Hefeflocken gelten als gesund, sie sind würzig und vegan. Ihr Geschmack soll an Parmesan erinnern. Was in den pflanzlichen Flocken steckt und worauf Veganer achten sollten.

Viel Protein und Vitamin B12: Das versprechen Hefeflocken. Doch wie viele Nährstoffe liefern die käsig schmeckenden Flocken, wenn nur ein Löffel im Essen landet? 04.11.2026 | 5:13 min

Hefeflocken sind hellbraun, schmecken herzhaft nach Käse - und das ganz ohne tierische Zutaten. In der veganen Küche sind sie als Würzmittel beliebt: über Nudeln gestreut, in Soßen oder als Parmesanersatz. Dazu gelten Hefeflocken als besonders nährstoffreich. Ob das stimmt, weiß Ernährungswissenschaftlerin Lisa Scholz von der Verbraucherzentrale Hessen.

Taugen Hefeflocken als Superfood?

Tatsächlich haben Hefeflocken einiges zu bieten: Sie sind reich an pflanzlichem Eiweiß und enthalten vor allem B-Vitamine sowie den Mineralstoff Zink, erklärt Scholz. Oft werben Hersteller genau mit diesen Werten. Entscheidend ist aber die Menge, betont die Ernährungswissenschaftlerin.

Von Hefeflocken werden in der Regel keine 100 Gramm gegessen, sondern meist nur ein bis zwei Esslöffel - also etwa fünf bis zehn Gramm. „ Lisa Scholz, Verbraucherzentrale Hessen

Was auf der Packung pro 100 Gramm beeindruckend aussieht, schrumpft auf dem Teller also zusammen. Als Eiweiß- oder Vitaminquelle taugen die Flocken damit kaum, wohl aber als Würze.

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Warum Hefeflocken würzig schmecken

Hinter den Flocken steckt sogenannte Nährhefe - das ist Hefe, die erhitzt, getrocknet und gemahlen wird. Durch die Hitze stirbt die Hefe ab und treibt beim Backen nicht mehr. Übrig bleibt ein würziges Pulver mit leichter Käsenote.

Der herzhafte Geschmack kommt von einem Eiweißbaustein, der von Natur aus in der Hefe steckt: der Glutaminsäure. Sie spricht beim Essen die Umami-Rezeptoren auf der Zunge an - jene Geschmacksrichtung, die wir von Fleisch, Fisch oder gereiftem Käse kennen. Schon kleine Mengen lassen ein Gericht würziger wirken.

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Wie viel Glutamat in Hefeflocken steckt

Chemisch ist die natürliche Glutaminsäure in Hefeflocken eng verwandt mit dem industriell hergestellten Geschmacksverstärker Glutamat. Der Unterschied: In Hefeflocken ist sie ein natürlicher Bestandteil, kein Zusatzstoff. Sie muss deshalb nicht als Geschmacksverstärker gekennzeichnet werden. Die Verbraucherzentrale Bremen rät aber: Wer empfindlich auf glutaminsäurehaltige Lebensmittel reagiert, sollte auf Hefeflocken als Würze besser verzichten.

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Was Hefeflocken für die Vitamin-B12-Versorgung leisten können

Ein Punkt ist für Veganerinnen und Veganer besonders wichtig: Vitamin B12 kommt fast nur in tierischen Lebensmitteln vor. In Hefeflocken steckt es nicht immer, betont Scholz.

Hefeflocken enthalten von Natur aus kein Vitamin B12. Das muss dann extra zugesetzt sein. „ Lisa Scholz, Ernährungswissenschaftlerin

Sie rät, auf der Packung zu gucken, ob Vitamin B12 zugesetzt ist. Manche Hersteller reicherten Flocken gezielt damit an. Dann könnten schon ein bis zwei Esslöffel Hefeflocken einen Beitrag zur Vitamin-B12-Zufuhr leisten, so Scholz weiter. So könne ein angereichertes Produkt laut Herstellerangaben mit einem gehäuften Esslöffel rund 90 Prozent der empfohlenen Tagesmenge von Vitamin B12 liefern. Aufschluss geben Zutatenliste oder Nährwerttabelle.

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Warum Hefeflocken ein Ersatz für Parmesan sein können

Als Eiweiß- oder Vitaminquelle fallen Hefeflocken wegen der kleinen Verzehrmenge kaum ins Gewicht. Wegen ihrer Käsenote werden Hefeflocken allerdings in der veganen Küche gern als Parmesanersatz genutzt. Im Preis unterscheiden sich beide Produkte nur wenig, fügt Ernährungswissenschaftlerin Lisa Scholz hinzu: Ein Esslöffel Hefeflocken und ein Esslöffel Parmesan lägen etwa gleichauf. Ein Tipp: Weil B-Vitamine hitzeempfindlich sind, sollten die Flocken möglichst erst zum Schluss über das fertige Gericht gegeben werden.

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