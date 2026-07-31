Job weg - und dann? Zwischen Kündigung und Neustart sollen Transfergesellschaften Beschäftigte auffangen. Warum sie jetzt an Bedeutung gewinnen und was sie wirklich leisten können.

Transfergesellschaften sollen Entlassungen sozialverträglich gestalten. Was verbirgt sich hinter dem Konzept? 31.07.2026 | 0:45 min

Im Jahr 2012 ging die Drogeriemarktkette Schlecker insolvent. Ungefähr 25.000 Mitarbeitende verloren damals ihre Jobs.

In den Medien war zu dieser Zeit oft von Transfergesellschaften die Rede. In diese hätten viele der Mitarbeiterinnen, die als "Schlecker-Frauen" bekannt wurden, wechseln sollen.

Transfergesellschaft für Schlecker scheiterte

In einer Transfergesellschaft hätten sie finanzielle Unterstützung erhalten. Über Weiterqualifizierungsangebote und Beratung hätte der Wiedereinstieg in den Job gelingen sollen. Doch zu dieser Auffanglösung kam es nie, weil Finanzierungszusagen der Bundesländer scheiterten. Bei vielen Mitarbeiterinnen saß anschließend das Gefühl der Enttäuschung tief.

Raus aus dem Hamsterrad oder Vollgas an die Spitze? Jahre im falschen Job - dann Kündigung als Chance. Oder 70-Stunden-Woche für die Karriere. Zwei Wege auf der Suche nach Sinn im Job. 25.01.2026 | 27:08 min

Seit Mitte der 2010er-Jahre lag die Zahl der Menschen in Transfergesellschaften - abgesehen von der Corona-Zeit - auf niedrigem Niveau. Bei nahezu Vollbeschäftigung fanden viele von Kündigung betroffene Menschen zügig wieder einen Job.

Was ist eine Transfergesellschaft? Eine Transfergesellschaft ist eine befristete Einrichtung, die entlassenen Beschäftigten den Übergang in einen neuen Job erleichtern soll. Ziel ist die Vermittlung in ein neues Arbeitsverhältnis.



Die betroffenen Beschäftigten erhalten für maximal zwölf Monate Transferkurzarbeitergeld, das von der Bundesagentur für Arbeit finanziert wird. Hinzu kommt häufig eine Aufstockung seitens des bisherigen Betriebs. Der Wiedereinstieg ins Arbeitsleben soll zudem durch Beratungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützt werden.



Entlassenen Beschäftigten wird nach Gründung einer Transfergesellschaft die Möglichkeit geboten, in diese zu wechseln. Sie verlieren dadurch den Anspruch, gegen die Beendigung ihres vorherigen Arbeitsverhältnisses gerichtlich vorzugehen, da in der Regel ein Aufhebungsvertrag unterzeichnet wird.

Transfergesellschaften wieder gefragter

Doch in den vergangenen Jahren hat sich das Blatt gewendet. Im Dezember 2025 erhielten rund 17.100 Menschen Transferkurzarbeitergeld, ein Jahr zuvor waren es noch nur rund 10.000. Die Leistung wird von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt und beträgt mindestens 60 Prozent des vorherigen Nettogehalts. Vom bisherigen Arbeitgeber wird das Transferkurzarbeitergeld darüber hinaus häufig aufgestockt.

Immer mehr Menschen in Transfergesellschaften ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

In Deutschland steht derzeit gerade die Automobil- und Zulieferbranche unter Druck. So gibt es seit Kurzem eine Transfergesellschaft für das Werk des Automobilzulieferers Mahle in Neustadt an der Donau in Bayern.

"Der Anstieg von Menschen in Transfergesellschaften ist ein Warnhinweis, dass der Arbeitsmarkt gerade Beschäftigung verliert", analysiert Gernot Mühge von der Hochschule Darmstadt, der zu Transfergesellschaften forscht.

