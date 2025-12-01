Update am Abend: EU sucht Ukraine-Weg - Gottschalk hat Krebs

Guten Abend,

Top-Thema in Brüssel ist an diesem Montag - wie so oft in den vergangenen Monaten - die Ukraine. Heute waren es die EU-Verteidigungsminister, die bei ihrem Treffen über die militärische Unterstützung Kiews ebenso wie über die eigene Verteidigungsbereitschaft der Mitgliedstaaten diskutierten.

Am Mittwoch folgen dann die Außenminister der Nato. Bei deren Treffen bleibt allerdings ein Stuhl frei: der des obersten US-Diplomaten Marco Rubio. Und genau da liegt der Hund begraben: Wie soll das alles ohne die USA klappen?

ZDF-Korrespondent Andreas Stamm in Brüssel identifiziert in einer Analyse drei große Fragen, die die EU in diesem Dezember umtreiben:

Wie kann Brüssel die weitere Unterstützung für die Ukraine gewährleisten? Was wird aus dem sogenannten Friedensplan? Wie wird Europa militärisch wieder ein sicherheitspolitischer Faktor?

01.12.2025 | 3:17 min

Hier also Ringen um Frieden, während Peking im Südchinesischen Meer massiv mit den Säbeln rasselt. Fischer werden vertrieben, andere Schiffe bewusst gerammt und beschädigt, Inseln für das Militär ins Wasser gesetzt.

Und dann probt China auch noch für eine Invasion in Taiwan. In der Wüste stehen originalgetreue Nachbauten von Taipehs Präsidentenpalast. Hier testet das chinesische Militär die beste Strategie für einen Überfall. Und Taiwan? Ist darauf eingerichtet, dass es jeden Moment überfallen werden könnte.

Die Situation könnte jeden Moment eskalieren, das zeigt die ZDF-Dokumentation "China - Die neue Weltmacht: Kampf ums Südchinesische Meer", die am 4. Dezember um 20:15 Uhr bei ZDFinfo ausgestrahlt wird:

26.11.2025 | 44:15 min

Der Hintergrund: Die Regierung in Peking will die militärische und wirtschaftliche Kontrolle über das gesamte Südchinesische Meer. "Unter dem Meeresboden liegen Bodenschätze, die noch nicht erschlossen wurden. Dort gibt es Erdgas und Öl", sagt Gilberto Teodoro, der philippinische Verteidigungsminister, gegenüber dem ZDF.

Egal ob Ukraine-Krieg, das Südchinesische Meer oder die vielen, weltweit ausgetragenen Konflikte: Auch hier gibt es Profiteure. Nach Angaben des Friedensforschungsinstituts Sipri haben die 100 größten Waffenproduzenten der Welt im Jahr 2024 Rekordeinnahmen verzeichnet.

Ihr Geschäft mit Rüstungsgütern oder anderen Militärdienstleistungen wuchs ihr Umsatz um 5,9 Prozent (währungsbereinigt). Zusammen erreichten die Unternehmen laut Sipri 2024 einen Umsatz von rund 679 Milliarden US-Dollar (aktuell rund 586 Milliarden Euro). Das ist der höchste je verzeichnete Wert.

Sehen Sie hier das ZDFheute-Video zum Thema:

01.12.2025 | 0:33 min

Aus Deutschland stammen vier der gelisteten Konzerne:

Rheinmetall

ThyssenKrupp

Hensoldt

Diehl

Sie konnten ihren Umsatz um satte 36 Prozent auf jetzt 14,9 Milliarden Dollar steigern.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Trump sieht "gute Chance" auf Ukraine-Deal: Trump sieht nach den Gesprächen mit der Ukraine eine gute Chance auf Frieden. Außenminister Rubio spricht von Fortschritten, Kiew von schwierigen, aber produktiven Verhandlungen. Sein Statement im ZDFheute-Video:

01.12.2025 | 1:01 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was darüber hinaus wichtig ist

Junge Gruppe lehnt Rentenpaket weiter ab: Die Junge Gruppe der Union im Bundestag hält die Rentenpläne der Regierung weiter "für nicht zustimmungsfähig". Bei dieser inhaltlichen Position bleibe es, hieß es in einer Erklärung.

Neugründung der AfD-Jugend: "Inhaltlich gibt es ziemlich viele Kontinuitäten" in der neuen AfD-Jugend, sagt die Politikwissenschaftlerin Anna-Sophie Heinze im Interview mit dem ZDF heute journal. Im Ton bemühe sich die Jugendorganisation um "strategische Mäßigung".

Sehen Sie das Gespräch mit Heinze hier im Video:

30.11.2025 | 4:57 min

Im Livestream

Plant Trump den Sturz von Maduro? ZDFheute live schaut heute um 19.30 Uhr nach Venezuela. Mit dabei: Professor Günther Maihold von der FU Berlin und die ZDF-Korrespondenten Christoph Röckerath (Lateinamerika) und David Sauer (USA).

heute sportlich

Aus für Sandro Wagner: Der Chefcoach des Bundesligisten FC Augsburg muss nach der jüngsten Negativserie der Fuggerstädter die Koffer packen. Als Nachfolger ist der frühere FCA-Trainer Manuel Baum bis zum Jahresende im Gespräch.

Grafik des Tages

Quelle: ZDF/Getty Images

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Der nigerianisch-britische Fotograf Misan Harriman hält fest, was Menschen denken und fühlen. Bekannt ist er für Fotografien von Prominenten, aber auch von großen Demos wie den "Black Lives Matter"- Protesten in den USA - "heute in europa" hat ihn heute porträtiert:

01.12.2025 | 2:06 min

Zahl des Tages

40.800.000

Heute leben weltweit 40,8 Millionen Menschen mit HIV. 2024 gab es 1,3 Millionen Neuinfektionen. 9,2 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu einer Behandlung.

Über den heutigen Welt-Aids-Tag berichtete unter anderem die ZDF heuteXpress um 9 Uhr.

Gesagt

Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs. „ Thomas Gottschalk, Moderator

Moderator Thomas Gottschalk hat seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Kommendes Wochenende will Gottschalk zum letzten Mal eine große Samstagabendshow moderieren und sich dann von der Bühne zurückziehen.

Über Gottschalks Erkrankung berichtete heute auch das ZDF-Mittagsmagazin:

01.12.2025 | 2:36 min

Streaming-Tipps für den Feierabend

Was wäre, wenn diese Frau heute lebte? Der Film "Hannah Arendt und die Gefahren der Gegenwart" folgt den Spuren, die die Denkerin hinterlassen hat. Ihre politischen Schriften lesen sich wie ausgefeilte Analysen zu den aktuellen Kriegen im Nahen Osten und der Ukraine, wie zu dem erstarkenden Rechtsextremismus in Europa. (3sat, Dokumentation, 38 Minuten)

29.11.2025 | 37:30 min

Alle Jahre wieder versammelt Unternehmer Alfons Dahlmann die Familie in der verschneiten Villa. Dieses Weihnachten will er seine Nachfolge verkünden. Doch am nächsten Morgen ist er tot. "Dahlmanns letzte Bescherung" - ein unterhaltsamer Krimi passend zur Jahreszeit.

15.11.2025 | 97:51 min

