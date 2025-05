Update am Morgen: Von Kringeln und Skorpionen

Heute wird Olaf Scholz mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet. In der Playlist des Stabsmusikkorps der Welthit "Respect". So hat es sich Scholz gewünscht. Damit schließt sich ein Kreis. Denn genau mit diesem Wort hatte er 2021 Wahlkampf gemacht. Ironie der Geschichte ist, dass es an diesem Respekt ausgerechnet in der Ampel-Koalition häufig und am Ende ganz fehlte.