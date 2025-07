Update am Abend: Queerfeindlichkeit und wieder Gewalt in Syrien

Guten Abend,

es gibt immer mehr Straftaten gegen queere Menschen in Deutschland. Veranstalterinnen und Veranstalter von Events für Vielfalt und Queerness berichten von Anfeindungen. In diesem Jahr wurde wegen Drohungen der CSD in Gelsenkirchen abgesagt, ein Mann soll in Wernigerode im Harz mit einem Anschlag auf den dortigen CSD gedroht haben und Vermummte - mutmaßlich Rechtsextreme - stürmen ein Fest für Vielfalt in Brandenburg.

Den meisten dieser Taten kann die Polizei kein klares Tatmotiv zuordnen - wenn sie es belegen kann, dann ordnet sie die meisten Täter dem rechten Spektrum zu.

Wieder Gewalt in Syrien

In der syrischen Provinz Suwaida hielt die Waffenruhe zwischen Drusen und sunnitischen Beduinen nur kurz. Bei wieder aufgeflammten Kämpfen und "Hinrichtungen" seien seit Sonntag mehr als 250 Menschen ums Leben gekommen, berichtet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Israel hat das syrische Verteidigungsministerium und weitere Ziele im Land angegriffen. Damit unterstützen sie die religiöse Minderheit der Drusen, die gegen die Beduinen kämpfen. 16.07.2025 | 1:31 min

Darunter seien rund 130 Angehörige der Truppen und anderer Sicherheitskräfte der Regierung in Damaskus und etwa 20 sunnitische Beduinen. Zudem seien rund 70 Anwohner der mehrheitlich von Drusen bewohnten Provinz getötet worden. Viele Menschen seien auf der Flucht.

Syrische Provinz Suwaida: Trotz Waffenruhe Gewalt - 250 Tote

Israel, das die religiöse Minderheit der Drusen beschützen will, griff heute in den Konflikt ein und bombardierte Ziele in der syrischen Hauptstadt Damaskus, darunter das militärische Hauptquartier. Es sollen auch der Präsidentenpalast und das Gelände des Verteidigungsministeriums angegriffen worden sein.

Brosius-Gersdorf verteidigt sich - CDU schweigt

Frauke Brosius-Gersdorf - die SPD-Kandidatin für das Richteramt am Bundesverfassungsgericht - geht in die Offensive. Am Dienstagabend wehrte sich die Staatsrechtlerin in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" gegen die Vorwürfe, die gegen sie erhoben werden, und stellte ihre Positionen unter anderem beim Thema Abtreibung klar.

Die Unionsfraktion im Bundestag ließ lediglich erklären, sie habe den Auftritt "zur Kenntnis genommen", wie meine Kolleg*innen Dominik Rzepka und Britta Spiekermann berichten:

Die Juristin signalisierte bei "Lanz" auch, dass sie an ihrer Kandidatur festhalten möchte - fürs Erste. Unter Umständen könne sie sich allerdings einen Rückzug vorstellen.

16.07.2025 | 1:55 min

Politisch wäre ein solcher Schritt nicht folgenlos, sagt Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte, denn die SPD dürfte diesen Vorgang nicht ohne Gegenleistung akzeptieren. Der Preis wäre für die Union "sehr hoch" - möglicherweise verbunden mit einem Personalvorschlag. Er warnt außerdem vor grundsätzlichen Schäden durch die Debatte - auch für das Ansehen des Bundesverfassungsgerichts.

Heute veröffentlichte Brosius-Gersdorf auch ein von ihr in Auftrag gegebenes Kurzgutachten zu Plagiatsvorwürfen, die kurz vor der Richterwahl aufgetaucht waren. Es entlastet sie vorerst von diesen Vorwürfen.

Plagiatsvorwürfe gegen Juristin: Gutachten entlastet Brosius-Gersdorf

EU-Budget soll steigen

Der Gemeinschaftshaushalt der Europäischen Union soll deutlich aufgestockt werden - das will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Wie sie in Brüssel mitteilte, soll der Etat für die Jahre 2028 bis 2034 rund zwei Billionen Euro umfassen. Das sind etwa 700 Milliarden mehr als derzeit für die laufende Budgetperiode veranschlagt sind.

Vorschlag der Kommission: EU-Budget soll auf zwei Billionen Euro anwachsen

Ein "Boomer-Soli" von wohlhabenden Rentnern?

Das umlagefinanzierte Rentensystem in Deutschland gerät immer weiter unter Druck. Deshalb hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung vorgeschlagen, dass einkommensstarke Rentnerinnen und Rentner durch eine Art "Boomer-Soli" schwächere finanziell unterstützen könnten. Das soll das Problem der teils niedrigen Alterseinkünfte abmildern.

Entlastung der Rentenkassen: DIW schlägt "Boomer-Soli" vor

"Er träfe in erster Linie gut versorgte Ruheständler, denen es nicht allzu weh tut, einen zusätzlichen Beitrag zu leisten", argumentiert DIW-Steuerfachmann Stefan Bach. Denn:

Es wäre nicht fair, die anstehenden Lasten des demografischen Wandels vor allem den jüngeren Generationen aufzubürden. „ Stefan Bach, DIW-Steuerfachmann

Fußball-EM der Frauen

Die Viertelfinalspiele der Frauen-EM starten heute mit dem Spiel Norwegen - Italien (21 Uhr, live im ZDF). Die Norwegerinnen wollen unbedingt gewinnen - denn die beste Phase im Frauenfußball liegt lange zurück. Weshalb es für die einstigen Pionierinnen so wichtig wäre, heute in Genf zu siegen:

Im Rhein-Ruhrgebiet beginnt heute außerdem die "Sommer-Universiade". Der Kölner Thomas Reier will mit den deutschen 3x3-Rollstuhlbasketballern den Weg ebnen für weitere Parasportarten:

Auch bei den Männern tut sich fußballerisch einiges - beim FC Bayern allerdings offenbar nicht genug:

Aktuelle Lage beim FC Bayern: Das sind die Baustellen der Münchner

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Quelle: dpa/Department of Conservation/Lucy Holyoake

Er ist klein, sieht schlecht, stinkt und kann nicht mal fliegen - die Neuseeländerinnen und Neuseeländer freuen sich trotzdem wie Bolle, dass der Kiwi Pukupuku wieder da ist. Denn das Tier galt jahrzehntelang auf Neuseelands Hauptinseln als ausgestorben. Nach 47 Jahren wurde er nun auf der Südinsel gesichtet - laut Experten ein "Wunder". Mehr zu dem Vogel und der Geschichte seiner Wiederentdeckung lesen Sie hier:

Seltener Vogel wiederentdeckt: Die "Wunder"-Sichtung des Kiwi Pukupuku

Zahl des Tages

Quelle: ZUMA Press Wire/Jill Connelly, Archivbild

Nach dem wochenlangen Einsatz der Nationalgarde im US-Bundesstaat Kalifornien lässt das Verteidigungsministerium 2.000 der eingesetzten Soldatinnen und Soldaten abziehen. Der Einsatz war kontrovers diskutiert worden. US-Präsident Trump hatte ihn nach den Protesten wegen des rabiaten Vorgehens der US-Einwanderungsbehörde ICE angeordnet.

