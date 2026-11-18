Künstliche Intelligenz kann am Black Friday beim Preisvergleich helfen - Betrüger nutzen sie aber auch. Eine Expertin erklärt, worauf Käufer beim Online-Shopping achten sollten.

Mit KI auf Schnäppchenjagd: Das sollten Sie wissen

Singles Day, Black Friday und Cyber Monday: Der November ist gespickt mit Rabatt-Aktionen. Doch nicht alles ist ein wirkliches Schnäppchen. Wie erkennt man die besten Angebote? 05.11.2026 | 0:47 min

Am 27. November ist Black Friday, am 30. November folgt der Cyber Monday. Wer im Angebotsdickicht den Überblick behalten will, lässt inzwischen oft eine KI mitsuchen. Das kann funktionieren. Doch die Technik arbeitet längst auch für die Gegenseite.

KI als Spürnase für Preise, aber mit Grenzen

"KI kann beim Preisvergleich eine hilfreiche Unterstützung sein", sagt Karolina Wojtal vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. Chatbots können ein Produkt bei verschiedenen Händlern suchen, Preise gegenüberstellen und technische Daten auswerten - etwa, ob ein vermeintlich günstigeres Modell wirklich gleichwertig ist.

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"Verbraucher sollten sich nicht blind auf die Preisangaben der KI verlassen", warnt Wojtal. Nicht jeder Chatbot habe Zugriff auf aktuelle Händlerpreise. Angebote können veraltet oder ausverkauft sein, so die Expertin. Versandkosten oder Einfuhrkosten, etwa Zölle auf Waren aus Ländern außerhalb der EU, bleiben oft unberücksichtigt.

Zwar muss bei angekündigten Rabatten der niedrigste Preis der letzten 30 Tage genannt werden (§ 11 Preisangabenverordnung), verlässlich ist das aber nicht. Laut einer Untersuchung der Europäischen Kommission von 2026 hatten rund 30 Prozent der 314 geprüften Händler ihre Rabatte an Aktionstagen nicht korrekt ausgewiesen.

So fragen Sie die KI richtig Wer eine KI zum Preisvergleich einsetzt, sollte ihr möglichst genaue Angaben machen wie Modellnummer, Ausstattung, Speichergröße oder Größe des gesuchten Produkts. Die Antwort sollte laut Karolina Wojtal vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland auch Versandkosten, Lieferzeit, Garantiebedingungen sowie Rückgabemöglichkeiten und -kosten einbeziehen. Sinnvoll sind zudem Fragen nach dem Vertragspartner und der Rücksendeadresse. Das Ergebnis gehört danach auf den Prüfstand - direkt im Shop und auf einem Preisvergleichsportal.

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Wenn Betrüger KI für Angebote nutzen

Mit wenigen Klicks entstehen täuschend echte Artikelbilder und komplette Fakeshops - samt Countdowns und Hinweisen wie "fünf andere Personen sehen sich das gerade an". Darauf weist das Europäische Verbraucherzentrum hin.

Umgekehrt hilft KI beim Erkennen: Wojtal empfiehlt, die Adresse eines unbekannten Shops in einen Chatbot einzugeben und nach Warnsignalen suchen zu lassen. "Besonders hilfreich kann es sein, die KI gezielt zu fragen, ob die Rücksendeadresse innerhalb der EU liegt, wer der tatsächliche Vertragspartner ist oder ob Hinweise auf Dropshipping zu finden sind."

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Beim Dropshipping verkaufen Shops Ware, die sie nie im Lager haben. Ein Lieferant erhält dann die Bestellung und verschickt sie direkt an die Kunden - oft aus Fernost, vor allem aus China.

Einzig auf die KI verlassen sollte man sich daher nicht und auch selber einen prüfenden Blick auf Shops und Webseiten werfen: Wirkt der Auftritt seriös, gibt es ein vollständiges Impressum und was steht in Bewertungsportalen wie Trustpilot oder Trusted Shops?

Fehlt jede Bewertung, ist der Shop meist sehr jung - auch das sollte skeptisch machen. Angaben wie Firmenadresse und angegebene Personen lassen sich zusätzlich mit einer Internet-Suche überprüfen.

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Fake-Bewertungen erkennen

Misstrauisch werden sollte man bei glatt formulierten Texten ohne konkrete Nutzungserfahrung, bei vielen ähnlichen Satzstrukturen und wenn ein Produkt in wenigen Tagen zahlreiche Fünf-Sterne-Bewertungen sammelt. Am Schreibstil allein lässt sich die Echtheit aber nicht festmachen.

KI-generiert bedeutet nicht automatisch gefälscht. „ Karolina Wojtal, Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland

Denn wer ein Produkt gekauft hat, darf seine Bewertung von einer KI formulieren lassen. Verboten sind erfundene Bewertungen. "Das eigentliche Problem ist deshalb nicht der Einsatz von KI als solcher, sondern die Täuschung über die tatsächliche Kauferfahrung", sagt Wojtal.

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Wer steckt hinter dem Online-Angebot?

Eine .de-Domain bedeutet nicht, dass das Unternehmen in Deutschland sitzt. "Entscheidend ist vielmehr, wer tatsächlich hinter dem Shop steht", sagt Wojtal. Also: Impressum lesen, Firmenangaben im Handelsregister prüfen und auf Marktplätzen den Hinweis "Verkauft von" beachten. Bei unbekannten Shops rät die Expertin ab, per Vorkasse zu bezahlen.

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Gerade beim Dropshipping liegt die Rücksendeadresse oft außerhalb der EU, obwohl der Shop europäisch wirkt. "Verbraucher sehen ein günstiges Angebot, bestellen spontan und stellen erst später fest, dass sie die Ware auf eigene Kosten nach China zurückschicken sollen", sagt Wojtal. Widerrufsrecht und Gewährleistung gelten auch gegenüber Händlern aus Drittstaaten, die sich gezielt an EU-Kunden richten - durchsetzbar sind sie dort aber oft kaum.

Zusatzkosten bei Bestellungen aus Nicht-EU-Ländern Seit dem 1. Juli 2026 wird für Sendungen mit einem Warenwert bis 150 Euro eine pauschale Zollabgabe von 3 Euro je erfasster Warenkategorie erhoben. Seit dem 1. November 2026 kommt eine EU-weite Bearbeitungsgebühr von 2 Euro je Warenkategorie hinzu, unabhängig vom Warenwert. Beide Abgaben können nebeneinander anfallen. Hinzu kann die Einfuhrumsatzsteuer kommen, sofern diese nicht bereits beim Kauf erhoben wurde. Ebenso Abwicklungsgebühren der Paketdienstleister, die zweistellig ausfallen können. Vor der Bestellung sollte man daher den Gesamtpreis kalkulieren.

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Quelle: dpa-Custom Content