  3. Merkliste
  4. Suche
Ratgeber
Gesundheit

Hefeflocken als Käseersatz: Taugen sie als Superfood?

Hefeflocken als Ersatz für Parmesan:Würzmittel oder Superfood: Was Hefeflocken wirklich taugen

von Sven Markmann

|

Hefeflocken gelten als gesund, sie sind würzig und vegan. Ihr Geschmack soll an Parmesan erinnern. Was in den pflanzlichen Flocken steckt und worauf Veganer achten sollten.

Verschiedene Sorten Hefeflocken stehen nebeneinander.

Viel Protein und Vitamin B12: Das versprechen Hefeflocken. Doch wie viele Nährstoffe liefern die käsig schmeckenden Flocken, wenn nur ein Löffel im Essen landet?

04.11.2026 | 5:13 min

Hefeflocken sind hellbraun, schmecken herzhaft nach Käse - und das ganz ohne tierische Zutaten. In der veganen Küche sind sie als Würzmittel beliebt: über Nudeln gestreut, in Soßen oder als Parmesanersatz. Dazu gelten Hefeflocken als besonders nährstoffreich. Ob das stimmt, weiß Ernährungswissenschaftlerin Lisa Scholz von der Verbraucherzentrale Hessen.

Taugen Hefeflocken als Superfood?

Tatsächlich haben Hefeflocken einiges zu bieten: Sie sind reich an pflanzlichem Eiweiß und enthalten vor allem B-Vitamine sowie den Mineralstoff Zink, erklärt Scholz. Oft werben Hersteller genau mit diesen Werten. Entscheidend ist aber die Menge, betont die Ernährungswissenschaftlerin.

Von Hefeflocken werden in der Regel keine 100 Gramm gegessen, sondern meist nur ein bis zwei Esslöffel - also etwa fünf bis zehn Gramm.

Lisa Scholz, Verbraucherzentrale Hessen

Was auf der Packung pro 100 Gramm beeindruckend aussieht, schrumpft auf dem Teller also zusammen. Als Eiweiß- oder Vitaminquelle taugen die Flocken damit kaum, wohl aber als Würze.

Brausetabelette mit Zink und Vitamin C löst sich im Wasserglas auf

Was steht drauf - und was steckt tatsächlich drin? Öko-Test hat Nahrungsergänzungsmittel mit Zink und Vitamin C überprüft. So sehen die Testergebnisse aus.

29.10.2026 | 0:55 min

Warum Hefeflocken würzig schmecken

Hinter den Flocken steckt sogenannte Nährhefe - das ist Hefe, die erhitzt, getrocknet und gemahlen wird. Durch die Hitze stirbt die Hefe ab und treibt beim Backen nicht mehr. Übrig bleibt ein würziges Pulver mit leichter Käsenote.

Der herzhafte Geschmack kommt von einem Eiweißbaustein, der von Natur aus in der Hefe steckt: der Glutaminsäure. Sie spricht beim Essen die Umami-Rezeptoren auf der Zunge an - jene Geschmacksrichtung, die wir von Fleisch, Fisch oder gereiftem Käse kennen. Schon kleine Mengen lassen ein Gericht würziger wirken.

Verschiedene Gemüsesorten auf einem Tisch

In sozialen Medien wird "Superfood" als Schutz vor Krebs beworben. Es soll Entstehung und Wachstum von Tumoren hemmen. Doch was steckt hinter dem Begriff und kann das Versprechen gehalten werden?

04.02.2026 | 4:50 min

Wie viel Glutamat in Hefeflocken steckt

Chemisch ist die natürliche Glutaminsäure in Hefeflocken eng verwandt mit dem industriell hergestellten Geschmacksverstärker Glutamat. Der Unterschied: In Hefeflocken ist sie ein natürlicher Bestandteil, kein Zusatzstoff. Sie muss deshalb nicht als Geschmacksverstärker gekennzeichnet werden. Die Verbraucherzentrale Bremen rät aber: Wer empfindlich auf glutaminsäurehaltige Lebensmittel reagiert, sollte auf Hefeflocken als Würze besser verzichten.

Vegane Käsealternativen

Pflanzliche Käsealternativen gehören mittlerweile zum Standardangebot vieler Supermärkte. Doch wie gut sind Geschmack, Konsistenz und Inhaltsstoffe der verschiedenen Produkte wirklich?

09.03.2026 | 6:05 min

Was Hefeflocken für die Vitamin-B12-Versorgung leisten können

Ein Punkt ist für Veganerinnen und Veganer besonders wichtig: Vitamin B12 kommt fast nur in tierischen Lebensmitteln vor. In Hefeflocken steckt es nicht immer, betont Scholz.

