Update am Abend: Absturz und eskalierende Grenzkämpfe

in Russlands Fernem Osten ist ein Passagierflugzeug abgestürzt. 49 Menschen waren an Bord der Antonow Typ An-24, die auf dem Weg nach Tynda gewesen war. Offenbar gibt es keine Überlebenden. Als das Signal verschwand, sei die Maschine bereits im zweiten Landeanflug gewesen, Probleme mit dem Flugzeug habe die Crew zuvor allerdings nicht gemeldet. Das teilte Gouverneur Wassili Orlow im Onlinedienst Telegram mit.

Die Absturzstelle liegt nur rund 15 Kilometer vom Flughafen entfernt. Auf Bildern sind Rauch und Flammen an dem Wrack der russischen Airline Angara zu sehen. Auch die Rettungsarbeiten gestalten sich als schwierig: Die Gegend ist dünn besiedelt, Moor- und Taigalandschaft erschwert die Bemühungen zusätzlich.

Kämpfe an der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha

Eskalation in Südostasien: Der erbitterte Grenzstreit zwischen Thailand und Kambodscha ist heute in Schusswechsel umgeschlagen. Mindestens acht Zivilisten wurden nach Angaben der thailändischen Polizei getötet, etwas ein Dutzend Menschen wurden verletzt. Sowohl Thailand als auch Kambodscha werfen sich gegenseitig vor, zuerst an der Grenze der nordöstlichen Provinz Surin geschossen zu haben.