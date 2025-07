7.000 Schritte reichen: Studie räumt mit Fitness-Mythos auf

Das Risiko an Krebs, Demenz oder Diabates zu erkranken, sinkt durch Bewegung.

Schon 7.000 Schritte am Tag senken einer Studie zufolge das Risiko für etliche schwerwiegende Erkrankungen. Wie aus der am Donnerstag im Fachmagazin "Lancet Public Health" veröffentlichten Überprüfung der bisherigen Empfehlungen hervorgeht, sind 10.000 Schritte am Tag nicht unbedingt nötig, um einen positiven Effekt auf die Gesundheit zu erzielen.