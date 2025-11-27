In Washington werden zwei Nationalgardisten durch Schüsse lebensgefährlich verletzt. US-Präsident Trump spricht von einem "Akt des Terrors". Was zur Tat bekannt ist.

Schüsse auf Nationalgardisten in USA - Was wir wissen

Leila Christopher steht unter Schock. Sie erzählt von Schüssen und wie sie von einem Nationalgardisten angeschrien wurde: "Renn!" Zusammen mit einem Freund flüchtet sie in ein nahes Café.

Mitten im Zentrum der US-Hauptstadt Washington - nur zwei Häuserblöcke vom Weißen Haus entfernt - schießt ein bewaffneter Mann am Mittwochnachmittag auf Nationalgardisten.

Leila Christopher sieht, wie einer der angeschossenen Soldaten versorgt und in ein Krankenhaus gefahren wird.

Sein Gesicht war voller Blut. „ Leila Christopher, Augenzeugin

Eigentlich wollten sie einen Markt zu Thanksgiving besuchen, erzählt sie. Während Millionen in den USA über die Feiertage zu ihren Familien reisen, beginnen in der Hauptstadt die Ermittlungen zu einem Angriff, den US-Präsident Donald Trump als "Akt des Terrors" bezeichnet.

Was wir über die Opfer wissen

Es handelt sich um Angehörige der Nationalgarde aus dem Bundesstaat West Virginia. Zunächst hatte der Gouverneur von West Virginia, Patrick Morrisey, auf X gepostet, beide Opfer seien gestorben.

Später revidierte er diesen Post und sprach von "widersprüchlichen Informationen" zum Zustand der beiden. Auf einer Pressekonferenz teilten FBI-Direktor Kash Patel und die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, später mit: Beide Nationalgardisten befänden sich in einem kritischen Zustand.

Seit Sommer sind 2.000 Soldaten dieser militärischen Reservekomponente der US-Streitkräfte in Washington stationiert. In der Regel unterstehen sie der Kontrolle der Bundesstaaten, kommen etwa zum Einsatz bei Naturkatastrophen, Unruhen oder anderen Notlagen.

In bestimmten Fällen kann jedoch auch der US-Präsident das Kommando übernehmen. Trump hatte im August per Exekutivanordnung erklärt, in Washington gebe es eine Notlage aufgrund von Kriminalität - ein Gericht hatte den Einsatz vor Kurzem für illegal erklärt.

Was zur Tat bekannt ist

Gegen 14:15 Uhr Ortszeit am Mittwoch fielen die ersten Schüsse. Laut FBI-Chef Patel wurden die Nationalgardisten "schamlos in einem entsetzlichen Akt der Gewalt" angegriffen. Als Soldaten hinzukamen, sei der mutmaßliche Schütze bei einem Schusswechsel schwer verletzt und anschließend festgenommen worden.

Bislang gehen die Behörden von einem Einzeltäter aus. Das FBI übernahm die Ermittlungen. Hunderte Videoaufnahmen von Kameras und Augenzeugen werden jetzt ausgewertet. Für den FBI-Direktor geht es bereits um die "nationale Sicherheit".

Wir haben die gesamten Kräfte der Bundes-, Landes- und lokalen Strafverfolgungsbehörden mobilisiert, um sicherzustellen, dass wir die für die Tat Verantwortlichen finden. „ Kash Patel, FBI-Direktor

Währenddessen weilt der US-Präsident bereits im Thanksgiving-Urlaub in Florida. Er postete auf Truth Social, dass das "Tier" - welches die Tat verübt habe, einen sehr hohen Preis bezahlen werde.

Was wir über den mutmaßlichen Täter wissen

Der mutmaßliche Täter ist nach Angaben von US-Heimatschutzministerin Kristi Noem ein afghanischer Staatsbürger. Er sei im "Rahmen der Operation 'Allies Welcome' am 8. September 2021 unter der Biden-Regierung" eingereist.

Nach Informationen des US-Senders CNN beantragte der 29-Jährige 2024 Asyl, das ihm im April 2025 gewährt wurde.

Auf einer Pressekonferenz sagte die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser: Der Täter habe gezielt die Nationalgardisten angegriffen. Zu einem möglichen Motiv sei noch nichts bekannt.

So reagiert US-Präsident Trump

Die US-Einwanderungsbehörde USCIS erklärte nach der Tat, alle Anträge auf Einwanderung afghanischer Staatsangehöriger würden auf unbestimmte Zeit eingestellt. Hilfsorganisationen kritisieren diesen Schritt.

US-Präsident sagte in einer Videobotschaft aus seinem Anwesen Mar-a-Lago: "Jeder einzelne Ausländer", der während der Präsidentschaft seines Vorgängers Joe Biden aus Afghanistan in die USA eingereist sei, müsse erneut überprüft werden. Der Angriff in Washington sei ein Verbrechen gegen die gesamte Nation.

Dieser abscheuliche Angriff war ein Akt des Bösen, ein Akt des Hasses und ein Akt des Terrors. „ Donald Trump, US-Präsident