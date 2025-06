Julia Klöckner: Die streitlustige Bundestagspräsidentin

Vor dieser Blaupause einer Stellenbeschreibung agiert die neue Bundestagspräsidentin jetzt seit gut zwei Monaten. Und sie eckt damit an. Die erste Kontroverse löst sie aus, als sie, quasi als Osterbotschaft, in einem Interview den Kirchen vorwirft , sich zu viel in die allgemeinpolitische Debatte einzumischen und sich zu wenig der seelsorgerischen Verantwortung zu stellen.