Stromsteuer, Dreiergipfel und die letzten Stunden bis GTA 6

Guten Abend,

die Koalition in Berlin hat sich nach stundenlangem Ringen auf Entlastungen bei Strom und Sprit geeinigt - allerdings mit einigen Fragezeichen. In China treffen derweil Trump, Xi und Putin aufeinander und setzen auf große Bilder. Doch Millionen Menschen werden heute Nacht und morgen ganz woanders hinschauen: Nach 13 Jahren Wartezeit erscheint das wohl meist erwartete Videospiel der Welt.

Koalition einigt sich auf Stromsteuersenkung und Spritpreisdeckel

Das ist passiert: Nach mehr als acht Stunden Verhandlungen im Koalitionsausschuss haben sich Union und SPD auf eine Senkung der Stromsteuer für alle Verbraucher und auf einen Spritpreisdeckel geeinigt. Kanzler Friedrich Merz (CDU) wertete das als Erfolg: "Wir haben die Senkung der Stromsteuer versprochen - und wir haben Wort gehalten."

Nach mehr als acht Stunden Verhandlungen im Koalitionsausschuss haben sich Union und SPD auf eine Senkung der Stromsteuer für alle Verbraucher und auf einen Spritpreisdeckel geeinigt. Kanzler Friedrich Merz (CDU) wertete das als Erfolg: "Wir haben die Senkung der Stromsteuer versprochen - und wir haben Wort gehalten." Das sind die Details: Die Stromsteuer sinkt zunächst nur für 2027 von 2,05 Cent auf den europäischen Mindestwert von 0,1 Cent pro Kilowattstunde. Das kostet den Staat rund 5,4 Milliarden Euro. Laut Verivox spart ein Drei-Personen-Haushalt etwa 7,75 Euro im Monat, ein Single-Haushalt etwa drei Euro. Der Spritpreisdeckel soll ab dem 1. Januar 2027 zunächst für drei Monate gelten. Wie hoch der Deckel liegt, ist aber noch offen.

Die Stromsteuer sinkt zunächst nur für 2027 von 2,05 Cent auf den europäischen Mindestwert von 0,1 Cent pro Kilowattstunde. Das kostet den Staat rund 5,4 Milliarden Euro. Laut Verivox spart ein Drei-Personen-Haushalt etwa 7,75 Euro im Monat, ein Single-Haushalt etwa drei Euro. Der Spritpreisdeckel soll ab dem 1. Januar 2027 zunächst für drei Monate gelten. Wie hoch der Deckel liegt, ist aber noch offen. So wird die Entscheidung aufgenommen: Johannes Lieber aus dem ZDF-Hauptstadtstudio spricht bei ZDFheute live von einem "Minimalkompromiss". Merz habe zwar bekommen, was er angekündigt hatte, wollte aber eine dauerhafte Senkung. Weil er seine Glaubwürdigkeit so stark mit dem Thema verknüpft habe, sei es "schwer zu sagen, dass der Kanzler hier gerade als Gewinner aus der Sache hinausgeht". Der Wirtschaftsweise Martin Werding hält die Stromsteuersenkung im Vergleich zu Tankrabatt und Co. für "sinnvoller", auch weil sie einkommensschwache Haushalte relativ stärker entlaste. Grundsätzlich wäre es aber besser gewesen, die "5,4 Milliarden Euro nicht auszugeben".

ZDFheute live, 18.11.2026, 10:15 Uhr 18.11.2026 | 31:08 min

Historisches Dreiertreffen in Shenzhen

Das ist passiert: Am Rande des Apec-Gipfels im chinesischen Shenzhen kommt es zum ersten Dreiertreffen dieser Art: Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump treffen sich mit Chinas Staatschef Xi Jinping. Auf der Agenda stehen unter anderem Atomwaffenkontrolle, Handel, Künstliche Intelligenz und die Ukraine. Europa sitzt nicht mit am Tisch.

