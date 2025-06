Volleyball-Nations-League: DVV-Frauen unterliegen Polen

Lina Alsmeier am Netz.

Der sportliche Höhenflug der deutschen Volleyballerinnen in der Nationenliga ist vorerst gestoppt. Das Team des neuen Bundestrainers Giulio Cesare Bregoli unterlag in Belgrad gegen Polen mit 0:3 (16:25, 16:25, 20:25) und verpasste den dritten Sieg in Serie.