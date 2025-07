Kiwi Pukupuku: Neuseeland entdeckt seltenen Vogel wieder

Eigentlich, so nahm man an, galt der Kiwi Pukupuku auf Neuseelands Hauptinseln bereits als ausgerottet. Seit 47 Jahren wurde der extrem seltene Vogel - auch Zwergkiwi oder Kleiner Fleckenkiwi genannt - nicht mehr in freier Wildbahn entdeckt. Doch nun wurde ein weibliches Exemplar zunächst von einem Jäger an der Westküste der Südinsel gesichtet, teilte die Naturschutzbehörde des Pazifikstaates (DOC) mit. Für Experten ein "Wunder".