Am Rande des Apec-Gipfels im chinesischen Shenzhen kommt es zum ersten Dreiertreffen dieser Art: Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump treffen sich mit Chinas Staatschef Xi Jinping. Auf der Agenda stehen unter anderem Atomwaffenkontrolle, Handel, Künstliche Intelligenz und die Ukraine. Europa sitzt nicht mit am Tisch. Das sind die Interessen: Trump sucht einen außenpolitischen Erfolg und will unter anderem über die Kontrolle von Atomwaffen sprechen. Xi will Chinas wirtschaftliche und technologische Stärke demonstrieren und den Handelskonflikt mit den USA nicht wieder aufflammen lassen. Putin wiederum geht es vor allem um internationale Anerkennung: Die Bilder des Treffens sollen zeigen, dass Russland trotz des Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht isoliert ist.

Trump sucht einen außenpolitischen Erfolg und will unter anderem über die Kontrolle von Atomwaffen sprechen. Xi will Chinas wirtschaftliche und technologische Stärke demonstrieren und den Handelskonflikt mit den USA nicht wieder aufflammen lassen. Putin wiederum geht es vor allem um internationale Anerkennung: Die Bilder des Treffens sollen zeigen, dass Russland trotz des Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht isoliert ist. Das sagt unsere Korrespondentin: ZDF-Korrespondentin Miriam Steimer begleitet den Gipfel vor Ort. Shenzhen soll als Hightech-Metropole die Kulisse für Chinas Anspruch auf eine führende Rolle in der Weltordnung liefern. Dafür wurde die Stadt herausgeputzt - zugleich sind Drohnen-Taxis und Lieferdrohnen während des Gipfels gestoppt, Schulen und viele Büros geschlossen. Für Xi dürfte das gemeinsame Foto mit Trump und Putin ein Bild für die Geschichtsbücher sein.

ZDF-Mittagsmagazin, 18.11.2026, 12:00 Uhr 18.11.2026 | 2:30 min

Das Spiel, auf das die Welt seit Jahren gewartet hat

Das ist passiert: 13 Jahre sind vergangen seit der Veröffentlichung von GTA 5. Vor vier Jahren schon wurde der Nachfolger angekündigt - und dann immer wieder verschoben. Ab Mitternacht kann nun aber "Grand Theft Auto 6" gespielt werden. Schon vor dem Start gab es Rekorde: Nie wurde ein Playstation- oder Xbox-Spiel häufiger vorbestellt, der Trailer wurde millionenfach geschaut, zum Download-Start in der vergangenen Woche wurde am Internet-Knotenpunkt Frankfurt ein neuer Datenverkehr-Rekord gemessen.

13 Jahre sind vergangen seit der Veröffentlichung von GTA 5. Vor vier Jahren schon wurde der Nachfolger angekündigt - und dann immer wieder verschoben. Ab Mitternacht kann nun aber "Grand Theft Auto 6" gespielt werden. Schon vor dem Start gab es Rekorde: Nie wurde ein Playstation- oder Xbox-Spiel häufiger vorbestellt, der Trailer wurde millionenfach geschaut, zum Download-Start in der vergangenen Woche wurde am Internet-Knotenpunkt Frankfurt ein neuer Datenverkehr-Rekord gemessen. Das sind die Details: Der Vorgänger GTA 5 spielte binnen drei Tagen eine Milliarde US-Dollar ein, Branchenexperten erwarten, dass GTA 6 den Umsatz-Rekord pulverisiert. Die Entwicklung soll mehrere Milliarden Dollar gekostet haben. Ursprünglich war der Release für Herbst 2025 geplant, dann für Mai 2026, zuletzt wurde er auf den 19. November 2026 verschoben.

Der Vorgänger GTA 5 spielte binnen drei Tagen eine Milliarde US-Dollar ein, Branchenexperten erwarten, dass GTA 6 den Umsatz-Rekord pulverisiert. Die Entwicklung soll mehrere Milliarden Dollar gekostet haben. Ursprünglich war der Release für Herbst 2025 geplant, dann für Mai 2026, zuletzt wurde er auf den 19. November 2026 verschoben. Das sagen die Experten: Gaming-Professorin Anna Rebecca Unterholzner von der Macromedia University Köln erklärt, worum es im Spiel geht: "Man spielt ein Verbrecher-Paar, das Storytelling ist wie bei Bonnie und Clyde." Der Hype zeichne sich durch die besondere Erzählweise aus, GTA 6 sei eine Persiflage der Realität. Entwarnung für die deutsche Volkswirtschaft kommt von Medienökonom Jörg Müller-Lietzkow von der HafenCity Universität Hamburg: Der Personalsoftware-Anbieter Personio hatte gemeldet, dass es für morgen 38 Prozent mehr Urlaubsanträge als üblich gebe.

