere News-Updates zur Lage und zu den Gesprächen in Genf erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Bürgerrechtler Jesse Jackson ist tot

Das ist passiert: Der US-Bürgerrechtsaktivist Jesse Jackson ist tot. Der Politiker und Pastor litt unter anderem an Parkinson. Er starb im Alter von 84 Jahren.

Zur Person: Nach der Ermordung von Martin Luther King 1968 führte Jackson jahrzehntelang die Bürgerrechtsbewegung in den USA an. Als Demokrat kandidierte er in den 1980er Jahren zweimal für das Präsidentenamt der USA und bereitete damit letztlich den Weg für die Wahl des ersten Schwarzen Präsidenten Barack Obama im Jahr 2008.

Darum ist das wichtig: Rassismus ist für viele Schwarze US-Amerikaner alltäglich - auch jenseits von Polizeigewalt oder den jüngsten ICE-Einsätzen. Gerade in Zeiten Trumps, unter dessen Namen sogar ein diskriminierender Post gegenüber Vorgänger Barack Obama möglich ist, hinterlässt der Tod eines unerbittlichen Kämpfers für Bürgerrechte eine große Lücke.

Trump-Regierung muss Sklaverei-Ausstellung wieder aufbauen

Das ist passiert: Eine Richterin in den USA hat den Wiederaufbau einer Ausstellung in Philadelphia über die Geschichte der Sklaverei angeordnet. Die US-Regierung habe nicht die Befugnis, "historische Wahrheiten zu verschleiern und zu verfälschen", hieß es im Urteil der US-Richterin Cynthia M. Rufe vom Montag.

Das ist der Hintergrund: Die Ausstellung war im Januar von der US-Nationalparkverwaltung (NPS) abgebaut worden. Nach Angaben der Stadt Philadelphia war der Abbau "vermutlich" eine Folge eines Dekrets, das US-Präsident Donald Trump im März 2025 unterzeichnet hatte. Darin wurde die Ausstellung mit dem Titel "Freiheit und Sklaverei in der Entstehung einer neuen Nation" als Beispiel für die "unangemessene Verunglimpfung" der Amerikaner angeführt.

Darum ist das wichtig: Trump geht hart gegen Kulturinstitutionen und ihre angeblich linke Ideologie vor. Der US-Präsident ließ im vergangenen Jahr unter anderem missliebige Inhalte aus den Nationalmuseen in Washington entfernen. Die US-Regierung behaupte, "sie allein habe die Macht, historische Darstellungen zu löschen, zu verändern, zu entfernen und zu verbergen", so Richterin Rufe. Ihr Urteil gilt allerdings zunächst nur vorläufig, da weitere Gerichtsverfahren noch offen sind.

Olympische Winterspiele

Wird es heute Gold, Silber und Bronze für die deutschen Bobfahrer geben? Die Chancen stehen gut, denn im Zweier der Männer führt Johannes Lochner zur Halbzeit vor den Landsleuten Francesco Friedrich und Adam Ammour. Die deutschen Bob-Festspiele können Sie heute ab 19 Uhr im ZDF streamen.

Zeitplan und Medaillenentscheidungen

Die Livestreams zu den Wettkämpfen finden Sie hier.

DEB-Team arbeitet sich ins Viertelfinale: Die deutschen Eishockey-Männer um NHL-Star Leon Draisaitl haben mit einem Sieg gegen Frankreich das Viertelfinal-Ticket gelöst.

Niederlage für Curler: Im Gegenzug sind die deutschen Curler nach einer Niederlage gegen Tschechien auf Schützenhilfe angewiesen. Mehr zur Faszination Curling finden Sie hier.

Kombinierer wieder ohne Medaille: Auch im zweiten Wettbewerb gehen die deutschen Kombinierer leer aus. Bester Deutscher war Vinzenz Geiger auf Rang neun im Einzel von der Großschanze.

Alle Entscheidungen des Tages kompakt im Video:

Ergebnisse, Ankündigungen, Reaktionen und weitere News-Updates finden Sie jederzeit auch in unserem Olympia-Ticker

Schlagzeilen

