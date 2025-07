Feindbild Regenbogen: Kulturkampf auf der Straße und im Parlament

In Falkensee bleibt es an diesem Wochenende ruhig, doch CSDs und Feste für Vielfalt werden immer öfter Ziel von Drohungen und Gewalt. In Gelsenkirchen sagten Veranstalter den CSD in diesem Jahr kurzfristig ab - laut Polizei gab es Hinweise auf eine "abstrakte Bedrohungslage". In Wernigerode im Harz soll ein Mann einen Anschlag auf den CSD angedroht haben - bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei Munition und Schreckschusswaffen.