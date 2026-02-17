Mehrwertsteuer-Erhöhung? DIW-Präsident erwartet 21 Prozent

Um Haushaltslücken zu stopfen?:DIW-Präsident erwartet höhere Mehrwertsteuer
Wie will die Regierung die Haushaltslücken stopfen? DIW-Präsident Marcel Fratzscher rechnet mit einer Mehrwertsteuererhöhung - hält das aber für "sozial fatal".
Erhöht die schwarz-rote Koalition die Mehrwertsteuer, um Haushaltslücken zu stopfen? Davon zumindest geht Marcel Fratzscher aus. Er rechne mit einem Anstieg auf 21 Prozent, sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
DIW-Präsident Fratzscher: Mehrwertsteuererhöhung "sozial fatal"
Die Koalitionspartner hätten ihre roten Linien abgesteckt und seien offenbar nicht bereit, sie aufzugeben, erklärte Fratzscher. "Die Union lehnt Steuererhöhungen ab, die SPD will nicht beim Sozialstaat sparen."
Subventionsabbau wollten beide nicht. Eine Anhebung der Mehrwertsteuer wäre nach den Worten des Ökonomen allerdings "sozial fatal", denn das träfe Menschen mit geringen Einkommen überproportional stark.
"Doch es ist verglichen mit den zur Verfügung stehenden Alternativen ein politisch vergleichsweise bequemer Weg", sagte er.
Wirtschaftsexperte fordert deutliche höhere Grundsteuer
Um das Loch von mehr als 130 Milliarden Euro in den Jahren 2027 bis 2029 zu stopfen, seien Steuererhöhungen und der Abbau von Subventionen nötig, erklärte Fratzscher. Er plädierte unter anderem für eine deutliche Erhöhung der Grundsteuer.
"Deutschland besteuert Vermögen im Vergleich zu anderen Industrieländern sehr niedrig", sagte der DIW-Chef. Zwar sei eine Vermögensteuer zumindest für Superreiche wünschenswert. Die dafür notwendige internationale Koordinierung sei aber derzeit kaum machbar.
Anders sehe die Lage bei der Grundsteuer aus, die ebenfalls am Vermögen ansetze:
Fratzscher drängt auf Reform klimaschädlicher Subventionen
Der DIW-Chef forderte zudem die Abschaffung oder zumindest die Kürzung klimaschädlicher Steuersubventionen, die nach seinen Angaben ein Gesamtvolumen von 60 Milliarden Euro haben. Er nannte konkret das Diesel-Privileg, die Steuerbefreiung von Kerosin und die Pendlerpauschale.
"Das macht auch ökonomisch Sinn, weil sie den Wettbewerb verzerren und falsche Anreize setzen", betonte Fratzscher und fügte mit Blick auf die Pendlerpauschale hinzu: "Es ist doch völlig unsinnig, dass es sich lohnt, möglichst weit weg vom Arbeitsplatz zu wohnen."
Auch das Ehegattensplitting, das den Staat rund 22 Milliarden Euro koste, sollte nach Ansicht Fratzschers abgeschafft und durch ein sogenanntes Realsplitting ersetzt werden.
Fratzscher: "Minijobs abschaffen"
Zudem plädierte er für die weitgehende Abschaffung der Minijobs, die er als Riesenhürde auf dem Weg hin zu mehr Beschäftigung und damit zu mehr Wachstum bezeichnete. Die sieben Millionen Minijobber könnten 603 Euro komplett ohne Steuerabgaben verdienen, müssten jedoch viel mehr arbeiten, um darüber hinaus auf eine vernünftige Summe zu kommen.
"Man sollte die Minijobs abschaffen", sagte Fratzscher. Allenfalls eine Begrenzung auf Studierende und Rentner sei sinnvoll.
Mehr zum Thema Haushalt
Streit um Reformen und Arbeitsmoral:2029: Fressen Fixkosten den gesamten Haushalt auf?von Bernd Bachranmit Video75:15
Milliarden Euro zweckentfremdet?:Bundeshaushalt: Grüne loten Verfassungsbeschwerde ausmit Video0:22
Projekten droht Verzögerung:Haushaltslücke: Schlagloch für die Autobahnen?mit Video0:20
Umfassende Modernisierung:Diese Sozialstaat-Reformen schlägt die Kommission vormit Video1:09