US-Gericht: Trump darf Nationalgarde nach Portland schicken

Ein US-Berufungsgericht hat Präsident Donald Trump vorläufig die Entsendung von Nationalgardisten in die Stadt Portland im Nordwesten des Landes erlaubt. Zuvor gab es Widerstand.

US-Präsident Donald Trump hatte die Nationalgarde unter anderem bereits nach Washington geschickt. Quelle: ddp

US-Präsident Donald Trump hat in einem Rechtsstreit um die Entsendung der Nationalgarde einen juristischen Sieg erzielt. Ein Bundesberufungsgericht entschied am Montag, dass Trump die Truppen trotz des Widerstands der Stadtverwaltung und des Bundesstaates Oregon nach Portland schicken darf.

Das Gericht setzte damit die Anordnung einer Richterin aus, die die Entsendung zunächst blockiert und Trumps Vorgehen als mutmaßlich rechtswidrig eingestuft hatte. Bundesrichterin Karin J. Immergut hatte zuvor geurteilt, es gebe weder einen "Aufstand in Portland noch eine Bedrohung für die nationale Sicherheit".

US-Präsident Trump hat rund 200 Soldaten der Nationalgarde nach Portland geschickt. Ein US-Bundesgericht stoppte Trumps Vorhaben zunächst per einstweiliger Verfügung Anfang Oktober. 06.10.2025 | 0:23 min

Am Montag stimmten von den drei Berufungsrichtern zwei für den Einsatz und einer dagegen. Das Gericht nannte es "wahrscheinlich, dass der Präsident seine gesetzlichen Befugnisse rechtmäßig ausgeübt" habe.

Nationalgardisten in weiteren demokratisch regierten US-Städten

Trump hat bereits Nationalgardisten in die Städte Los Angeles, Washington und Memphis verlegt, die ebenfalls von Demokraten geführt werden. Zudem hat er einen Einsatz in Chicago angekündigt. Dieser war vorerst von der Justiz gestoppt worden.

Die US-Regierung darf vorerst keine Soldaten der Nationalgarde in Chicago einsetzen, das hat ein Bundesgericht entschieden. Man sehe keine Beweise für die Gefahr einer Rebellion. 10.10.2025 | 0:22 min

Der US-Präsident begründete die Entsendung nach Portland mit Protesten gegen seine Einwanderungspolitik und bezeichnete die Stadt im Nordwesten der USA als "vom Krieg verwüstet".

Polizeiakten zufolge waren die Proteste Mitte Juni jedoch "klein und ruhig". Demnach habe es damals 25 Festnahmen gegeben, seit dem 19. Juni dann keine weiteren mehr.

In den USA gibt es heftige Proteste gegen Donald Trumps Pläne, die US-Nationalgarde nach Portland und Chicago zu entsenden. Trump sagt der Schritt sei nötig, um die Beamten vor Ort zu schützen. 07.10.2025 | 1:57 min

Kritiker: Trumps Vorgehen verletzt die Verfassung

Die Nationalgarden dienen als Miliz der jeweiligen Bundesstaaten und unterstehen den Gouverneuren, es sei denn, der Präsident beruft sie in den Dienst der Bundesregierung. Mehrere von Demokraten geführte Bundesstaaten und Städte haben gegen die Einsätze geklagt und argumentieren, Trumps Vorgehen verletze die Verfassung und die Rechte der Bundesstaaten. Bislang haben die Bundesberufungsgerichte dazu uneinheitlich geurteilt.