Hefeflocken enthalten von Natur aus kein Vitamin B12. Das muss dann extra zugesetzt sein.

Lisa Scholz, Ernährungswissenschaftlerin

Sie rät, auf der Packung zu gucken, ob Vitamin B12 zugesetzt ist. Manche Hersteller reicherten Flocken gezielt damit an. Dann könnten schon ein bis zwei Esslöffel Hefeflocken einen Beitrag zur Vitamin-B12-Zufuhr leisten, so Scholz weiter. So könne ein angereichertes Produkt laut Herstellerangaben mit einem gehäuften Esslöffel rund 90 Prozent der empfohlenen Tagesmenge von Vitamin B12 liefern. Aufschluss geben Zutatenliste oder Nährwerttabelle.

Verschiedene Vitamin B12 Präparate stehen auf einem blauen Untergrund.

Etwa jeder Zehnte in Deutschland hat einen Vitamin-B12-Mangel. Oft wird daher mit Nahrungsergänzungsmitteln ausgeholfen. Doch für wen sind diese Präparate wirklich sinnvoll?

20.07.2026 | 3:42 min

Warum Hefeflocken ein Ersatz für Parmesan sein können

Als Eiweiß- oder Vitaminquelle fallen Hefeflocken wegen der kleinen Verzehrmenge kaum ins Gewicht. Wegen ihrer Käsenote werden Hefeflocken allerdings in der veganen Küche gern als Parmesanersatz genutzt. Im Preis unterscheiden sich beide Produkte nur wenig, fügt Ernährungswissenschaftlerin Lisa Scholz hinzu: Ein Esslöffel Hefeflocken und ein Esslöffel Parmesan lägen etwa gleichauf. Ein Tipp: Weil B-Vitamine hitzeempfindlich sind, sollten die Flocken möglichst erst zum Schluss über das fertige Gericht gegeben werden.

Pflanzliche Ernährung
:Vegane Fischalternativen: Ein guter Fang?

Ob Räucherlachs, Thunfisch oder Kaviar: Vegane Fischalternativen werden immer vielfältiger. Je nach Produkt jedoch unterscheiden sich Zutaten, Nährwerte und Jodgehalt deutlich.
von Dirk Ashauer
mit Video6:06
Frittierte Fischstäbchen mit Ketchup auf einem grauen Teller serviert.
Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 04.11.2026 ab 09:05 Uhr.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Themen
GesundheitErnährung

Mehr zum Thema Ernährung

  1. Eine Schale mit liafarbenem Ube-Reisbrei auf einer graue Holztischplatte

    Lila gefärbte Latte, Desserts und Co.:Ube-Pulver im Trend: Wie gesund die Yamsknolle wirklich ist

    von Sven Markmann
    mit Video5:02
  2. Eine Person hält einen grünen Saft in einer drusichtigen Glasfalsche.

    Hype um "Flüssigen Salat":Grüne Drinks: Kann Saft die Portion Gemüse ersetzen?

    von Sven Markmann
    mit Video4:09
  3. Aufgehäuftes Matcha-Pulver

    Der Hype um Grüntee aus Japan:Was Matcha so beliebt macht und wie gesund er wirklich ist

    von Miriam Hantzsche
    mit Video43:43
  4. Eine geöffnete Dose mit eingelegtem Fisch steht auf einem Tisch, daneben eine Knoblauchknolle, eine Zitrone, Kräuter und eine Gabel.

    Proteine aus der Konserve:Taugt Dosenfisch als Fitnessfood?

    von Christoph Warneck
    mit Video43:47

Weitere Ratgeber-Themen

  1. Eine Frau trainiert im heimischen Wohnzimmer, vor ihr liegen zwei Hanteln.

    Fitnessstudio für zu Hause:Home-Gym für die kleine Wohnung: Was man wirklich braucht

    von Luisa Luckhaupt
    mit Video4:39
  2. Eibe mit roten Früchten

    Immergrüne für Garten und Balkon:Diese winterharten Pflanzen sorgen das ganze Jahr für Grün

    von Elmar Mai
    mit Video6:34
  3. Durch eine Lupe ist ein Dokument der Betriebskostenabrechnung zu sehen.

    Tausende Abrechnungen fehlerhaft:Betriebskostenabrechnung: Was ist erlaubt - und was nicht?

    von Deborah Gettmann
    mit Video1:42
  4. Zwei Kinder sitzen Rücken an Rücken schmollend auf einem Teppich.

    Geschwister: Zwischen Nähe und Rivalität:Wie Eltern die Geschwisterbeziehung prägen

    von Saskia Schüring
    mit Video5:29