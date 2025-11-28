Guten Abend,

die Koalition hat sich auf ein Rentenpaket geeinigt, doch in der Union knirscht es - die Junge Gruppe ist unzufrieden, ihre Zustimmung: unklar. Während die SPD ihren Erfolg feiert, bemühen sich Kanzler Merz und Unionsfraktionschef Spahn, die jungen Abgeordneten noch umzustimmen. Ob die Einigung hält, entscheidet sich in den nächsten Tagen - und könnte das Bündnis auf die Probe stellen. Unser ZDF-Korrespondent Dominik Rzepka berichtet aus Berlin.

28.11.2025 | 1:32 min

Rente, E-Autos, Bauturbo: Das hat Schwarz-Rot beschlossen

Rentenniveau bleibt bis 2031 bei 48 Prozent des Durchschnittsverdienstes, mit Wirkung bis 2040 und Folgekosten von rund 120 Milliarden Euro

Private Vorsorge: Zehn Milliarden Euro für Ausbau

Verbrenner-Aus: Berlin will EU-Ausnahmen nach 2035 für Hybrid- und Verbrennerfahrzeuge

Autokaufprämie: Bis zu 5.000 Euro Zuschuss für neue E-Autos und Hybride

Wohnungsbau-Turbo II: Schnellere Bauverfahren, Fokus auf Ballungsräume

Kurzarbeitergeld: Verlängerung bis 2026

Kälte, Flut, Hunger: Wie der Winter Gaza noch stärker in Not bringt

Winterstürme verschärfen die Not im Gazastreifen: Zelte werden überschwemmt, Tausende obdachlos, Abwasser überflutet Lager. Die Hilfe stockt, da Israel laut UN zu wenige Lieferungen zulässt - und die brüchige Waffenruhe erschwert die Lage weiter. Unser Israel-Korrespondent Thomas Reichert schildert die Lage:

28.11.2025 | 2:14 min

Wintereinbruch verschärft humanitäre Lage in Gaza

Alle Entwicklungen finden Sie auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt.

Ehemalige "Dschungelkönigin": Schauspielerin Ingrid van Bergen ist tot

Ingrid van Bergen ist im Alter von 94 Jahren in Eyendorf gestorben. In den 1950ern wurde die Schauspielerin mit "Rosen für den Staatsanwalt" zum Star des deutschen Nachkriegskinos und arbeitete mit Kirk Douglas und Heinz Rühmann. Ein tödlicher Skandal von 1977 überschattete ihre Karriere, doch van Bergen gelang ein Comeback. 2009 wurde sie mit 77 Jahren älteste Siegerin des Dschungelcamps.

28.11.2025 | 2:06 min

Ukraine-Krieg: So wichtig sind die Angriffe auf die Öl-Exporte

Wie angespannt ist die Lage in der Ukraine? Militärexperte Gustav Gressel schildert bei ZDFheute live, wie erbittert die Kämpfe um Pokrowsk toben und wie stark die ukrainischen Reserven schrumpfen. Während Russlands Offensive Fahrt aufnimmt, setzt Kiew mit Angriffen auf Ölziele Moskau unter Druck. Warum Gressel den geplanten Waffenstillstand für gefährlich hält, zeigt das Video.

I 27.11.2025 | 14:18 min

Der Korruptionsskandal in der Ukraine setzt Präsident Selenskyj weiter unter Druck: Im Zuge der Ermittlungen ist der Selenskyj-Vertraute Andrij Jermak zurückgetreten. Er führte zuletzt die Verhandlungen zum US-Plan in Genf.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Black Friday - Schwarzer Tag für Kaufsüchtige?

Sinem rutscht mit Anfang 20 in eine Kaufsucht: 40.000 Euro Schulden, Scham und Kontrollverlust bestimmen ihr Leben. Kurzes Glück empfindet sie nur, wenn ein neues Paket ankommt. 2024 sucht sie Hilfe und findet aus dem Teufelskreis des Kaufrausches. Ihre Geschichte:

26.11.2025 | 16:13 min

Nations League der Frauen

In der Nations League der Frauen steht heute Abend das Final-Hinspiel an - die deutsche Nationalelf empfängt Spanien in Kaiserslautern. Kann sich das Team von Trainer Christian Wück eine gute Ausgangsposition schaffen? Das ZDF überträgt das Spiel ab 20:15 Uhr live im TV und im Stream.

28.11.2025

Einblicke hinter die Kulissen der deutschen Skijäger

Spektakuläre Einblicke hinter die Kulissen der deutschen Skijäger bietet die fünfteilige ZDF-Doku "Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission". Die neueste Folge dreht sich um Vanessa Voigt. Wenn Voigt am Samstag im Weltcup ihr internationales Comeback feiert, wird es eine Rückkehr nach langer Leidenszeit.

Was heute noch wichtig ist

Ein Lichtblick

Teleskop zeigt spektakulären Schmetterlingsnebel im All: Ein Teleskop in Chile hat den farbintensiven Schmetterlingsnebel NGC 6302 im Sternbild Skorpion aufgenommen - ein leuchtendes Zeugnis eines sterbenden Sterns, 2.500 Lichtjahre von der Erde entfernt.

Streaming-Tipps für den Feierabend

Keine Talkshow, Eingesperrt mit Jan Fleischhauer: Jan Fleischhauer meint: Die neuen Sanktionen beim Bürgergeld sind richtig. Eva-Maria Weimann (SPD), hält dagegen: Missbrauch ist die Ausnahme. Ein Schlagbtausch:

28.11.2025 | 28:35 min

China, die neue Weltmacht: Um seinen Einfluss auszubauen, lässt Chinas Präsident Xi Jinping Inseln besetzen oder Militärmanöver vor fremden Küsten durchführen. Besonders auf den Philippinen und in Taiwan sind die Aggressionen zu spüren - mit gravierenden Auswirkungen für die Bevölkerung.

26.11.2025 | 44:15 min

