Was viele nicht wissen: Pilates ist keinesfalls ein "neuer" Sport. Entwickelt wurde die besondere Trainingsmethode bereits vor circa hundert Jahren - und das von einem Deutschen. Der in Mönchengladbach geborene und später in die USA ausgewanderte Joseph Pilates erfand damals noch unter dem Namen "Contrology" eine Bewegungstherapie, die Körper und Geist durch kontrollierte Bewegungen stärkt.