Die Wirtschaft wird nicht wegen GTA zusammenbrechen, nur weil manche Leute sich ein bisschen Urlaub nehmen. „ Jörg Müller-Lietzkow, Medienökonom

ZDFheute, 13.11.2026, 19:10 Uhr 13.11.2026 | 0:46 min

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Inside Deutsche Bank

Quelle: ZDF

Dokumente belegen, wie Verlegerin Friede Springer dem Axel-Springer-Boss Mathias Döpfner ein Milliarden-Aktienpaket übertrug - sodass er offenbar kaum Steuern zahlen musste. ZDF frontal hat die Hintergründe:

Daten aus dem Deutsche-Bank-Leak: So lief der Steuer-Deal um Springer-Chef Döpfner

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Ratgeber: Tipps für die Schnäppchenjagd mit KI

Künstliche Intelligenz kann am Black Friday beim Preisvergleich helfen - Betrüger nutzen sie aber auch. Karolina Wojtal vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland erklärt, worauf Käufer beim Online-Shopping achten sollten.

Rabatte am Black Friday: Mit KI auf Schnäppchenjagd

Volle Kanne, 5.11.2026, 09:05 Uhr 05.11.2026 | 0:47 min

Sport

Mit Philippe Diallo setzt die UEFA bei der Wahl des FIFA-Präsidenten auf einen möglichst großen Gegenentwurf zu Gianni Infantino. Kann diese Strategie aufgehen?

ZDF-Mittagsmagazin, 18.11.2026, 12:00 Uhr 18.11.2026 | 2:48 min

Wie geht es weiter für das DFB-Team und Bundestrainer Klopp in der Nations League? Die acht Viertelfinalisten stehen fest - und damit auch die drei möglichen deutschen Gegner. Endgültige Gewissheit bringt die Auslosung am Freitagmittag.

Nations League: Das sind die möglichen deutschen Gegner

Gesagt

Das sind Zustände, die man sich keinesfalls wünscht. „ Bernd Neuendorf, DFB-Präsident

Als Mitglied des FIFA-Councils gibt DFB-Präsident Bernd Neuendorf Einblicke in die Arbeitsweisen von Gianni Infantino.

ZDFheute, 18.11.2026, 11:53 Uhr. 18.11.2026 | 0:30 min

Das sollten Sie sich mal anschauen

Sie spielen die Ballade "The Hanging Tree" aus dem Film "Hunger Games": Das "Orchester der neuen Welt" ist Teil der Proteste in Frankreich geworden.

ZDFheute, 18.11.2026, 12:11 Uhr. 17.11.2026 | 0:48 min

Schlagzeilen

Streaming-Tipps für den Abend

Wir haben die letzten Tage bereits viel über das Datenleak der Deutschen Bank geschrieben. Die ganze Geschichte und beeindruckende Recherche rund um "Inside Deutsche Bank" meiner Kollegen von frontal gibt es jetzt auch als Doku im Streaming-Portal. Dabei zeigt sich, wie die Deutsche Bank Geschäfte mit Mächtigen, Superreichen und Kriminellen machte. In den geheimen Unterlagen geht es auch um Trump, Aldi Nord und den Epstein-Skandal. (45min)

frontal - die Dokus, 17.11.2026 17.11.2026 | 44:14 min

Rezept des Tages: Blumenkohl statt Chicken Nuggets

Mario Kotaska zeigt, wie aus Blumenkohlröschen leckere Nuggets werden, die an die beliebten Chicken-Nuggets erinnern. Dazu gibt es frisch-knackigen Coleslaw und goldene Süßkartoffel-Pommes.

Volle Kanne, 18.11.2026, 09:05 Uhr 18.11.2026 | 5:42 min

Das Rezept finden sie hier als Download.

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