Dokumente belegen, wie Verlegerin Friede Springer dem Axel-Springer-Boss Mathias Döpfner ein Milliarden-Aktienpaket übertrug - sodass er offenbar kaum Steuern zahlen musste.

Steuertricks, Geldwäsche, Rotlichtindustrie: Ein gigantisches Datenleak enthüllt fragwürdige Geschäfte der Deutschen Bank mit Superreichen und skandalumwitterten Kunden. 17.11.2026 | 44:14 min

Die sechs internen Dokumente, die den Milliarden-Deal um die Nachfolge bei Axel Springer beschreiben, gehen im Februar 2021 an einen E-Mail-Verteiler von etlichen hochrangigen Mitarbeitern der Deutschen Bank. Vertraulich, und bitte eilig. Vier der Dokumente wurden mit einem Passwort verschlüsselt, das ein Bankmitarbeiter kurz vor Mitternacht noch per E-Mail hinterherschickt.

Diese Dokumente, die ZDF frontal unverschlüsselt vorliegen, öffnen das Fenster zu einem der umstrittensten Steuerdeals Deutschlands - und zu einer der bedeutendsten Entscheidungen der deutschen Medienlandschaft in den vergangenen Jahrzehnten. Mit jenen Dokumenten macht Friede Springer, Witwe des Verlagsgründers Axel Springer, ihren Vertrauten, den Axel-Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner, zum einflussreichen Miteigentümer des Verlags, in dem unter anderem die "Bild"-Zeitung erscheint. Und die Deutsche Bank soll bei dem Geschäft helfen - mit einem Millionenkredit.

Der vormalige Feuilletonredakteur Döpfner tritt mit dem Deal in die Welt der Superreichen: Das Aktienpaket, das Friede Springer ihm schenkt, hat damals einen Wert von rund einer Milliarde Euro.

Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE.(Archivbild) Quelle: Michael Kappeler/dpa

Plan, um Millionen Euro an Steuern zu vermeiden

Normalerweise würden bei einer solchen Schenkung 50 Prozent Schenkungssteuer anfallen. Also etwa 500 Millionen Euro. Die sechs Dokumente enthüllen einen ausgeklügelten Plan, um offenbar genau das zu vermeiden - Schritt für Schritt, Klausel für Klausel.

Springeranwälte geben dem Vorhaben den Codenamen "Projekt Heritage".

Im Zentrum steht ein fünfzehnseitiger "Schenkungs- und Abtretungsvertrag". Der belegt erstmals, dass Döpfner und Friede Springer ein Steuer-Vehikel mit dem umständlichen Begriff Verschonungsbedarfsprüfung nutzten. Dahinter steckt im Kern: Wenn ein Erbe oder ein Beschenkter nachweisen kann, dass er die fällige Steuer nicht aus eigenen Mitteln bezahlen kann, kann sie ihm entweder zu großen Teilen oder sogar gesamt erlassen werden.

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"Bedürftigkeitsprüfung" bei Neu-Milliardär Döpfner

Also bringt sich Mathias Döpfner offenbar in genau diese Lage: Im ersten Schritt teilt Friede Springer das für ihn bestimmte Aktienpaket in zwei Teile, das größere umfasst etwa 15 Prozent der Aktien und ist rund eine Milliarde wert - das kleinere umfasst 4,1 Prozent und ist 276 Millionen Euro wert. Im zweiten Schritt kauft Döpfner das kleinere Aktienpaket von Friede Springer, auch dieser Kaufvertrag ist im Leak zu finden. Eine knappe Woche später, am 30. September 2020, schenkt Friede Springer ihm im dritten Schritt das große 15-Prozent-Aktienpaket.

Die Inside-Deutsche-Bank-Recherchen Quelle: Studio Yadi Bei den "Inside Deutsche Bank"-Unterlagen handelt es sich um mehr als 15 Millionen interne Dokumente der Deutschen Bank, darunter mehr als neun Millionen E-Mails. Die Unterlagen stammen vor allem aus jenen Bereichen von Deutschlands größter Bank, die sich mit problematischen Geschäftsvorgängen und heiklen Kunden befassen. Wer die Daten zugespielt bekam Zwei Whistleblower haben die Daten im vergangenen Jahr dem indischen Journalisten Josy Joseph sowie der südafrikanischen Journalistin Khadija Sharife zukommen lassen. Diese haben die Daten weltweit mit mehr als 50 Medienhäusern geteilt, unter anderem mit ZDF frontal. Koordiniert hat die internationale Recherche die südafrikanische Non-Profit-Organisation Barracuda Media mit technischer Unterstützung des in Berlin ansässigen Data and Research Center (DARC).



In Deutschland beteiligten sich neben ZDF frontal auch der "Spiegel" und das "Manager Magazin" an den Recherchen, in Österreich der "Standard", in der Schweiz die Zeitungen der Tamedia-Gruppe.



Die "Inside Deutsche Bank"-Daten sind bislang das weltweit größte bekannte Banken-Leak. Zu den Whistleblowern macht das ZDF aus Gründen des Quellenschutzes keine weiteren Angaben.

