Sicherheit von CSDs: ""Wir haben Angst um Leib und Leben"

Der CSD in Wernigerode ist zwar weitestgehend ruhig geblieben. 400 Menschen haben laut Polizei an dem Umzug in der Stadt in Sachsen-Anhalt teilgenommen. Dennoch beobachtet die neue Queerbeauftragte der Bundesregierung, Sophie Koch ( SPD ), die Entwicklung mit Sorge. Sie sagt ZDFheute: