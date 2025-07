Loveparade-Unglück vor 15 Jahren: Viele bis heute verbittert

Es war eines der größten Unglücke, die das Ruhrgebiet erleben musste. Beim Ausbruch einer Massenpanik auf der Loveparade 2010 in Duisburg gab es 21 Tote und mehr als 650 Verletzte.

Ein früher Samstagmorgen im Juli 2025. Die Sonne scheint, es ist warm in Duisburg. Auf der Bank der Gedenkstätte für die Opfer des Loveparade-Unglücks vom 24. Juli 2010 schlafen zwei junge Menschen ihren Rausch aus - auf zehn Rollen Klopapier.

Loveparade-Unglück: Fehler ja, Urteile nein

Angehörige: Mit den Medien sprechen will keiner mehr

Er war damals zwei Stunden nach der Katastrophe an der Unglücksstelle, erinnert sich immer noch an unvorstellbare Bilder - wie viele seiner Kollegen, die den Einsatz bis heute nicht vergessen können. Seitdem hat er die Überlebenden und Angehörigen fast jedes Jahr getroffen.

Dass die Arbeit der Stiftung jetzt endet, sei aber verständlich. "15 Jahre sind eine lange Zeit", so Ludwig weiter, "konkret können wir mit der Stiftung nichts mehr für die Menschen tun."

Rund 16 Millionen Euro Entschädigungen gezahlt

Rund 16 Millionen Euro wurden an Opfer und Angehörige als Schadenersatzleistungen gezahlt. Verteilt auf fast 700 Betroffene ist das wenig. "Aber heutige Veranstaltungen haben aus der Katastrophe gelernt", glaubt der Feuerwehrmann. "So was würde niemals mehr genehmigt", ist er sich sicher.