Zum Stichtag jenes 30. September 2020 setzt das Finanzamt eine Art "Bedürftigkeitsprüfung" an. Vereinfacht: Alles, was Neu-Milliardär Döpfner an Immobilien, Bargeld oder anderen Aktien besitzt, muss er zu 50 Prozent einsetzen, um die Schenkungssteuer zu bezahlen.

Wenn Döpfner aber nachweisen kann, dass er zu diesem Stichtag mehr Schulden als Vermögen hat, womöglich weil er für 276 Millionen Euro Aktien erworben hat, kann Döpfner damit rechnen, dass ihm die Schenkungsteuer zum Teil oder ganz erlassen wird. Nicht gestundet, falls er es später doch bezahlen kann. Nicht gestückelt, damit er es über die Jahre abtragen kann. Sondern erlassen. Verschonungsbedarfsprüfung - ein ganz legaler Steuertrick.

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Springer-Verlag dementiert Steuervermeidung

Wohl um sicherzugehen, dass alles glattläuft, holen Springer und Döpfner vor den Transaktionen bei vier deutschen Finanzämtern eine "verbindliche Auskunft" ein, wie es in den Dokumenten heißt. Ein ebenfalls geleaktes Schaubild veranschaulicht den Vorgang: Mathias Döpfner sollen nach dem Deal - genau wie Friede Springer - 22 Prozent des Verlagshauses gehören. Der Wert der 22 Prozent damals: rund eineinhalb Milliarden Euro.

Ein Sprecher des Springer-Verlags erklärt in einer Stellungnahme für Mathias Döpfner, Friede Springer und den Verlag, der "Vorwurf unlauterer steuerlicher Optimierung" sei "abwegig", zudem sei das Vorgehen in "strengster Beachtung des Steuerrechts" umgesetzt worden.

Die Schenkung an sich war schon im Herbst 2020 bekannt geworden, schon damals hatte ein Springer-Sprecher erklärt, es sei nicht um Steuervermeidung gegangen. Die Dokumente aus dem Leak werfen die Frage auf, ob das so stimmen kann.

Tatsächlich ist nicht zu klären, ob und wie viele Steuern irgendeiner Art Döpfner im Zug der Transaktion bezahlen musste. Mehrere Steuerexperten haben sich den Schenkungsvertrag für ZDF frontal angeschaut. Einer von ihnen erklärt, der Vertrag sei "eindeutig auf Steuervermeidung zugeschnitten, das kann man gar nicht anders sagen. Es ist der zentrale Punkt."

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Döpfner bat Deutsche Bank um Darlehen

Der Schenkungsvertrag zwischen Friede Springer und Mathias Döpfner sieht außerdem vor, dass die Milliarden-Schenkung aus einer Reihe von Gründen rückgängig gemacht werden kann. Falls etwa mindestens eine "verbindliche Auskunft" der Finanzämter aufgehoben würde, falls Steuerfestsetzungen geändert würden oder falls der vorhergehende Kauf der 4,1 Prozent - der Döpfner ja erst zum "armen Mann" werden ließ - rückabgewickelt würde.

Die Deutsche Bank kommt ins Spiel, als der Deal längst in trockenen Tüchern ist. Der 276-Millionen-Kaufvertrag für die 4,1 Prozent des Springer-Verlags sieht nämlich vor, dass Döpfner erst Mitte 2021 bezahlen muss. Dafür bittet er die Deutsche Bank um ein Darlehen, so landen Döpfners Schenkungsvertrag und weitere Dokumente bei der Bank.

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Sewing stieß in Causa Döpfner auf Gegenwehr

Bank-Chef Christian Sewing würde "Mathias D." das Darlehen gerne gewähren, aber er stößt intern auf Gegenwehr. Auch weil Döpfner laut interner Dokumente der Deutschen Bank bereits weitere hohe Kreditschulden hat. Es geht intern hin und her, aber Sewing kann sich nicht durchsetzen. Am Ende, heißt es in einer internen E-Mail, bekommt Mathias Döpfner seinen Kredit bei der Schweizer Bank Julius Baer. Die erklärte, sie könne sich nicht zu dem Vorgang äußern.

Die Deutsche Bank wiederum teilte mit, sie äußere sich "nicht zu aktuellen, potenziellen oder früheren Kundenbeziehungen". Ganz grundsätzlich heißt es, die E-Mails von Bankchef Sewing spiegelten dessen Erwartung wider "dass das Geschäft stets im Rahmen des Risikomanagement- und Kontrollrahmens der Bank abgewickelt wird".

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Kühnert: "Gutes Geschäft - auf Kosten aller anderen"

Der ehemalige SPD-Generalsekretär und heutige Lobbyist des Vereins "Finanzwende", Kevin Kühnert, kritisiert Döpfners Vorgehen scharf: "Mathias Döpfner ist es offenbar gelungen, Steuerzahlungen in dreistelliger Millionenhöhe zu vermeiden. Für Döpfner selbst sowie die beteiligten Banken und Berater war das ein gutes Geschäft - auf Kosten aller anderen", erklärte er am Dienstag.

"Illegal war der Deal von Friede Springer und Mathias Döpfner wohl nicht. Aber er zeigt auf, wie virtuos die reichsten Deutschen das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht nutzen, um die Steuerlast nahe Null zu drücken", sagte Kühnert und forderte eine Reform der Verschonungsbedarfsprüfung.

Quelle: ZDF