Volleyball Nations League: DVV-Frauen verlieren gegen Niederlande

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Zwei Tage nach der deutlichen Niederlage gegen Polen unterlagen die Deutschen in Belgrad den Niederlanden mit Ex-Bundestrainer Felix Koslowski in einem packenden Fünf-Satz-Match 2:3 (23:25, 25:19, 21:25, 25:23, 10:15).