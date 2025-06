Klöckner verteidigt CSD-Verbot für queere Gruppe

Das Bundesfamilienministerium will sich hingegen wie in den Vorjahren an der Parade in Berlin beteiligen. "Unser Ministerium wird auch in diesem Jahr wieder mit einem eigenen Wagen beim Berliner CSD vertreten sein", hatte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) der Berliner "tageszeitung" gesagt. Dies sei "ein wichtiges Zeichen für die Anerkennung und den Respekt vor der Vielfalt in unserer Gesellschaft".