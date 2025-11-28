Korruptionskandal: Selenskyj-Vertrauter Jermak verdächtigt

Korruptionsermittlungen in der Ukraine:Durchsuchung bei Selenskyjs Bürochef Jermak
Im Zuge der Korruptionsermittlungen in der Ukraine wurde die Wohnung vom Selenskyj-Vertrauten Andrij Jermak durchsucht. Jermak führte zuletzt die Verhandlungen zum US-Plan in Genf.
Die Anti-Korruptionsbehörden der Ukraine haben am Morgen über eine Durchsuchung bei dem Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, informiert. "Die Ermittlungsmaßnahmen sind genehmigt und werden im Rahmen der laufenden Untersuchung vorgenommen", teilt die Sonderstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung der Ukraine auf Telegram mit. "Weitere Einzelheiten folgen."
Das Land, das sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg wehrt, wird von einem Schmiergeldskandal erschüttert, der bis in die Staatsführung reicht.
Rechte Hand Selenskyjs unter Verdacht
Jermak bestätigte die Durchsuchungen in seiner Wohnung. "Es gibt keine Behinderungen für die Ermittler", teilte der 54-Jährige in den sozialen Netzwerken mit. Die Fahnder hätten vollen Zugang zu seiner Wohnung, seine Anwälte arbeiteten an Ort und Stelle mit den Ermittlern zusammen. "Von meiner Seite - volle Kooperation", sagte er. Zuvor hatte das Onlineportal "Ukrajinska?Prawda" von zehn Fahndern im Regierungsviertel geschrieben. Es war demnach unklar, ob auch die Büroräume durchsucht wurden.
Jermak gilt nicht nur als rechte Hand von Präsident Wolodymyr Selenskyj, er ist einer der einflussreichsten Männer in dem Land und wird immer wieder als Strippenzieher und graue Eminenz bezeichnet. Jermak führt das ukrainische Verhandlungsteam bei den Friedensgesprächen, seine Ernennung als Delegationsleiter vorige Woche hatte Erstaunen bei politischen Beobachtern in Kiew ausgelöst, weil er wie Selenskyj, im Zuge des Korruptionsskandals in Erklärungsnot geraten war.
Korruption in Millionenhöhe aufgedeckt
In dem Korruptionsskandal ist zuletzt auch Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow von Korruptionsfahndern vorgeladen worden. Der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates gelte als Zeuge, meldete das Onlineportal "Ukrajinska?Prawda" unter Berufung auf den Pressedienst der Behörde. Auch der 43-Jährige ist einer von Kiews Hauptunterhändlern bei den Gesprächen mit Kriegsgegner Russland und den USA.
Vor etwas mehr als zwei Wochen hatten ukrainische Korruptionsermittler Erkenntnisse über Schmiergeldzahlungen in Millionenhöhe im Energiesektor öffentlich gemacht. Energieministerin Switlana Hryntschuk und ihr inzwischen als Justizminister tätiger Vorgänger Herman Haluschtschenko wurden daraufhin entlassen. Es gab mehrere Festnahmen.
Korruptionsskandal: Hauptverdächtiger aus dem Land geflohen
Der Hauptverdächtige und Vertraute von Präsident Selenskyj, Tymur Minditsch, floh aus dem Land. In der Verdachtsmitteilung des Nationalen Antikorruptionsbüros (NABU) gegen Minditsch hieß es, dieser habe unter anderem seine "freundschaftlichen Beziehungen zum Präsidenten der Ukraine" ausgenutzt, um sich zu bereichern.
Die Ermittler hatten in dem Zusammenhang auch Korruption im Verteidigungssektor und Kontakte zwischen Minditsch und Umjerow beim Kauf von Schutzwesten für die Armee erwähnt. Umjerow selbst hat wiederum jede Verwicklung in die Schmiergeldaffäre vehement bestritten.
