Ehefrau arbeitet für AfD-Kollegen:Vorwurf der Vetternwirtschaft gegen AfD Niedersachsen
Die Vetternwirtschaft-Vorwürfe halten an - nun im Fokus: der AfD-Landesverband Niedersachsen. Die Frau eines AfD-Politikers soll für einen AfD-Bundestagsabgeordneten arbeiten.
Die Diskussion über die Anstellung von Familienangehörigen innerhalb der AfD erreicht den Landesverband Niedersachsen. Einem Bericht des Nachrichtenportals "t-online" zufolge arbeitet die Ehefrau des Landesvorsitzenden Ansgar Schledde in einem Büro eines AfD-Bundestagsabgeordneten.
Auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa erklärte ein Sprecher der AfD Niedersachsen, man weise den Vorwurf der Vetternwirtschaft zurück. Weiter werde man die Sache nicht kommentieren. Auch die AfD-Landtagsfraktion äußere sich nicht zu Personalangelegenheiten.
AfD-Politiker Schledde bestätigt Anstellung
Dem "t-online"-Bericht zufolge ist Schleddes Ehepartnerin beim niedersächsischen AfD-Bundestagsabgeordneten Danny Meiners angestellt. Sowohl Schledde als auch Meiners bestätigten die Anstellung in Meiners Bundestagsbüro auch der dpa.
"Die Mitarbeiterin wurde zu Beginn der Legislatur nach einem normalen Bewerbungs- und Auswahlverfahren ausschließlich aufgrund ihrer fachlichen Eignung eingestellt", teilte Meiners mit.
Schledde teilte mit, das Beschäftigungsverhältnis sei "öffentlich bekannt und rechtlich einwandfrei". Es gebe auch keine sogenannten Über-Kreuz-Beschäftigungen. "Die Anstellung ist also absolut korrekt", so Schledde.
Vetternwirtschaft-Vorwürfe beschäftigen AfD
Zuletzt waren auch in anderen Bundesländern Fälle bekanntgeworden, in denen Familienangehörige von AfD-Politikern an anderer Stelle für die AfD arbeiten. Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla hatte mit Blick auf die Debatte gesagt, es handle sich zwar um Verträge, die rechtskräftig und nicht zu beanstanden seien.
Aber: "Ein Geschmäckle hat's", räumte er ein. Chrupalla selbst beschäftigt nach eigenen Angaben in seinen Bürgerbüros die Ehefrau des sächsischen Landtagsabgeordneten Roberto Kuhnert.
