Termin: Die Fisu World University Games finden vom 16. bis 27. Juli 2025 statt, zuletzt waren sie 1989 in Deutschland zu Gast, damals in Duisburg.



Austragungsort: Das Ruhrgebiet (Bochum, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr, Hagen) und Berlin.



Die 18 Sportarten: 3x3 Basketball & 3x3 Rollstuhlbasketball, Bogensport, Gerätturnen, Leichtathletik (im frisch modernisierten Lohrheidestadion in Bochum), Badminton, Basketball, Beach-Volleyball, Wasserspringen, Fechten, Judo, Rhythmische Sportgymnastik, Rudern, Schwimmen, Taekwondo, Tischtennis, Tennis, Volleyball, Wasserball. (Schwimmen, Wasserspringen und Volleyball finden in Berlin statt.)



Eröffnungsfeier: 16. Juli 2025, 20 Uhr, Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg



Abschlussfeier: 27. Juli 2025, 20 Uhr, Landschaftspark Duisburg-Nord



Offizielle Website: https://rhineruhr2025.com/de