Schüsse in Washington: Trump entsendet 500 Nationalgardisten

Nach Schüssen auf Nationalgardisten in Washington sollen weitere Soldaten in die Hauptstadt verlegt werden. Dazu hat US-Präsident Trump seinen Verteidigungsminister angewiesen.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth werde die nötigen Schritte dazu einleiten, sagte er. Quelle: AFP

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat nach den Schüssen auf Soldaten der Nationalgarde weitere 500 Nationalgardisten nach Washington beordert.

Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte am Mittwoch (Ortszeit), Trump habe ihn angewiesen, die zusätzlichen Kräfte zu entsenden. Er werde die nötigen Schritte einleiten.

Trump setzt in Washington Soldaten gegen Obdachlose ein. Damit verschärft er laut Demokraten eine Politik, die soziale Spaltungen in den USA vertieft. 12.08.2025 | 1:31 min

Zwei Nationalgardisten in kritischem Zustand

Kurz zuvor hatte ein Schütze unweit des Weißen Hauses das Feuer eröffnet. Zwei Nationalgardisten befinden sich nach Behördenangaben in kritischem Zustand. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Der Gouverneur von West Virginia, Patrick Morrisey, hatte zunächst mitgeteilt, die aus seinem Bundesstaat stammenden Soldaten seien ihren Verletzungen erlegen. Später räumte er jedoch ein, dass es "widersprüchliche Berichte" über den Zustand der beiden gegeben habe.

In Washington haben zahlreiche Menschen gegen die Einsätze von Nationalgardisten in der Stadt protestiert. US-Präsident Trump hatte die Einsätze angeordnet. 23.08.2025 | 0:20 min

Hegseth: Angriff verstärkt Entschlossenheit der Regierung

In der Hauptstadt der USA sind bereits mehr als 2.000 Nationalgardisten im Einsatz. Trump hatte sie im Sommer in die Hauptstadt beordert, um gegen angeblich ausufernde Kriminalität vorzugehen. Kriminalitätsstatistiken stützen diese Darstellung nicht.

Hegseth bekräftigte nun, der Einsatz habe die Stadt sicherer gemacht. Der Angriff in der Innenstadt werde die "Entschlossenheit" der Regierung "nur noch verstärken", sagte er.