Was den deutschen Volleyballerinnen gegen Brasilien Mut macht

Zweitbeste Aufschlägerin der gesamten Nations League: Die deutsche Kapitänin Camilla Weitzel - hier im Match gegen Italien. Quelle: Imago / NurPhoto / Andrea Amato

Brasilien, eine Volleyball-Top-Nation: Welch schwierige Aufgabe vor den deutschen Volleyballerinnen liegt, wurde spätestens am vergangenen Wochenende deutlich. Das deutsche Männer-Nationalteam verlor in seinem letzten Vorrunden-Spiel in der Nations League gegen die Brasilianer mit 1:3 und büßte damit auch die letzten theoretischen Chancen auf den Einzug in die Finalrunde ein.

Deutsche Frauen zum zweiten Mal in Finalrunde

Die deutschen Frauen haben dieses Kunststück geschafft und sich zum zweiten Mal nach 2023 für die Endrunde der prestigeträchtigen "Weltliga" der besten acht Teams des Planeten qualifiziert. Mit dem Weltranglistenzweiten Brasilien wartet am Donnerstag (20 Uhr im ZDF-Livestream ) im polnischen Lodz jedoch eine der schwierigsten Aufgaben auf das Team des neuen Bundestrainers Giulio Bregoli.

Volleyball-Nations-League, Vorrunde: Mit einem Sieg im Spiel gegen China sichern sich die deutschen Frauen das Ticket fürs Viertelfinale. 12.07.2025 | 164:10 min

Brasiliens Frauen - zweimalige Olympiasieger - verloren nur eines ihrer zwölf Vorrundenspiele und standen bei fünf der bisherigen sechs Auflagen des Wettbewerbs auf dem Podest.

Keine Angst vor Brasilien

"Es war ein großes Ziel von uns, es zu den Finals zu schaffen - und wir sind froh, dass wir diesen ersten Schritt nach einer aufregenden Reise geschafft haben", sagt die deutsche Teamkapitänin Camilla Weitzel.

Dass nun ausgerechnet Brasilien als Viertelfinal-Gegner auf ihr Team wartet, macht ihr keine Angst: "Brasilien ist ein sehr starker Gegner. Wir haben in der ersten Woche gegen sie gespielt und es war ein sehr enges Match."

Schauen wir mal, ob wir die 2:3-Niederlage diesmal in einen Sieg verwandeln können. „ Camilla Weitzel, Kapitänin des deutschen Teams

"Auf höchstem Level spielen"

Das nach der zuletzt verpassten Olympia-Qualifikation neuformierte und verjüngte deutsche Team hatte in diesem Spiel gegen Brasilien schon mit 2:1 geführt, dann aber doch noch knapp verloren. Weitzel hat das Rezept, wie es diesmal andersherum ausgehen könnte: "Um überhaupt im Spiel zu bleiben, müssen wir auf unserem höchsten Level spielen."

Die Aufschläge werden der Schlüssel für uns sein. „ Camilla Weitzel, Kapitänin des deutschen Teams

Dabei wird es vor allem auf sie ankommen: Weitzel ist mit 19 Assen die zweitbeste Aufschlägerin der gesamten Nations League.

Tobias Krick ist einer der besten deutschen Volleyballer. Millionen erreicht er aber mit seinen Social-Media-Videos. Dass er damit mehr verdiene als mit dem Sport, sei verrückt. 07.06.2025 | 14:22 min

Auch Libera Anna Pogany geht nach immerhin sieben deutschen Siegen in zwölf Vorrundenspielen der Nations League optimistisch in die "Mission Impossible": "Durch unsere Leistungen in den letzten Wochen haben alle Respekt vor uns. Wir wollen weiter an uns arbeiten und so guten Volleyball spielen wie bisher."

Wir haben absolut nichts zu verlieren. „ Anna Pogany, Libera im deutschen Team

Genau das ist die Chance des krassen Außenseiters. Deutschlands Volleyballerinnen haben die letzten fünf offiziellen Länderspiele gegen Brasilien durchweg verloren, der letzte Sieg datiert aus dem Jahr 2022.

Trotzdem ist der Respekt vor dem deutschen Team um ihre Top-Angreiferin Lina Alsmeier - mit 193 Punkten ist sie die sechstbeste Punktesammlerin der gesamten Nations League - bei den Brasilianerinnen groß. "Auf uns wartet ein sehr schweres Spiel gegen Deutschland", sagt Topangreiferin Gabi.

So geht’s in der Finalrunde weiter

Der Sieger des Duells trifft im Halbfinale am Samstag auf den Gewinner des Spiels zwischen Japan und der Türkei. Im Finale um die Siegprämie von einer Million US-Dollar wartet dann eines der Topteams aus der anderen Hälfte des Finalturniers: Der in der Vorrunde ungeschlagene Weltranglistenerste Italien, Rekordgewinner USA, Gastgeber Polen oder China.

Bei der bisher einzigen Endrunden-Teilnahme in der Nations League vor zwei Jahren verlor das deutsche Team im Viertelfinale gegen Polen mit 1:3. Sollte es diesmal gegen Brasilien auch so laufen, bleibt immerhin die Hoffnung auf den nächsten Saisonhöhepunkt: Vom 22. August bis 7. September steht die Weltmeisterschaft in Thailand an.