Herbstlaub gehört zum Garten, kann aber schnell zu lästiger Arbeit werden, wenn es im Weg ist. Wer dafür nicht zum Laubbläser greifen möchte, hat einige einfache Alternativen.

Laub schnell und einfach sammeln, ohne die Tiere mit einem Laubbläser zu gefährden: Im Praxischeck treten Greifer, Laubsammler und Fächerbesen gegeneinander an. Welches Gerät säubert gründlich? 04.11.2026 | 5:31 min

Wer im Herbst Laub aus dem Garten entfernen möchte, muss nicht automatisch zu einem motorisierten Gerät greifen. Je nach Fläche und Menge können moderne Rechen, Greifer oder handgeschobene Laubsammler die Arbeit erleichtern.

Laubbläser und Laubsauger: Keine gute Wahl

Umweltbundesamt und BUND raten grundsätzlich ab, Laubbläser und Laubsauger im privaten Garten einzusetzen. Denn die Geräte sind oft sehr laut. Je nach Modell können sie eine Lautstärke von über 100 Dezibel erreichen. Das ist etwa so laut wie eine Kreissäge. Bei der Gartenarbeit mit einem Laubbläser oder -sauger sollte also unbedingt Gehörschutz getragen werden.

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Besonders problematisch sind Laubbläser und Laubsauger für die Natur selbst. Die Geräte können Spinnen, Insekten und andere Kleintiere aufwirbeln oder aufsaugen, verletzen und sogar töten. Außerdem zerstören sie Pflanzensamen und blasen Sporen, Tierkot oder Mikroben in die Luft. Das steigert den Luftkeimgehalt in der näheren Umgebung. Kurzum: Solche Geräte sind für Mensch und Natur nicht unproblematisch.

Es geht aber auch anders, weiß Garten-Bloggerin Steffi Huber:

Man könnte das Laub zum Beispiel in der ruhigen Ecke vom Garten einfach anhäufen und dann nutzen Igel oder vielleicht Insekten das auch gerne als Unterschlupfmöglichkeit für den Winter. „ Steffi Huber, Garten-Bloggerin

Auf Flächen, auf denen das Laub nicht stört und keine Rutschgefahr entsteht, kann es deshalb einfach liegen bleiben.

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Laub - Ein wertvolles Gut Wer Laub aus dem Garten entfernt, muss nicht zwangsläufig alles bis zum letzten Blatt einsammeln. Auf Rasenflächen kann eine dichte Laubschicht zwar problematisch sein, auf Beeten und unter Sträuchern ist sie dagegen oft sinnvoll. Das Umweltbundesamt empfiehlt, Laub auf Wiesen und in Gärten möglichst liegen zu lassen, weil es Nahrung und Schutz für zahlreiche Tiere bietet und später zur Humusbildung beiträgt.

Klassisch und trotzdem neu: Der verstellbare Rechen

Soll das Laub dennoch entfernt werden, bieten sich klassische Fächer- oder Laubrechen mit flexiblen Zinken an. Sie werden über den Boden gezogen, um die Blätter zu einem Haufen zusammenzuschieben. Die Arbeitsbreite sowie die Stiellänge lassen sich bei vielen Modellen individuell verstellen. Solide Modelle gibt es bereits für rund 20 Euro.

Der große Vorteil: Ein Rechen ist leicht, leise und funktioniert auf Rasen ebenso wie auf Wegen. Besonders bei trockenem Laub und nur moderater Menge lässt sich damit schnell eine größere Fläche bearbeiten. Anschließend muss das Laub allerdings noch aufgenommen und abtransportiert werden.

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Rückenfreundlich Laub aufnehmen

Eine rückenfreundliche Variante ist der sogenannte Laubgreifer. Die Zähne an der Seite funktionieren wie ein Rechen, per Schnur lässt sich der Greifer öffnen und schließen. Die Blätter werden dann direkt in einen Sack oder eine Schubkarre gelegt. Solche Helfer kosten je nach Größe und Ausführung meist um die 30 Euro.

Der besondere Vorteil liegt in der Körperhaltung: Durch die langen Griffe bleibt der Rücken vergleichsweise aufrecht, gleichzeitig können große Mengen auf einmal bewegt werden. "Man muss gut aufpassen, wann man die Schaufel öffnet, dass nicht alles danebenfällt, aber das kriegt man schon raus mit der Zeit", sagt Garten-Bloggerin Steffi Huber. Die Methode ist also vor allem eine gute Ergänzung zum herkömmlichen Rechen.

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Laubsammler für große Flächen

Wer eine größere Rasenfläche vom Laub befreien möchte, kann auf einen Laubsammler setzen. Das Gerät wird wie ein kleiner Rasenmäher geschoben. Dabei nehmen rotierende Bürsten die Blätter vom Boden auf und befördern sie direkt in den Fangkorb. Je nach Arbeitsbreite und Beutelvolumen kostet ein Gerät zwischen 80 und 100 Euro.

Der Vorteil: Das Laub muss nicht erst zu einem Haufen zusammengerecht werden. Während des Schiebens wird es gleichzeitig aufgenommen. Die Handhabung ist trotz des Gewichts von acht Kilogramm mit nur wenig Aufwand verbunden. "Es ist tatsächlich leicht. Ich brauche mich nicht anstrengen, um zu schieben. Wichtig ist, dass man die Bodenhaftung nicht verliert", erklärt Steffi Huber. Je nachdem, wie eben der Garten ist, kann man sogar die Höhe der Bürsten einstellen.

Der Vergleich zeigt: Wer im eigenen Garten auf Laubbläser und Laubsauger verzichtet, schont nicht nur die Umwelt, die eigenen Ohren und die Nerven der Nachbarn, sondern schafft auch Lebensraum für die kleinen Gartenbewohner. Und spart zudem noch Geld.

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