Feuerahorn, Judasbaum, Wilder Wein - mit der richtigen Auswahl an Gehölzen verwandelt sich der Garten im Herbst in ein Farbenmeer. Dahinter steckt eine clevere Überlebensstrategie.

Garten-Expertin Anja Koenzen gibt Tipps, wie Balkon und Garten auch im Herbst weiter strahlen. Mit welchen Pflanzen man leuchtende Farbakzente setzen kann und welcher Standort optimal ist. 29.10.2026 | 6:47 min

In unseren Breiten stehen Sträucher und Bäume jedes Jahr vor der gleichen Herausforderung - dem Winter. Denn: Eisige Kälte kann zu Erfrierungen oder zu Frostrissen führen. Eisregen oder Schneefall verursachen bei genügend Gewicht Bruchschäden und volle Sonne gepaart mit kaltem Wind trocknet Luft und Böden aus. Das führt besonders in Verbindung mit Kahlfrösten zu Trockenschäden. Um sich davor zu schützen, hat die Natur Strategien entwickelt und eine davon ist Laubfall.

Warum die Blätter vor dem Laubfall bunt werden

Bäume stoßen aber ihre Blätter nicht "einfach so" ab, sondern bereiten den Laubfall sorgfältig vor. Dazu ziehen sie schrittweise Wertstoffe ins Pflanzeninnere zurück. Chlorophyll als Hauptbestandteil ist dabei der wichtigste und wird als Erstes eingezogen.

Jetzt werden auch verschiedene andere Blattfarbstoffe sichtbar, oft leuchtende Farben wie Rot, Orange oder Gelb. Dieses Farbspektakel ist art- oder sortenspezifisch und sorgt für einen bunten Herbst. Erst wenn alle Wertstoffe zurückgewonnen sind, werden die Blätter abgeworfen.

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Den Indian Summer in den eigenen Garten holen

Im Grenzbereich zwischen den USA und Kanada herrscht ein ganz besonderes Klima, dort ist die Laubfärbung sehr vieler Arten besonders intensiv. Diese Erscheinung wird auch gerne als "Indian Summer" bezeichnet. Aus dieser Region haben viele Pflanzen ihren Weg in unsere Gärten gefunden. Der Amberbaum (Liquidambar styraciflua) zum Beispiel, ist mit seinem leuchtenden Rot ein wichtiger Bestandteil des Indian Summer. Verschiedene Sorten sind kleiner im Wuchs und gut als solitärer Baum im Garten geeignet.

Ebenfalls aus Nordamerika stammt die Roteiche (Quercus rubra), ein beliebter Garten- und Stadtbaum, der wie auch der Amberbaum mit einer dekorativen Blattform glänzen kann und sich mit knallrotem Laub in den Winter verabschiedet. Von den vielen Ahornarten sei hier nur der Feuerahorn (Acer ginnala) hervorgehoben, der seinem Namen entsprechend im Herbst ein weithin sichtbares, feuriges Rot aufweist.

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Bäume je nach Standort und Boden pflanzen

Während viele Nordamerikaner eher saure Böden mögen, bevorzugt der Judasbaum (Cercis siliquastrum) kalkhaltige Böden und milde Lagen. Der klein bleibende Baum mit herzförmigen Blättern kommt im Mittelmeerraum vor und hat je nach Sorte eine Herbstfärbung von goldgelb über rot-orange bis bordeauxrot.

In rauen Lagen empfiehlt sich alternativ der kanadische oder der chinesische Judasbaum. Als Besonderheit blühen alle drei im Frühjahr noch ohne Laub direkt am Stamm und älteren Ästen mit leuchtend pink-rosa Blüten.

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Bunte Sträucher und Gehölze sorgen für Abwechslung

Ein wichtiger Bestandteil des Indian Summer ist der Essigbaum (Rhus typhina), ein Großstrauch mit einer Herbstfärbung von leuchtend Orangegelb bis zum feurigen Rot. Die dekorativen Blattwedel sind ganzjährig eine Zierde. Allerdings können seine vielen Wurzelausläufer samt Jungpflanzen lästig werden. Auch das heimische Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) und die Berberitze (Berberis-Sorten) liefern im Herbst einen unübersehbaren, knallroten oder goldgelben Blickfang.

Der selbstkletternde Wilde Wein (Parthenocissus quinquefolia) färbt ab September Mauern und Fassaden leuchtend rot. Er kommt aus den Neuengland-Staaten Nordamerikas und trägt dort an den Waldrändern entscheidend zum Indian Summer bei. Hierzulande ist Wilder Wein winterhart und pflegeleicht.

Vom Feldahorn bis zum Fächerahorn: Viele Ahorn-Arten eignen sich für den eigenen Garten. Pflanzen-Expertin Anja Koenzen gibt Tipps zum richtigen Standort, Pflege und Schnitt. 24.08.2026 | 8:19 min

Immergrüne Pflanzen für den Garten im Winter

Nicht alle Bäume werfen ihr Laub ab. Sie sind, wie zum Beispiel die Herbstkamelie (Camellia sasanqua), die sogar im Herbst blüht, immergrün und können harmonisch in die Gestaltung mit einbezogen werden. Als Unterpflanzung für alle Bäume eignen sich immergrüne Blattschmuckstauden wie verschiedene Bergenien oder Heuchera sowie winterharte Gräser.

Elmar Mai ist Garten-Experte in der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

Bodenqualität erkennen und nutzen : Welche Pflanzen sich in Ihrem Garten wohlfühlen Ob sauer oder kalkhaltig: Der Boden entscheidet über Erfolge im Garten, denn nicht jede Pflanze fühlt sich überall wohl. Wie man herausfindet, was im eigenen Garten gut wächst. von Elmar Mai mit Video 8:42