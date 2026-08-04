Branche unter Druck, Kunden genervt:Warum der Paketbote nur einmal klingelt
von Kristina Schlömer
Kurz geklingelt und schon wieder weg: Paketzusteller sind häufig unter Druck. Dabei spielen Subunternehmen, aber auch die Erwartungen der Konsumenten eine Rolle.
Gehetzte Zusteller, die Pakete im Hausflur stehen lassen oder direkt in die nächste Annahmestelle bringen. Solche Situationen kennen viele, die online bestellen, und der Frust wächst: Bei der Bundesnetzagentur gehen immer mehr Beschwerden gegen Post- und Paketdienstleister ein. Schaut man aber auf die Arbeitsbedingungen der Zustellerinnen und Zusteller, verwandelt sich dieser Frust womöglich in Verständnis.
Immer mehr Pakete in der gleichen Zeit
Onlineshopping boomt und Kundinnen und Kunden erwarten günstige und schnelle Lieferungen. Laut einer Studie im Auftrag der Gewerkschaft Verdi vom letzten Jahr fühlen sich 90 Prozent der Zustellkräfte sehr häufig gehetzt oder stehen unter erheblichem Zeitdruck. Fast genauso viele haben den Eindruck, immer mehr Arbeit in der gleichen Zeit schaffen zu müssen.
Tatsächlich sind die Sendungsmengen in den letzten Jahren laut Bundesnetzagentur gestiegen - von 2019 bis 2024 um knapp 50 Prozent auf 4,73 Milliarden Kurier-, Express- und Paketsendungen.
DHL ist Marktführer in Deutschland
Marktführer DHL konnte 2025 im Unternehmensbereich Post & Paket Deutschland seinen Gewinn vor Zinsen und Steuern um 25,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern. Hermes, drittgrößter Paketzusteller in Deutschland, erzielte von März 2025 bis März 2026 einen Umsatz von circa 1,7 Milliarden Euro, hat allerdings operativ Verluste zu verzeichnen.
Die meisten Paketboten arbeiten für Subunternehmen
Viele Zustellerinnen und Zusteller arbeiten allerdings nicht direkt bei einem Paketdienstleister, sondern sind bei Servicepartnern beschäftigt. Hermes, DPD, GLS und Amazon setzen bei der Zustellung auf der "letzten Meile", dem Weg vom letzten Verteilzentrum bis zum Endkunden, komplett auf Subunternehmen. Hier sei der Kostendruck besonders hoch, betonen etwa Hermes und auch DHL.
Hermes gibt an, dass deutlich über 50 Prozent der Kosten für die Paketzustellung auf die letzte Meile entfielen, weil dort die meiste Zeit pro Mitarbeitendem anfalle.
Deutlich höherer Lohn für Zusteller mit Tarifvertrag
UPS beschäftigt rund 50 Prozent seiner Zusteller selbst, DHL als einziger Paketdienstleister fast alle. Wer direkt angestellt ist, für den gilt ein Tarifvertrag. Den gibt es bei Subunternehmen in der Regel nicht. Mit messbaren Folgen: Zusteller mit Tarifvertrag verdienen laut einer Verdi-Studie von 2025 im Schnitt 500 Euro mehr pro Monat als Beschäftigte ohne Tarifvertrag. Der Tarif-Stundenlohn für DHL-Paketboten startet beispielsweise je nach Region bei circa 17 bis 19 Euro.
Gleichzeitig arbeiten Zusteller ohne Tarifvertrag im Schnitt elf Stunden länger pro Woche. Teilweise wird diese Mehrarbeit nicht angerechnet oder bezahlt, sodass Zusteller laut Verdi nicht selten weniger als den Mindestlohn verdienen.
Saisonale Spitzen machen Paketgeschäft schwierig
Hermes-CEO Dennis Kollmann begründet die Auslagerung an Subunternehmen mit Mengenschwankungen. Man habe im Weihnachtsgeschäft fast die doppelte Paketmenge wie im Sommer. "Ich kann solche Phasen viel flexibler abdecken, wenn ich mit eigenständigen Servicepartnern zusammenarbeite, die zum Beispiel über komplementäre Geschäfte solche Phasen gut mitabdecken können", erklärt Kollmann.
Hermes' Servicepartner seien auch in anderen Geschäftsfeldern tätig und könnten vorhandene Personal- und Fahrzeugkapazitäten bei saisonalen Spitzen flexibel einsetzen. Gleichzeitig betont Kollmann, Hermes kalkuliere intensiv, was man den Subunternehmern zahlen müsse, damit gesetzliche Vorgaben wie der Mindestlohn eingehalten werden und Unternehmer dauerhaft bestehen könnten.
Paketversand bisher "deutlich zu günstig"
Trotz steigender Umsätze durch mehr Sendungen steht die Paketbranche aufgrund steigender Lohn- und Transportkosten unter großem Druck. Logistik-Experte Christian Kille schätzt die Margen als eher gering ein.
In der Vergangenheit sei der Paketversand "deutlich zu günstig" gewesen, so Hermes-CEO Kollmann. Deshalb habe Hermes die Preise in den letzten Jahren massiv gesteigert, um den gestiegenen Kosten Rechnung zu tragen.
Ob sich höhere Versandkosten auf die Shoppinglust von Kundinnen und Kunden auswirken werden, bleibt abzuwarten. Die Paketbranche rechnet jedenfalls mit weiter steigenden Sendungszahlen. Der Druck für viele Zustellerinnen und Zusteller könnte also bleiben.
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