Der Pleitegeier kreist über Deutschland. Warum sterben gerade so viele Firmen? Was kann die Politik tun? Eröffnet die Krise sogar eine Chance? WISO - Wirtschaft erklärt mit Florian Neuhann. 03.07.2026 | 10:33 min

Auch Sophia von Rundstedt, Geschäftsführerin des Transferanbieters "von Rundstedt", erlebt seit Ende 2023 einen deutlichen Anstieg der Nachfrage. "Die professionelle Beratung beim Wechsel in eine andere Branche mit mehr Wachstumspotenzial spielt eine zunehmend größere Rolle", erklärt von Rundstedt gegenüber ZDFheute. Gerade in den Industriebranchen böten Transfergesellschaften Arbeitnehmern Zeit und Raum für berufliche Weiterbildung und aktive Unterstützung bei der Jobvermittlung.

Ein Studium gilt seit Jahrzehnten als Garant für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben. Doch für viele Absolventinnen und Absolventen hat sich dieses Versprechen längst relativiert. 20.06.2026 | 29:48 min

IG Metall verweist auf unterschiedliche Qualität

Die Gewerkschaft IG Metall verweist jedoch auf erhebliche Qualitätsunterschiede: Transfergesellschaften seien letztlich keine Garantie für einen neuen Job. Der Erfolg hänge von vielen Faktoren ab, unter anderem von der Qualifizierung oder dem Alter der Beschäftigten. "Entscheidend ist nicht die schnellste Vermittlung um jeden Preis, sondern eine gute und tragfähige Beschäftigungsperspektive", erklärt die Gewerkschaft gegenüber ZDFheute.

Ein zentraler Erfolgsfaktor guter Transfergesellschaften sei die frühzeitige Einbindung der Beschäftigten und ihrer Betriebsräte, so die IG Metall. "Das schafft Vertrauen und hilft, passgenaue Lösungen zu finden."

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Was bringen Transfergesellschaften wirklich?

Mühge sieht in Transfergesellschaften ein wünschenswertes Instrument. Sie seien durch verschiedene, ineinander verzahnte rechtliche Regelungen aber relativ kompliziert, weshalb sie wenig verbreitet seien.

Im Hinblick auf die Erfolgsmessung stellt Mühge fest: "Es gibt eine hohe Zufriedenheit unter den Teilnehmenden. Die Beratung wird als sehr wirksam erlebt." Gleichzeitig schränkt er ein: "Es ist bisher wissenschaftlich nicht nachgewiesen, dass Transfergesellschaften Menschen schneller zu einer neuen Arbeit verhelfen als andere Angebote."

Auch Arbeitgeber haben ein Interesse an der Einrichtung einer Transfergesellschaft: "Mit dem Aufhebungsvertrag müssen Arbeitgeber keine Kündigungsschutzklagen mehr fürchten", so Sozialwissenschaftler Mühge.

Bekannte Transfergesellschaftsfälle

1. AirBerlin Nach der Insolvenz der Fluggesellschaft AirBerlin im Jahr 2017 scheiterte zunächst eine Transfergesellschaft aufgrund fehlender finanzieller Zusagen. Später konnten zumindest etwa 1.100 Mitarbeitende in eine vom Land Berlin unterstützte Transfergesellschaft wechseln. Die Wiedereingliederung in sozialversicherungspflichtige Jobs gelang nach Angaben der Beratungsgesellschaft PCG Project Consult drei Viertel der Mitarbeitenden. 2. Praktiker/Max Bahr Nach der Insolvenz der Baumarktketten Praktiker und Max Bahr 2013 wechselten 7.600 Beschäftigte in insgesamt sechs Transfergesellschaften. Dies war einer der größten Einsätze dieses Instruments in Deutschland. Nach einem Jahr hatten nach Angaben von PCG Project Consult 67,6 Prozent der Transferteilnehmer eine sozialversicherungspflichtige Arbeit aufgenommen.

Was für die Schlecker-Beschäftigten einst nicht möglich war, könnte viele Menschen, die durch aktuelle Insolvenzen und Personalabbau ihren Job verlieren, auffangen. Dennoch: Eine Garantie für einen neuen Job können auch Transfergesellschaften nicht bieten.

Christian Hauser ist Redakteur im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.

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