Als derzeitiger Tabellensiebter hat das DVV-Team nun die herausfordernde Aufgabe, in der dritten VNL-Woche im US-amerikanischen Arlington (Alle Spiele live streamen im ZDF ) gegen Kanada (9.7.), Thailand (10.7.), China (12.7.) und die Dominikanische Republik (13.7.) auch am Ende unter den besten Acht zu stehen und sich für die VNL-Endrunde in Lodz zu qualifizieren (23. bis 27. Juli). Bis auf Thailand allesamt Teams, die in der Weltrangliste vor Deutschland stehen.