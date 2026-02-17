Die Vetternwirtschaft-Vorwürfe halten an - nun im Fokus: der AfD-Landesverband Niedersachsen. Die Frau eines AfD-Politikers soll für einen AfD-Bundestagsabgeordneten arbeiten.

Ansgar Schledde, stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion in Niedersachsen. (Archivbild) Quelle: dpa

Die Diskussion über die Anstellung von Familienangehörigen innerhalb der AfD erreicht den Landesverband Niedersachsen. Einem Bericht des Nachrichtenportals "t-online" zufolge arbeitet die Ehefrau des Landesvorsitzenden Ansgar Schledde in einem Büro eines AfD-Bundestagsabgeordneten.

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa erklärte ein Sprecher der AfD Niedersachsen, man weise den Vorwurf der Vetternwirtschaft zurück. Weiter werde man die Sache nicht kommentieren. Auch die AfD-Landtagsfraktion äußere sich nicht zu Personalangelegenheiten.

Gegen die AfD steht der Vorwurf der Vetternwirtschaft im Raum. Zunehmend kommen Fälle ans Licht, die die gegenseitige Beschäftigung von Familienangehörigen zeigen. 13.02.2026 | 2:20 min

AfD-Politiker Schledde bestätigt Anstellung

Dem "t-online"-Bericht zufolge ist Schleddes Ehepartnerin beim niedersächsischen AfD-Bundestagsabgeordneten Danny Meiners angestellt. Sowohl Schledde als auch Meiners bestätigten die Anstellung in Meiners Bundestagsbüro auch der dpa.

Der AfD Sachsen-Anhalt wird Vetternwirtschaft vorgeworfen. frontal inside blickt hinter die Recherche. 04.02.2026 | 3:11 min

"Die Mitarbeiterin wurde zu Beginn der Legislatur nach einem normalen Bewerbungs- und Auswahlverfahren ausschließlich aufgrund ihrer fachlichen Eignung eingestellt", teilte Meiners mit.

Die Einstellung erfolgte gemäß allen rechtlichen Vorgaben. „ Danny Meiners, AfD-Bundestagsabgeordneter

Schledde teilte mit, das Beschäftigungsverhältnis sei "öffentlich bekannt und rechtlich einwandfrei". Es gebe auch keine sogenannten Über-Kreuz-Beschäftigungen. "Die Anstellung ist also absolut korrekt", so Schledde.

Ermittlungen gegen den sächsischen AfD-Landtagsabgeordneten Jörg Dornau: Er soll mit falschen Zollangaben ein Fahrzeug nach Belarus ausgeführt und damit gegen das Exportverbot verstoßen haben. 04.02.2026 | 0:21 min

Vetternwirtschaft-Vorwürfe beschäftigen AfD

Zuletzt waren auch in anderen Bundesländern Fälle bekanntgeworden, in denen Familienangehörige von AfD-Politikern an anderer Stelle für die AfD arbeiten. Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla hatte mit Blick auf die Debatte gesagt, es handle sich zwar um Verträge, die rechtskräftig und nicht zu beanstanden seien.

Aber: "Ein Geschmäckle hat's", räumte er ein. Chrupalla selbst beschäftigt nach eigenen Angaben in seinen Bürgerbüros die Ehefrau des sächsischen Landtagsabgeordneten Roberto Kuhnert.

Quelle: dpa