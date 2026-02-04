Jörg Dornau: Ermittlungen gegen sächsischen AfD-Politiker

Erneut steht der AfD-Politiker Dornau im Visier der Behörden: Diesmal soll er Sanktionen gegen Belarus missachtet haben. Am Morgen wurde er aus dem sächsischen Landtag abgeführt.

Gegen den sächsischen AfD-Politiker Jörg Dornau laufen erneut strafrechtliche Ermittlungen. Konkret geht es um den Vorwurf eines Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz, teilten die Staatsanwaltschaft Leipzig und das Zollfahndungsamt Dresden mit. Er soll gegen europarechtliche Sanktionsmaßnahmen verstoßen haben.

Konkret wird Dornau vorgeworfen, in einer Zollanmeldung im August 2022 Kasachstan als Bestimmungsland für einen Teleskoplader angegeben zu haben, um das Ausfuhrverbot nach Belarus - dem eigentlichen Bestimmungsland des Fahrzeugs - durch Nutzung von Transitländern zu verschleiern. Dornau äußerte sich auf Anfrage bislang nicht dazu.

Landtag hebt Immunität von Dornau auf

Dornau ist Chef eines Agrarbetriebes in Belarus. Der Landtag hob am Vormittag die Immunität des Abgeordneten auf. Ein Saaldiener führte ihn aus dem Raum. Parallel wurden Wohn- und Geschäftsräume sowie Fahrzeuge des Abgeordneten durch Einsatzkräfte des Zollfahndungsamtes durchsucht. Er selbst musste sich auch einer Kontrolle unterziehen. Räume im Landtag seien nicht durchsucht worden, hieß es.

AfD-Fraktionschef Jörg Urban mutmaßte im Plenum, dass die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Dornau und die Hausdurchsuchung "politisch motiviert sind, um unseren Abgeordneten zu beschädigen".

AfD sieht im Vorgehen Inszenierung

"Im Ausschuss für Geschäftsordnung und Immunitätsangelegenheiten wurde Jörg Dornau die Möglichkeit einer Stellungnahme nicht eingeräumt. Das kritisieren wir", teilte AfD-Fraktionssprecher Felix Menzel mit. Der Fraktion seien keine Gründe bekannt, die ein derartiges Vorgehen unmittelbar vor einer Plenarsitzung rechtfertigen würden.

Insofern liegt der Verdacht einer auf mediale Verwertung zugeschnittenen Inszenierung nahe. Die Vorwürfe gegen Herrn Dornau sind lange bekannt. „ Felix Menzel, Fraktionssprecher AfD Sachsen

Diese Vorwürfe müssten in einem "fairen, rechtsstaatlichen Verfahren so schnell wie möglich aufgeklärt werden", betonte Menzel.

Frühere Ermittlungen gegen Dornau eingestellt

Gegen Dornau war schon einmal ermittelt worden. Er stand im Verdacht, in seinem Agrarbetrieb in Belarus politische Gefangene beschäftigt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Leipzig leitete seinerzeit ein Ermittlungsverfahren ein. Bei einer Prüfung sei "kein Anfangsverdacht hinsichtlich in Deutschland verfolgbarer Straftaten" festgestellt worden, teilte die Behörde später mit. Die AfD hatte eine Prüfung des Falles ausdrücklich begrüßt und Vertrauen in die Arbeit der Ermittler bekundet.

