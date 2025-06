Volleyball Nations League: Was Sie wissen müssen

Seit wann gibt es die Nations League?

Welche Länder nehmen teil?

Wer hat am häufigsten den Wettbewerb gewonnen?

Wie haben die deutschen Teams bisher abgeschnitten?

Deutschlands Männer-Nationalteam war bei allen sechs bisherigen Auflagen der Nations League dabei, erreichte aber nie die Finalrunde. Die Frauen waren seit dem Start 2018 ebenfalls immer mit von der Partie und schafften es 2023 das einzige Mal in die Finalrunde. Nach einer Viertelfinal-Niederlage gegen Polen stand am Ende Platz acht zu Buche.

Wie stehen die deutschen Chancen für 2025?

Nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris, bei denen die deutschen Männer im Viertelfinale mit 2:3 am späteren Olympiasieger Frankreich scheiterten und die deutschen Frauen nicht vertreten waren, gilt 2025 als Jahr des Umbruchs. Auch wenn in diesem Jahr die Weltmeisterschaften stattfinden. Im Auftaktspiel unterlagen die DVV-Männer gegen Gastgeber Kanada mit 2:3.

Die deutschen Frauen zeigten am ersten Wochenende in Brasilien starke Leistungen: Neben zwei Siegen gegen Südkorea und Tschechien standen zwei knappe 2:3-Niederlagen gegen die Weltklasseteams von Titelverteidiger Italien und Gastgeber Brasilien zu Buche.

Wer ist der Star im deutschen Team?

Der bekannteste Name im deutschen Volleyball ist zweifellos Grozer. Georg Grozer führte das Männer-Nationalteam in den vergangenen Jahren zu Medaillen bei EM und WM und ist auch mit 40 noch ein weltweit gefürchteter Angreifer. Seine Tochter Leana gehört zum deutschen Frauen-Aufgebot in der Nations League, dazu spielt seine zweite Ehefrau Helena Grozer (geb. Havelkova) für Tschechien in diesem Wettbewerb.

Welcher Modus wird gespielt?

Die 18 Teams treffen sich an drei Wochenenden an verschiedenen Spielorten in der Welt. Dabei absolviert jede Mannschaft jeweils vier Spiele, insgesamt also zwölf in der Vorrunde. Die besten acht Teams der Vorrunden-Gesamttabelle qualifizieren sich für die Finalrunden in Lodz/Polen (Frauen/23. bis 27. Juli) und Ningbo/China (Männer/30. Juli bis 3. August).