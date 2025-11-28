Trump: Nationalgardistin nach Schüssen in Washington gestorben

Angriff in Washington:Nationalgardistin stirbt nach Schüssen
Nach den Schüssen auf zwei Nationalgardisten in der US-Hauptstadt ist eine der beiden verletzten Personen gestorben. Das gab US-Präsident Donald Trump am Abend bekannt.
Eine der beiden in der US-Hauptstadt Washington angeschossenen Nationalgardisten ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump gestorben. "Sie wurde brutal angegriffen, sie ist tot", sagte Trump am Donnerstag.
Das andere Opfer, ein Mann, kämpfe um sein Leben. Trump bezeichnete den festgenommenen Tatverdächtigen als "Monster".
Schüsse unweit des Weißen Hauses
Laut einem Vertreter der Washingtoner Polizei hatte der 29 Jahre alte mutmaßliche Täter in der Nähe der U-Bahnhaltestelle Farragut West, nur wenige Häuserblöcke vom Weißen Haus entfernt, auf die beiden Nationalgardisten gefeuert.
Weitere Mitglieder der Nationalgarde hätten die Schüsse gehört, eingegriffen und den Verdächtigen überwältigt, hieß es weiter. Die Polizei sei wenige Augenblicke später eingetroffen. Der Vorfall hatte das Land am Vorabend des amerikanischen Erntedankfestes Thanksgiving schockiert.
Behörde: Mutmaßlicher Täter kam aus Afghanistan
Die amtierende Staatsanwältin für die US-Hauptstadt, Jeanine Pirro, sagte, der mutmaßliche Täter habe mit seiner Frau und vermutlich fünf Kindern in Bellington im Bundesstaat Washington an der Westküste der USA gelebt.
Der Tatverdächtige sei mit einem Fahrzeug quer durchs Land in die Hauptstadt gefahren. Bei der Tat habe er einen Revolver benutzt. Das Tatmotiv sei unklar.
Er war laut US-Medienberichten im Jahr 2021 aus Afghanistan in die USA eingereist. Er hatte in Afghanistan demnach mit dem US-Auslandsgeheimdienst CIA und weiteren Regierungsstellen zusammengearbeitet.
Trump nutzt Tat für schärfere Ausländerpolitik
Trump hatte den Vorfall kurz nach der Tat als "Akt des Terrors" eingestuft und politische Konsequenzen angekündigt.
Der Republikaner sagte, alle Personen aus Afghanistan sollten überprüft werden, die unter seinem demokratischen Amtsvorgänger Joe Biden in die USA gekommen waren. Die Bearbeitung von Einwanderungsanträgen afghanischer Bürger wurde ausgesetzt.
Trump ordnete zudem die Entsendung von rund 500 weiteren Soldatinnen und Soldaten der Nationalgarde in die Hauptstadt an. Der US-Präsident hatte den Schützen in einer ersten Reaktion als "Tier" bezeichnet und erklärt, er müsse "den höchstmöglichen Preis bezahlen".
Mehr zur Tat und zur US-Nationalgarde
Trump: "Akt des Terrors":Schüsse auf Nationalgardisten in USA - Was wir wissenBeatrice Steineke, Washington, D.C.mit Video1:15
- FAQ
Umstrittener Einsatz in US-Hauptstadt:Was die Nationalgarde ist und warum sie in D.C. patrouilliertmit Video1:15
Vorfall in der Nähe des Weißen Hauses:Washington D.C.: Schüsse auf zwei NationalgardistenKatharina Schuster, Washington D.C.mit Video1:15
Regierung hat Zeit für Berufung:US-Gericht: Nationalgarde-Einsatz in Washington illegalmit Video0:22