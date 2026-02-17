  3. Merkliste
Simson‑Nachfahren wehren sich gegen AfD‑Nutzung des Markennamens

Nutzung der gleichnamigen Moped‑Marke:Familie Simson wehrt sich gegen AfD‑Nutzung ihres Namens

Die Nachfahren der jüdischen Familie Simson wehren sich gegen die Vereinnahmung ihres Namens durch die AfD. Die Nutzung der gleichnamigen Moped-Marke sei "eine Beleidigung."

Ein Kleinkraftrad vom Typ Simson S 51 B steht auf einem Parkplatz.

Die Mopedmarke wird als politisches Symbol genutzt. Jegliche Verbindung mit der AfD empfinden die Nachfahren der jüdischen Gründerfamilie als Beleidigung des eigenen Namens.

17.02.2026 | 0:34 min

Die Nachfahren der jüdischen Familie Simson aus Thüringen wehren sich gegen eine Vereinnahmung der gleichnamigen Moped-Marke durch die AfD. "Wir empfinden jegliche Verbindung mit der AfD als abstoßend und als eine Beleidigung unseres Namens", teilte der Sprecher der heute in den USA lebenden Familie, Dennis Baum, der Deutschen Presse-Agentur mit.

Meine Familie und ich lehnen extremistische Ideologien entschieden ab und wollen die Inbesitznahme unseres Namens durch die AfD nicht hinnehmen.

Dennis Baum, Sprecher der Familie Simson

Björn Höcke auf einer Simon

Die Thüringer AfD weiß, wie sie junge Leute lockt. Björn Höcke inszeniert sich auf dem Simson-Kultmoped aus DDR-Zeiten. Die Partei inszeniert sich als heimatverbunden. Schauen die anderen Parteien nur zu?

27.09.2025 | 20:20 min

AfD nutzt Simson als politisches Symbol

Die zu DDR-Zeiten in Suhl produzierten Mopeds der Marke Simson wie die Schwalbe oder die S51 sind für viele Liebhaber Kult. AfD-Politiker wie der thüringische Landeschef Björn Höcke nutzen sie als politisches Symbol. In mehreren ostdeutschen Landtagen drang die AfD darauf, die Simson als immaterielles Kulturerbe schützen zu lassen. Sie stehe "für Freiheit, Unabhängigkeit und Individualität", hieß es etwa in einem Antrag der AfD in Brandenburg.

Baum erklärte, die Familie empfinde es als beleidigend, im Zusammenhang mit einer Partei genannt zu werden, die "überwiegend extremistisch" sei. Der Name Simson dürfe unter keinen Umständen zum Symbol der AfD werden.

Simson-Fahrer

Ein politischer Streit im Landtag Erfurt ums Kultmoped Simson zeigt den Kampf um die Deutungshoheit in Sachen Ostidentität. 35 Jahre nach Wiedervereinigung.

29.09.2025 | 2:10 min

Flucht vor den Nationalsozialisten in die USA

Die jüdische Familie war 1936 von den Nationalsozialisten aus Deutschland vertrieben worden und in die USA geflohen. Man habe eine große Tragödie erlebt, die vor allem durch Intoleranz gegenüber der jüdischen Bevölkerung geprägt gewesen sei, betonte Baum.

Deshalb betrachten wir die Benutzung unseres Namens durch die AfD als eine Verhöhnung unserer Geschichte.

Dennis Baum, Sprecher der Familie Simson

Das Werk in Thüringen war von den Brüdern Moses und Loeb Simson gegründet worden und hatte sich als Waffenhersteller etabliert. Zugleich widmete sich das Unternehmen dem Fahrzeugbau und entwickelte unter anderem den Rennwagen Simson Supra. In der NS-Zeit wurde die Familie zum Verkauf gezwungen. Zu DDR-Zeiten wurde die Fabrik dann zum volkseigenen Betrieb und produzierte Mopeds zunächst im Auftrag der sowjetischen Militäradministration.

Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Simson-Nachfahren wehren sich gegen AfD" am 17.02.2026 um 15:25 Uhr.
