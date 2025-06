Christopher Street Day: Tausende feiern in ostdeutschen Städten

Die queere Community feiert CSD in Eberswalde.

Mehrere Christopher Street Days (CSD) am Samstag in ostdeutschen Orten hatten teils großen Zulauf und verliefen weitgehend störungsfrei.

In Berlin-Marzahn, Eberswalde, Jena und auf der Queer Pride Dresden kamen nach den jeweiligen Veranstalterangaben insgesamt knapp 10.000 Menschen zusammen.

Pride-Parade in Berlin weitgehend störungsfrei

Am Umzug der sechsten Marzahner Pride haben nach Polizeiangaben rund 1.100 Menschen teilgenommen. Nach dem Pride-Umzug gab es unter anderem noch Konzerte und Redebeiträge in dem Ostberliner Stadtteil.

Rechtsextreme Gegenveranstaltung von "Deutsche Jugend voran"

Zu der Gegenveranstaltung seien jedoch nur rund 50 Personen gekommen; 300 waren angemeldet worden. Die rechtsextreme Veranstaltung sei am frühen Nachmittag durch den Veranstalter beendet worden. Die Neonazis hätten nicht, wie von ihnen gewünscht, hinter der Pride-Veranstaltung laufen dürfen.

Sommerfest der AfD gegen CSD in Eberswalde

In Eberswalde wurde der zweite Christopher Street Day ( CSD ) gefeiert. Nach Angaben von Veranstaltungssprecher Maximilian Armonies nahmen 2.000 Menschen daran teil. Erwartet worden waren zwischen 1.000 und 2.000 Teilnehmende.

Der dortige Kreisverband der AfD richtete gleichzeitig ein Sommerfest am Marktplatz aus. Zu vorab befürchteten Störversuchen oder Angriffen kam es jedoch nicht, wie Armonies mitteilte.

Auch Polizeisprecher Stefan Möhwald zog am Samstagnachmittag bereits ein erstes positives Fazit.

Auch in Jena und Dresden Christopher Street Day ohne Vorfälle

Auch in Jena wurden keine Vorfällte gemeldet. Nach Veranstalterangaben nahmen 5.000 Menschen am dortigen CSD teil. Das bedeute so viele Teilnehmende wie beim bislang größten Jenaer CSD im Jahr 2022, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit: