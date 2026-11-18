Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden: Die Stimmen für die Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bei der vergangenen Bundestagswahl müssen nicht neu ausgezählt werden.

Das BSW von Sahra Wagenknecht ist mit seiner Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht gescheitert. Quelle: dpa | Philip Dulian

Das BSW ist am Bundesverfassungsgericht mit dem Versuch gescheitert, eine Neuauszählung der Stimmen für die Bundestagswahl 2025 zu erreichen. Der Zweite Senat verwarf eine entsprechende Wahlprüfungsbeschwerde als unzulässig, wie das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe mitteilte.

Damit muss die Bundestagswahl nicht wiederholt werden, die Stimmen werden auch nicht neu ausgezählt. (Az. 2 BvC 4/26)

Gericht: Beschwerde nicht ausreichend begründet

"Die Wahlprüfungsbeschwerde ist unzulässig", erklärte das Gericht in einer Pressemitteilung zu dem nun veröffentlichten Beschluss vom 20. Oktober. Die Beschwerde sei nicht ausreichend begründet. Das BSW trage keinen hinreichend konkreten Sachverhalt vor, aus dem sich ein relevanter Wahlfehler ergebe, erklärte das Gericht.

Das BSW hatte den Einzug in den Bundestag im Februar 2025 nur knapp verpasst, es fehlten rund 9500 Stimmen. Unter den vier Beschwerdeführerinnen, die die Beschwerde für das BSW eingelegt hatten, war auch Parteigründerin Sahra Wagenknecht.

BSW argumentierte mit Verwechslung

Das BSW argumentierte, dass Stimmen für die Partei mit der Kleinpartei Bündnis Deutschland verwechselt wurden. Der Bundestag hatte eine Neuauszählung im Dezember 2025 abgelehnt. Dagegen richtete sich die Wahlprüfungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht, die nun aber ohne Erfolg blieb. Das Bundesvefassungsgericht schrieb in seiner Begründung:

Die bloße Andeutung der Möglichkeit von Wahlfehlern oder die Äußerung einer nicht belegten Vermutung genügen den Anforderungen an die Geltendmachung eines Wahlfehlers nicht. „ Aus der Begründung des Bundesverfassungsgerichts

Und weiter: "Das gilt auch für das Aufzeigen einer Vielzahl bloßer Möglichkeiten von Wahlfehlern." Die Entscheidung des Senats sei einstimmig ergangen.

Die lange Verfahrensdauer der BSW-Wahlprüfungsbeschwerde kann man durchaus kritisch sehen, sagt Daniel Heymann aus der ZDF-Redaktion Recht und Justiz. 17.11.2026 | 0:25 min

So hat das Bundesverfassungsgericht geprüft

Bei einer Wahlprüfungsbeschwerde prüfen die Richterinnen und Richter, ob gegen Wahlgesetze oder das Grundgesetz, vor allem die Wahlrechtsgrundsätze in Artikel 38, verstoßen wurde.

Dabei geht das Gericht in zwei Schritten vor: In einem ersten Schritt überprüft es, ob überhaupt ein Wahlfehler vorliegt. In einem zweiten Schritt bewertet das Gericht dann, ob ein festgestellter Wahlfehler auch "mandatsrelevant" ist - also ob er Auswirkungen auf die Verteilung der Sitze im Bundestag hat oder haben könnte.

Quelle: Reuters, AFP, dpa, ZDF